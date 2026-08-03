Размер финансовой помощи будет зависеть от класса, в котором учится ребенок, и средней зарплаты в регионе

03 августа 2026, 10:56, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

Вице‑спикер Госдумы Борис Чернышов от фракции ЛДПР выступил с инициативой о запуске ежегодной федеральной программы "Первосентябрьский капитал". Соответствующее обращение парламентарий направил вице‑премьеру РФ Татьяне Голиковой — документ есть в распоряжении РИА Новости.

Суть предложения — ежегодно выплачивать семьям деньги на подготовку ребенка к учебному году. Размер выплаты хотят привязать к средней зарплате по региону и менять в зависимости от возраста школьника.

«Так, для учеников 1–4-х классов предлагается установить выплату на уровне 25% от средней зарплаты по субъекту РФ, для учащихся 5–9-х классов — 30%, а для старшеклассников (10–11-е классы) — 35%», — говорится в публикации.

Выплачивать средства планируют не позднее чем за месяц до начала учебного года. По мнению автора инициативы, это поможет семьям вовремя купить все необходимое: от канцелярских принадлежностей и школьной формы до учебников и техники.

Борис Чернышов считает, что программа сделает качественное образование доступнее вне зависимости от дохода семьи. Кроме того, мера может поддержать рождаемость и укрепить институт семьи в России.