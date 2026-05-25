Рассказываем, что нельзя с собой приносить и в какие дни можно будет пересдать

25 мая 2026, 13:32, ИА Амител

Единый государственный экзамен / Фото: amic.ru

Российские одиннадцатиклассники вступают в самую тревожную пору — до экзаменов осталось совсем немного. В 2026-м ЕГЭ будут сдавать почти 750 тысяч человек, из которых более 650 тысяч — выпускники этого года.

О том, как и в какие дни пройдут ЕГЭ в 2026 году и по каким правилам их будут проводить, — в материале amic.ru.

1 Когда пройдет основной этап ЕГЭ в 2026 году? В этом году основной этап сдачи ЕГЭ начнется 1 июня и закончится 9 июля. Напомним, досрочный этап уже прошел с 20 марта по 20 апреля. Будет еще и дополнительный этап, предназначенный для тех, кто не смог сдать экзамен в срок по уважительным причинам. Он продлится с 4 по 25 сентября.

2 По каким предметам в этом году нужно сдавать ЕГЭ? В список ЕГЭ всего сейчас входят 15 предметов. Но для получения аттестата достаточно сдать два обязательных экзамена — по русскому языку и математике (базовый уровень). Но для поступления в высшее учебное заведение выпускникам потребуются и хорошие баллы и по другим предметам. В этом году ученик может выбрать столько дисциплин, сколько ему нужно.

3 В какие дни и по каким предметам будут проходить ЕГЭ в 2026 году? Напомним, дни экзаменов по каждому предмету — единые для всей страны. Поэтому публикуем официальное расписание экзаменов в 2026 году: 1 июня — история, литература, химия;

4 июня — русский язык;

8 июня — математика ("база" и "профиль");

11 июня — обществознание, физика;

15 июня — биология, география, письменная часть иностранных языков;

18–19 июня — информатика и устная часть иностранных языков;

22–25 июня — резервные дни по всем предметам.

4 Во сколько будут начинаться экзамены и сколько будут длиться? Для всей страны определено единое время начал экзаменов — 10:00 по местному времени. А продолжительность ЕГЭ зависит от предмета: русский язык, математика и литература — 3 часа 55 минут;

история, обществознание, химия и физика — 3 часа ровно;

биология, информатика и география — 2 часа 30 минут;

письменная часть иностранных языков — 2 часа ровно;

устная часть иностранных языков — 15 минут.

5 Какие в 2026 году минимальные баллы ЕГЭ? В 2026 году установлены следующие минимальные баллы по разным дисциплинам: русский язык — 24 балла;

математика — 27 баллов;

иностранные языки — 22 балла;

история и литература — 32 балла;

химия, биология и физика — 36 баллов;

география — 37 баллов;

информатика — 40 баллов;

обществознание — 42 балла.

6 В какие дни можно будет пересдать ЕГЭ в 2026 году? 8 и 9 июля — резервные дни для пересдачи по выбору. Выпускник может выбрать одну дисциплину, итоговый балл по которой его не устроил, и пересдать по ней экзамен. Ну а те, кто не смог набрать необходимый минимум по обязательным экзаменам, смогут пересдать их в дополнительный период. 4 сентября пройдет экзамен по русскому, а 8 сентября — по математике.