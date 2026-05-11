Россиянам рассказали о прибавке к пенсии в июне

Повышение фиксированной выплаты происходит только один раз и по одному основанию, отмечает эксперт

11 мая 2026, 11:39, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В июне в России повысят пенсии гражданам, которым в мае исполнилось 80 лет, а также тем, у кого появились иждивенцы, кто получил первую группу инвалидности или уволился с работы. Об этом РИА Новости сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

«До 19 169,38 рубля будет увеличена фиксированная выплата в структуре страховой пенсии гражданам, которым в мае исполнилось 80 лет или которым была присвоена инвалидность I группы. Инвалидам I группы также полагается надбавка за уход, которая составляет 1413,86 рубля», — рассказала она.

Как отметила эксперт, повышение фиксированной выплаты происходит только один раз и по одному основанию. По ее словам, если человеку уже была назначена пенсия по инвалидности I группы, то после достижения 80 лет дополнительного увеличения не будет.

Финогенова добавила, что на повышение могут рассчитывать также работающие пенсионеры, которые уволились в мае. Увеличенную пенсию с учетом всех индексаций обычно выплачивают в начале месяца, следующего за увольнением, при условии положительного решения Соцфонда.

«В-третьих, это пенсионеры, у которых появились иждивенцы (например, дети до 18 лет, дети-инвалиды от 18 до 23 лет, братья, сестры и внуки до 18 лет) и которые подали соответствующее заявление в СФР. С июня они смогут получать дополнительные выплаты», — сказала эксперт.

Она пояснила, что размер таких выплат устанавливается как надбавка к фиксированной части пенсии за каждого иждивенца, но не более чем за трех человек. Эксперт добавила, что выплаты могут получать оба родителя-пенсионера независимо от того, работают они или нет.​