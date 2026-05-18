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Максимальная пенсия учителей в 2026 году может превысить 48 тысяч рублей

Прогнозный размер выплат зависит от региона, стажа и нагрузки

18 мая 2026, 09:32, ИА Амител

Школьный учитель / Фото из архива amic.ru
Школьный учитель / Фото из архива amic.ru

В 2026 году максимальная пенсия российских учителей может составить почти 49 тысяч рублей. Такой прогноз ТАСС озвучил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, при стаже 35–38 лет и работе на 1,5–1,6 ставки размер пенсии будет варьироваться от 13 600 рублей в регионах с самыми низкими зарплатами до 39 800 рублей в Москве и северных субъектах. С учетом северных надбавок сумма может вырасти до 48 800 рублей.

Как пояснил эксперт, в регионах с высокими зарплатами — например в ХМАО, ЯНАО, Приморском крае и Москве — учителя зарабатывают в среднем 130–150 тысяч рублей в месяц. За 35–38 лет работы это позволяет накопить индивидуальный пенсионный коэффициент в 240–260 баллов.

Минимальная пенсия, по оценке Сафонова, составит 13,6–16,3 тысячи рублей. При зарплате около 31 тысячи рублей за аналогичный стаж можно накопить примерно 55–60 баллов.

пенсии
       

Комментарии 10

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Медведь-шатун

09:36:34 18-05-2026

Шедеврально!!!! 38 лет стажа - 13 тысяч ...Аллилуйя!!!

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Вежливый Человек

09:51:27 18-05-2026

Может, а может и не может, а если максимальная, но превысит, так и не максимальная значит, а мы это не утверждали, а просто говорили об этом, на стоянке по самому безопасному мессенджеру.

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Гость

10:04:30 18-05-2026

Вежливый Человек (09:51:27 18-05-2026) Может, а может и не может, а если максимальная, но превысит,...
Есть безопасные мессенджеры? Даже самые-самые?))

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Гость

10:08:01 18-05-2026

Да пошли вы все далеко далеко. Лишь бы пенсия в полтос была у москвичей.

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гость

10:14:05 18-05-2026

У меня сестра 40 лет стажа северного еще работает пенсия 30 тыс.рублей. Это обещают будущим пенсионерам такую пенсию ,когда в магазин сходишь и половина пенсии оставишь.

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гость

10:15:20 18-05-2026

А вот депутатор за три года в думе, ничего не делая, уже имеет право на пенсию, насчитанную за эти три года.

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гость

10:19:16 18-05-2026

Прогнозный размер выплат зависит от региона, стажа и нагрузки - это прям фраза, так фраза....

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Гость

10:32:18 18-05-2026

Ключевое слово " может" .

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Гость

11:06:08 18-05-2026

от 13 600 рублей -- ну то есть ближе к этому

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гость

12:43:12 18-05-2026

Гость (11:06:08 18-05-2026) от 13 600 рублей -- ну то есть ближе к этому... Причем, за 1,6 ставки

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