Максимальная пенсия учителей в 2026 году может превысить 48 тысяч рублей
Прогнозный размер выплат зависит от региона, стажа и нагрузки
18 мая 2026, 09:32, ИА Амител
В 2026 году максимальная пенсия российских учителей может составить почти 49 тысяч рублей. Такой прогноз ТАСС озвучил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
По его словам, при стаже 35–38 лет и работе на 1,5–1,6 ставки размер пенсии будет варьироваться от 13 600 рублей в регионах с самыми низкими зарплатами до 39 800 рублей в Москве и северных субъектах. С учетом северных надбавок сумма может вырасти до 48 800 рублей.
Как пояснил эксперт, в регионах с высокими зарплатами — например в ХМАО, ЯНАО, Приморском крае и Москве — учителя зарабатывают в среднем 130–150 тысяч рублей в месяц. За 35–38 лет работы это позволяет накопить индивидуальный пенсионный коэффициент в 240–260 баллов.
Минимальная пенсия, по оценке Сафонова, составит 13,6–16,3 тысячи рублей. При зарплате около 31 тысячи рублей за аналогичный стаж можно накопить примерно 55–60 баллов.
09:36:34 18-05-2026
Шедеврально!!!! 38 лет стажа - 13 тысяч ...Аллилуйя!!!
09:51:27 18-05-2026
Может, а может и не может, а если максимальная, но превысит, так и не максимальная значит, а мы это не утверждали, а просто говорили об этом, на стоянке по самому безопасному мессенджеру.
10:04:30 18-05-2026
Вежливый Человек (09:51:27 18-05-2026) Может, а может и не может, а если максимальная, но превысит,...
Есть безопасные мессенджеры? Даже самые-самые?))
10:08:01 18-05-2026
Да пошли вы все далеко далеко. Лишь бы пенсия в полтос была у москвичей.
10:14:05 18-05-2026
У меня сестра 40 лет стажа северного еще работает пенсия 30 тыс.рублей. Это обещают будущим пенсионерам такую пенсию ,когда в магазин сходишь и половина пенсии оставишь.
10:15:20 18-05-2026
А вот депутатор за три года в думе, ничего не делая, уже имеет право на пенсию, насчитанную за эти три года.
10:19:16 18-05-2026
Прогнозный размер выплат зависит от региона, стажа и нагрузки - это прям фраза, так фраза....
10:32:18 18-05-2026
Ключевое слово " может" .
11:06:08 18-05-2026
от 13 600 рублей -- ну то есть ближе к этому
12:43:12 18-05-2026
Гость (11:06:08 18-05-2026) от 13 600 рублей -- ну то есть ближе к этому... Причем, за 1,6 ставки