Август порадует работающих пенсионеров перерасчетом, октябрь — военных индексацией

10 мая 2026, 12:33, ИА Амител

Пенсия, пенсионер / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с ТАСС напомнила о предстоящих изменениях в системе пенсионных выплат.

С 1 января 2026 года уже прошла индексация страховых пенсий — самых распространенных, в том числе для работающих пенсионеров. Ее размер составил 7,6%. В последующие годы такую индексацию будут проводить дважды в год — с 1 февраля и с 1 апреля, ориентируясь на уровень инфляции и прогнозируемый рост зарплат.

Кроме того, работающим пенсионерам запланирован ежегодный перерасчет пенсий в сторону увеличения — он состоится 1 августа 2026 года.

1 октября 2026 года пройдет индексация пенсий для военных пенсионеров. По словам Финогеновой, размер их пенсии сохранится на уровне 93,59% от суммы денежного довольствия с учетом всех надбавок. При этом коэффициент индексации, вероятнее всего, скорректируют по фактической инфляции.

Эксперт подчеркнула, что перерасчет и индексация пенсий представляют собой разные механизмы, и предстоящая индексация не повлияет на условия планового августовского перерасчета для работающих пенсионеров. Ранее в Госдуме задумались о том, как поддержать многодетных родителей после их выхода на пенсию.