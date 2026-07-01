В Госдуме предложили считать отпускные учителей по зарплате за учебный год

Из‑за нынешнего порядка расчета многие педагоги летом зарабатывают меньше обычного

01 июля 2026, 10:17, ИА Амител

Серая зарплата / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Вице‑спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с инициативой изменить подход к расчету отпускных выплат для педагогов. Копия документа оказалась в распоряжении ТАСС.

Парламентарий предлагает рассчитывать отпускные исходя из среднемесячного заработка учителя за девять месяцев учебного года. По мнению Чернышова, нынешний механизм, при котором выплаты определяют на базе среднего заработка за предшествующие 12 месяцев, приводит к снижению доходов педагогов в летний период — их отпускные оказываются ниже привычной ежемесячной зарплаты.

Из‑за уменьшения дохода во время отпуска многим учителям приходится искать дополнительные источники заработка: трудиться в детских оздоровительных лагерях, заниматься репетиторством или браться за другую работу. В итоге время, которое должно отводиться на отдых и восстановление сил перед новым учебным годом, превращается в период дополнительной нагрузки.

Борис Чернышов уверен, что внедрение предложенного порядка сделает материальное обеспечение педагогов в отпуске более справедливым, позволит учителям полноценно отдохнуть и тем самым повысит привлекательность профессии. Ранее сообщалось, что максимальная пенсия учителей в 2026 году может превысить 48 тысяч рублей.