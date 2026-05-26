ЛДПР предложила исключить зарплаты руководителей и главбухов из расчета средней по России

В партии считают, что из-за многомиллионных доходов топ-менеджеров статистика не отражает реальную картину

26 мая 2026, 11:16, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил министру экономического развития Максиму Решетникову письменное обращение с предложением пересмотреть методику расчета среднемесячной зарплаты, исключив из нее доходы руководителей и главных бухгалтеров, сообщает "Газета.ру".

Поводом послужили данные о вознаграждениях топ-менеджеров крупных компаний. В 2025 году на эти цели Газпромбанк направил 19,5 млрд рублей, Сбербанк — 29 млрд рублей. Аналогичная ситуация — в других организациях. Например, в ПАО "Полюс" базовое вознаграждение председателя совета директоров составляет 250 тысяч долларов в год, независимого директора — 130 тысяч долларов.

Когнитивный диссонанс граждан

Слуцкий подчеркнул, что такие выплаты многократно превышают зарплаты обычных работников.

«Каждый раз, видя свежую статистику Росстата о средней зарплате в России, граждане испытывают когнитивный диссонанс: в отчете цифра стоит одна, но таких сумм при получении своей зарплаты граждане в глаза не видели. Этот парадокс легко объяснить: методика расчета Росстата искажает реальную картину доходов. Цифры не сходятся: служба говорит о средней зарплате в 100 тысяч рублей, но на деле педагог в Саратове получает 48 тысяч "на руки", а учитель физики в Волгограде — лишь 26 тысяч», — заявил он.

Что предлагает ЛДПР

Партия требует пересмотреть методику: рассчитывать среднюю зарплату по фактическим доходам граждан после вычета налогов, исключив из подсчета доходы руководящего состава.

По мнению Слуцкого, нынешняя система искажает оценку уровня жизни населения и затрудняет принятие эффективных решений в социальной и экономической политике. При сохранении существующего подхода официальная статистика может формировать ложное представление о благополучии, которое не соответствует реальной ситуации на местах.