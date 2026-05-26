В Госдуме предложили разрешить выпускникам пересдавать несколько предметов ЕГЭ

Вице-спикер Борис Чернышов считает, что один экзамен в год — это слишком мало, но при этом важно сохранить баланс, чтобы ЕГЭ не превращался в "бесконечную серию попыток"

26 мая 2026, 10:16, ИА Амител

ЕГЭ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) в беседе с ТАСС заявил, что необходимо обсудить расширение права выпускников на пересдачу ЕГЭ, в том числе разрешить пересдавать более одного предмета за год.

Парламентарий назвал "абсолютно правильным шагом" решение о введении с 2024 года возможности пересдать один экзамен для улучшения результата. Однако, по его мнению, модель можно развивать дальше.

«Считаю, что сегодня вполне можно обсуждать дальнейшее развитие этой модели, в том числе возможность пересдачи более чем одного экзамена в разумных пределах», — сказал Чернышов.

При этом он подчеркнул важность сохранения баланса: ЕГЭ должен оставаться серьезной итоговой аттестацией, а не превращаться в "бесконечную серию попыток".

«Но при этом ребенок не должен жить с ощущением, что один неудачный день способен перечеркнуть годы учебы и его будущее. Экзамен обязан проверять знания, а не стрессоустойчивость подростка», — отметил депутат.

Напомним, сейчас выпускники могут пересдать один предмет ЕГЭ в год сдачи экзаменов по своему выбору. Пересдача проходит в резервные дни, а предыдущий результат аннулируется — даже если он был выше нового.

Основной период ЕГЭ-2026 стартует 1 июня, пересдача экзаменов в основной период запланирована на 8 и 9 июля.