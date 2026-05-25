В какие дни в российских школах пройдут ЕГЭ в 2026 году?
Рассказываем, что нельзя с собой приносить и в какие дни можно будет пересдать
25 мая 2026, 13:32, ИА Амител
Единый государственный экзамен / Фото: amic.ru
Российские одиннадцатиклассники вступают в самую тревожную пору — до экзаменов осталось совсем немного. В 2026-м ЕГЭ будут сдавать почти 750 тысяч человек, из которых более 650 тысяч — выпускники этого года.
О том, как и в какие дни пройдут ЕГЭ в 2026 году и по каким правилам их будут проводить, — в материале amic.ru.
1
Когда пройдет основной этап ЕГЭ в 2026 году?
В этом году основной этап сдачи ЕГЭ начнется 1 июня и закончится 9 июля.
Напомним, досрочный этап уже прошел с 20 марта по 20 апреля. Будет еще и дополнительный этап, предназначенный для тех, кто не смог сдать экзамен в срок по уважительным причинам. Он продлится с 4 по 25 сентября.
2
По каким предметам в этом году нужно сдавать ЕГЭ?
В список ЕГЭ всего сейчас входят 15 предметов. Но для получения аттестата достаточно сдать два обязательных экзамена — по русскому языку и математике (базовый уровень). Но для поступления в высшее учебное заведение выпускникам потребуются и хорошие баллы и по другим предметам. В этом году ученик может выбрать столько дисциплин, сколько ему нужно.
3
В какие дни и по каким предметам будут проходить ЕГЭ в 2026 году?
Напомним, дни экзаменов по каждому предмету — единые для всей страны. Поэтому публикуем официальное расписание экзаменов в 2026 году:
- 1 июня — история, литература, химия;
- 4 июня — русский язык;
- 8 июня — математика ("база" и "профиль");
- 11 июня — обществознание, физика;
- 15 июня — биология, география, письменная часть иностранных языков;
- 18–19 июня — информатика и устная часть иностранных языков;
- 22–25 июня — резервные дни по всем предметам.
4
Во сколько будут начинаться экзамены и сколько будут длиться?
Для всей страны определено единое время начал экзаменов — 10:00 по местному времени. А продолжительность ЕГЭ зависит от предмета:
- русский язык, математика и литература — 3 часа 55 минут;
- история, обществознание, химия и физика — 3 часа ровно;
- биология, информатика и география — 2 часа 30 минут;
- письменная часть иностранных языков — 2 часа ровно;
- устная часть иностранных языков — 15 минут.
5
Какие в 2026 году минимальные баллы ЕГЭ?
В 2026 году установлены следующие минимальные баллы по разным дисциплинам:
- русский язык — 24 балла;
- математика — 27 баллов;
- иностранные языки — 22 балла;
- история и литература — 32 балла;
- химия, биология и физика — 36 баллов;
- география — 37 баллов;
- информатика — 40 баллов;
- обществознание — 42 балла.
6
В какие дни можно будет пересдать ЕГЭ в 2026 году?
8 и 9 июля — резервные дни для пересдачи по выбору. Выпускник может выбрать одну дисциплину, итоговый балл по которой его не устроил, и пересдать по ней экзамен.
Ну а те, кто не смог набрать необходимый минимум по обязательным экзаменам, смогут пересдать их в дополнительный период. 4 сентября пройдет экзамен по русскому, а 8 сентября — по математике.
7
Что можно и что нельзя приносить с собой на ЕГЭ в 2026 году?
Помимо экзаменационных материалов, которые выдают на месте, выпускник может взять с собой гелевую или капиллярную черную ручку, паспорт и справочные материалы, которые разрешены по определенному предмету.
Также разрешены бутылка воды, перекус и лекарства при необходимости.
А вот телефоны, смарт-часы, наушники и любые электронные устройства с функциями связи или хранения данных строго под запретом.
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