В России предложили сделать 1 сентября нерабочим днем

Депутат Новичков отметил, что этот выходной можно выделить за счет одного дня новогодних каникул

01 июня 2026, 12:23, ИА Амител

Школьная линейка / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия") в беседе с ТАСС заявил, что 1 сентября нужно сделать нерабочим днем, чтобы родителям не приходилось отпрашиваться с работы на школьную линейку.

«Родители всегда отводят детей в школу, особенно детишек младшей школы, поэтому по факту он же является выходным — и каждый раз родителям надо отпрашиваться. Конечно, добавить еще один выходной было бы не лишним», — сказал депутат.

Новичков отметил, что этот выходной можно выделить за счет одного дня новогодних каникул. При этом 1 сентября останется началом учебного года.

Ранее сообщалось, что 1 июня хотят сделать выходным для многодетных семей.