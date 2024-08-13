В Госдуме предложили ежегодно выплачивать родителям "первосентябрьский капитал"

Его размер предлагают установить в размере прожиточного минимума

13 августа 2024, 21:15, ИА Амител

Рублевые купюры / Фото: unsplash.com

11 членов фракции ЛДПР в Госдуме с сенатором Еленой Афанасьевой внесут на рассмотрение Госдумы проект закона "О ежегодной денежной выплате семьям, имеющим детей, в связи с началом учебного года". Как сообщает "МК", она предполагает дополнительную ежегодную выплату семьям в виде "первосентябрьского капитала".

Предложение касается как семей со школьниками от 6 до 18 лет, так и инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями от 18 до 23 лет. Деньги предполагается выплачивать перед 1 сентября в размере прожиточного минимума.

Инициаторы документа подчеркивают, что меры аправлены на поддержку семей с детьми, поскольку образование является одной из ключевых статей расходов для многих российских семей. Это позволит не только снизить финансовую нагрузку на родителей, но и способствовать улучшению условий обучения детей из всех слоев населения. Деньги предполагается брать из федерального бюджета. Начать действовать мера может с 1 января следующего года, если власти ее одобрят.