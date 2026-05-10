Эксперт напомнил, когда стоит ждать индексации пенсий в 2026 году
Август порадует работающих пенсионеров перерасчетом, октябрь — военных индексацией
10 мая 2026, 12:33, ИА Амител
Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с ТАСС напомнила о предстоящих изменениях в системе пенсионных выплат.
С 1 января 2026 года уже прошла индексация страховых пенсий — самых распространенных, в том числе для работающих пенсионеров. Ее размер составил 7,6%. В последующие годы такую индексацию будут проводить дважды в год — с 1 февраля и с 1 апреля, ориентируясь на уровень инфляции и прогнозируемый рост зарплат.
Кроме того, работающим пенсионерам запланирован ежегодный перерасчет пенсий в сторону увеличения — он состоится 1 августа 2026 года.
1 октября 2026 года пройдет индексация пенсий для военных пенсионеров. По словам Финогеновой, размер их пенсии сохранится на уровне 93,59% от суммы денежного довольствия с учетом всех надбавок. При этом коэффициент индексации, вероятнее всего, скорректируют по фактической инфляции.
Эксперт подчеркнула, что перерасчет и индексация пенсий представляют собой разные механизмы, и предстоящая индексация не повлияет на условия планового августовского перерасчета для работающих пенсионеров. Ранее в Госдуме задумались о том, как поддержать многодетных родителей после их выхода на пенсию.
12:54:33 10-05-2026
Эксперт не подскажет, когда инфляция будет равна нулю или почти 0 - ?
19:21:11 10-05-2026
По словам Финогеновой, размер их пенсии сохранится на уровне 93,59% от суммы денежного довольствия с учетом всех надбавок
Если бы моя пенсия была 93,59% от зарплаты, то всё-равно она была бы не больше 30 000р.
20:10:03 10-05-2026
Слово "порадует" надо было писать так, в кавычках.
20:55:31 10-05-2026
Молодежь посмотрите на нас пенсинеров ( а мы при ссср всегда работали ) и посмотрите какую ничтожную пенсию мы получаем.Не дай Бог вам так жить.
08:40:12 11-05-2026
Гость (20:55:31 10-05-2026) Молодежь посмотрите на нас пенсинеров ( а мы при ссср всегда... Так долго жить нельзя.