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Эксперт напомнил, когда стоит ждать индексации пенсий в 2026 году

Август порадует работающих пенсионеров перерасчетом, октябрь — военных индексацией

10 мая 2026, 12:33, ИА Амител

Пенсия, пенсионер / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Пенсия, пенсионер / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с ТАСС напомнила о предстоящих изменениях в системе пенсионных выплат.

С 1 января 2026 года уже прошла индексация страховых пенсий — самых распространенных, в том числе для работающих пенсионеров. Ее размер составил 7,6%. В последующие годы такую индексацию будут проводить дважды в год — с 1 февраля и с 1 апреля, ориентируясь на уровень инфляции и прогнозируемый рост зарплат.

Кроме того, работающим пенсионерам запланирован ежегодный перерасчет пенсий в сторону увеличения — он состоится 1 августа 2026 года.

1 октября 2026 года пройдет индексация пенсий для военных пенсионеров. По словам Финогеновой, размер их пенсии сохранится на уровне 93,59% от суммы денежного довольствия с учетом всех надбавок. При этом коэффициент индексации, вероятнее всего, скорректируют по фактической инфляции.

Эксперт подчеркнула, что перерасчет и индексация пенсий представляют собой разные механизмы, и предстоящая индексация не повлияет на условия планового августовского перерасчета для работающих пенсионеров. Ранее в Госдуме задумались о том, как поддержать многодетных родителей после их выхода на пенсию.

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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Комментарии 5

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dok_СФ

12:54:33 10-05-2026

Эксперт не подскажет, когда инфляция будет равна нулю или почти 0 - ?

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гость

19:21:11 10-05-2026

По словам Финогеновой, размер их пенсии сохранится на уровне 93,59% от суммы денежного довольствия с учетом всех надбавок

Если бы моя пенсия была 93,59% от зарплаты, то всё-равно она была бы не больше 30 000р.

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Гость

20:10:03 10-05-2026

Слово "порадует" надо было писать так, в кавычках.

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Гость

20:55:31 10-05-2026

Молодежь посмотрите на нас пенсинеров ( а мы при ссср всегда работали ) и посмотрите какую ничтожную пенсию мы получаем.Не дай Бог вам так жить.

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Внимательный из Б

08:40:12 11-05-2026

Гость (20:55:31 10-05-2026) Молодежь посмотрите на нас пенсинеров ( а мы при ссср всегда... Так долго жить нельзя.

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