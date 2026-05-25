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В какие дни в российских школах пройдут ЕГЭ в 2026 году?

Рассказываем, что нельзя с собой приносить и в какие дни можно будет пересдать

25 мая 2026, 13:32, ИА Амител

Единый государственный экзамен / Фото: amic.ru
Единый государственный экзамен / Фото: amic.ru

Российские одиннадцатиклассники вступают в самую тревожную пору — до экзаменов осталось совсем немного. В 2026-м ЕГЭ будут сдавать почти 750 тысяч человек, из которых более 650 тысяч — выпускники этого года.

О том, как и в какие дни пройдут ЕГЭ в 2026 году и по каким правилам их будут проводить, — в материале amic.ru.

1

Когда пройдет основной этап ЕГЭ в 2026 году?

В этом году основной этап сдачи ЕГЭ начнется 1 июня и закончится 9 июля
Напомним, досрочный этап уже прошел с 20 марта по 20 апреля. Будет еще и дополнительный этап, предназначенный для тех, кто не смог сдать экзамен в срок по уважительным причинам. Он продлится с 4 по 25 сентября. 
2

По каким предметам в этом году нужно сдавать ЕГЭ?

В список ЕГЭ всего сейчас входят 15 предметов. Но для получения аттестата достаточно сдать два обязательных экзамена — по русскому языку и математике (базовый уровень). Но для поступления в высшее учебное заведение выпускникам потребуются и хорошие баллы и по другим предметам. В этом году ученик может выбрать столько дисциплин, сколько ему нужно.
3

В какие дни и по каким предметам будут проходить ЕГЭ в 2026 году?

Напомним, дни экзаменов по каждому предмету — единые для всей страны. Поэтому публикуем официальное расписание экзаменов в 2026 году:
  • 1 июня — история, литература, химия;
  • 4 июня — русский язык;
  • 8 июня — математика ("база" и "профиль");
  • 11 июня — обществознание, физика;
  • 15 июня — биология, география, письменная часть иностранных языков;
  • 18–19 июня — информатика и устная часть иностранных языков;
  • 22–25 июня — резервные дни по всем предметам.
4

Во сколько будут начинаться экзамены и сколько будут длиться?

Для всей страны определено единое время начал экзаменов — 10:00 по местному времени. А продолжительность ЕГЭ зависит от предмета:
  • русский язык, математика и литература — 3 часа 55 минут;
  • история, обществознание, химия и физика — 3 часа ровно;
  • биология, информатика и география — 2 часа 30 минут;
  • письменная часть иностранных языков — 2 часа ровно;
  • устная часть иностранных языков — 15 минут.
 
5

Какие в 2026 году минимальные баллы ЕГЭ?

В 2026 году установлены следующие минимальные баллы по разным дисциплинам:
  • русский язык — 24 балла;
  • математика — 27 баллов;
  • иностранные языки — 22 балла;
  • история и литература — 32 балла;
  • химия, биология и физика — 36 баллов;
  • география — 37 баллов;
  • информатика — 40 баллов;
  • обществознание — 42 балла. 
6

В какие дни можно будет пересдать ЕГЭ в 2026 году?

8 и 9 июля — резервные дни для пересдачи по выбору. Выпускник может выбрать одну дисциплину, итоговый балл по которой его не устроил, и пересдать по ней экзамен. 
Ну а те, кто не смог набрать необходимый  минимум по обязательным экзаменам, смогут пересдать их в дополнительный период. 4 сентября пройдет экзамен по русскому, а 8 сентября — по математике.
7

Что можно и что нельзя приносить с собой на ЕГЭ в 2026 году?

Помимо экзаменационных материалов, которые выдают на месте, выпускник может взять с собой гелевую или капиллярную черную ручку, паспорт и справочные материалы, которые разрешены по определенному предмету.
Также разрешены бутылка воды, перекус и лекарства при необходимости. 
А вот телефоны, смарт-часы, наушники и любые электронные устройства с функциями связи или хранения данных строго под запретом.
Последний звонок в школе / Фото: amic.ru

Когда в российских школах пройдут последние звонки в 2026 году?

Школы вправе самостоятельно выбирать даты, но обычно звонки проходят по всей стране в один день
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