Максимальная пенсия учителей в 2026 году может превысить 48 тысяч рублей

Прогнозный размер выплат зависит от региона, стажа и нагрузки

18 мая 2026, 09:32, ИА Амител

Школьный учитель / Фото из архива amic.ru

В 2026 году максимальная пенсия российских учителей может составить почти 49 тысяч рублей. Такой прогноз ТАСС озвучил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, при стаже 35–38 лет и работе на 1,5–1,6 ставки размер пенсии будет варьироваться от 13 600 рублей в регионах с самыми низкими зарплатами до 39 800 рублей в Москве и северных субъектах. С учетом северных надбавок сумма может вырасти до 48 800 рублей.

Как пояснил эксперт, в регионах с высокими зарплатами — например в ХМАО, ЯНАО, Приморском крае и Москве — учителя зарабатывают в среднем 130–150 тысяч рублей в месяц. За 35–38 лет работы это позволяет накопить индивидуальный пенсионный коэффициент в 240–260 баллов.

Минимальная пенсия, по оценке Сафонова, составит 13,6–16,3 тысячи рублей. При зарплате около 31 тысячи рублей за аналогичный стаж можно накопить примерно 55–60 баллов.