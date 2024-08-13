В Госдуме предложили ежегодно выплачивать родителям "первосентябрьский капитал"
Его размер предлагают установить в размере прожиточного минимума
13 августа 2024, 21:15, ИА Амител
11 членов фракции ЛДПР в Госдуме с сенатором Еленой Афанасьевой внесут на рассмотрение Госдумы проект закона "О ежегодной денежной выплате семьям, имеющим детей, в связи с началом учебного года". Как сообщает "МК", она предполагает дополнительную ежегодную выплату семьям в виде "первосентябрьского капитала".
Предложение касается как семей со школьниками от 6 до 18 лет, так и инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями от 18 до 23 лет. Деньги предполагается выплачивать перед 1 сентября в размере прожиточного минимума.
Инициаторы документа подчеркивают, что меры аправлены на поддержку семей с детьми, поскольку образование является одной из ключевых статей расходов для многих российских семей. Это позволит не только снизить финансовую нагрузку на родителей, но и способствовать улучшению условий обучения детей из всех слоев населения. Деньги предполагается брать из федерального бюджета. Начать действовать мера может с 1 января следующего года, если власти ее одобрят.
08:21:00 14-08-2024
Разгоняем инфляцию до световых скоростей?
09:35:56 14-08-2024
Гость (08:21:00 14-08-2024) Разгоняем инфляцию до световых скоростей?... Инфляцию разгоняют монополисты и ЦБ ставкой на кредиты. А эти выплаты - мелочь, на ЖКХ и бензин не повлияют.
p.s. Какие доводы по поводу повышения стоимости услуг ЖКХ? Только увеличение стоимости газа, угля и нефтепродуктов + тарифы РЖД вверх.
08:34:09 14-08-2024
ну а че мелочиться-давайте каждый месяц-октябрьский, ноябрьский и т д
09:21:25 14-08-2024
Не пройдет, не та пария продвигает и наверняка они это знают, поэтому это чистой воды популизм.
11:11:09 14-08-2024
из депутатских карманов выплаты? тогда ладно
12:03:52 14-08-2024
Если это не ЕдРо, то пустой звук, как в прошлом году
13:18:37 14-08-2024
половина пробухает деньги - кто будет контролировать покупки?