В Госдуме предложили ужесточить наказание за дискредитацию ВС РФ

Депутаты хотят отказаться от этапа с административной ответственностью за преступления

11 февраля 2025, 16:20, ИА Амител

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутаты Госдумы предложили ужесточить наказание за дискредитацию армии. Как сообщает "Ъ", законопроект предполагает, что уголовная ответственность будет наступать сразу, если действие совершили из "корыстных побуждений".

Документ разработали депутаты Ирина Яровая и Василий Пискарев. 10 февраля его поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Авторы предлагают внести изменения в несколько статей УК РФ, отказавшись в них от принципа преюдиции – когда уголовная ответственность за эти преступления наступает лишь после административного наказания.

Так, призывы к введению санкций против РФ (ст. 284.2 УК), если они были осуществлены "из корыстных побуждений или по найму", будут наказываться штрафом от 1 млн до 3 млн рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет. Сейчас статья предусматривает штраф до 500 тысяч рублей и лишение свободы на срок до трех лет. Причем уголовное наказание последует независимо от того, привлекался ли гражданин ранее по аналогичной административной статье.

Также от преюдиции хотят отказаться в статье о публичной дискредитации ВС РФ (ст. 280.3 УК), когда речь идет о нарушении с корыстными помыслами. При этом наказание предлагается оставить прежним: штраф до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до семи лет. Если же человек из корыстных побуждений посодействует исполнению антироссийских решений международных организаций (ст. 284.3), то ему будет грозить до семи лет тюрьмы.

Также поправки предусматривают конфискацию имущества, если его получили в результате совершения вышеуказанных преступлений.