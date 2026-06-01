В России предложили сделать 1 сентября нерабочим днем
Депутат Новичков отметил, что этот выходной можно выделить за счет одного дня новогодних каникул
01 июня 2026, 12:23, ИА Амител
Депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия") в беседе с ТАСС заявил, что 1 сентября нужно сделать нерабочим днем, чтобы родителям не приходилось отпрашиваться с работы на школьную линейку.
«Родители всегда отводят детей в школу, особенно детишек младшей школы, поэтому по факту он же является выходным — и каждый раз родителям надо отпрашиваться. Конечно, добавить еще один выходной было бы не лишним», — сказал депутат.
Новичков отметил, что этот выходной можно выделить за счет одного дня новогодних каникул. При этом 1 сентября останется началом учебного года.
Ранее сообщалось, что 1 июня хотят сделать выходным для многодетных семей.
12:40:03 01-06-2026
Оспади, но не у всех же идут дети в школу, зачем всем то делать выходной.
12:42:46 01-06-2026
И выпускной. И день на побухать - среда, к примеру. Первоклашек - да - отпрашиваются. Но нафига мне 5 классницу в школу вести?
12:46:02 01-06-2026
отстаньте уже от Нового Года! тем более, по такому поводу. ну идёт школота на учебу и что из этого? нашли событие...
13:01:54 01-06-2026
Че мелочиться-весь год выходной! Эх гуляй рванина от рубля и выше!
13:07:26 01-06-2026
Если 1 сентября выходной для всех, то у учителей тоже выходной, тогда праздничная линейка будет 2 сентября?
14:00:55 01-06-2026
а не много ли внимания уделяется деткам? воспитали уже пару поколений не пойми чего... первый раз в первый класс - этих можно и нужно отвести, и таких родителей не много, отпросятся. а потом уже нет необходимости устраивать праздники. пусть привыкают к ответственности и самостоятельности
17:37:41 01-06-2026
Прокукарекали на публику!