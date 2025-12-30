НОВОСТИОбщество

Правда ли, что YouTube заблокируют в России с 2026 года?

В Госдуме отметили, что видеохостинг нарушает российское законодательство

30 декабря 2025, 09:25, ИА Амител

Значок YouTube / Фото: unsplash.com / Nik
Значок YouTube / Фото: unsplash.com / Nik

В Сети активно обсуждают возможную блокировку видеохостинга YouTube на территории России. В Госдуме заявили, что работу платформы могут ограничить в 2026 году, потому что она не соблюдает федеральные законы. Россиянам посоветовали перейти на отечественные аналоги и продвигать контент там.

Правда ли, что YouTube в России полностью заблокируют и когда именно это произойдет, – в материале amic.ru.

1

Правда ли, что в России заблокируют YouTube и когда это случится?

О блокировке платформы в России высказался зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Он заявил изданию "Абзац", что YouTube в стране перестанет работать максимум через год, то есть в 2026-м.
«YouTube в России будет полностью ограничен в течение 6-12 месяцев. Это связано с тем, что он по-прежнему продолжает игнорировать действующее российское законодательство. Определенные ограничения со стороны РКН также поступательно будут проводиться и впредь до полного выдавливания YouTube», – рассказал парламентарий.
Однако Роскомнадзор пока не делал соответствующих заявлений. Поэтому утверждать, что YouTube на территории России заблокируют в 2026 году, нельзя.
2

А правда ли, что YouTube в России работает очень медленно?

Официальной информации об этом нет. Однако еще с лета 2024 года российские пользователи массово жалуются на проблемы с доступом к платформе. Загрузка видео либо идет очень медленно, либо вообще не происходит.

Согласно самой распространенной версии, серверы Google, находящиеся на территории РФ, с 2022 года никто не обслуживает. Из-за того, что оборудование изнашивается, российский сегмент YouTube деградирует. Именно такую причину назвал "Ростелеком", позже об этом заявил и Роскомнадзор.

Впрочем, иначе о замедлении высказался Александр Хинштейн, который летом 2024 года возглавлял IT-комитет Госдумы. Он заранее предупредил о намеренной деградации YouTube и заявил, что видеосервис ведет антироссийскую политику.

3

Где можно смотреть и выкладывать видео, если YouTube все-таки заблокируют?

Андрей Свинцов посоветовал россиянам "максимально быстро" переходить на отечественные аналоги YouTube. В первую очередь он отметил тех, кто продвигает на видеохостинге свой контент. Среди альтернатив депутат назвал площадки Rutube и "VK Видео".
«Все, кто пользуется этой площадкой для продвижения собственного контента, должны максимально быстро переходить на аналоги – это Rutube, "VK Видео" и другие. Свой контент нужно продвигать на российских площадках или тех, которые не осуществляют действий против РФ и наших граждан», – подчеркнул парламентарий.
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В Госдуме назвали сроки полного отключения YouTube

Андрей Свинцов заявил, что Роскомнадзор будет "поступательно" ограничивать работу платформы из-за ее отказа соблюдать российское законодательство
Комментарии 39

Avatar Picture
Гость

13:15:00 19-12-2025

Второй раз? Теперь уже наверняка?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Андрей

18:53:31 19-12-2025

Гость (13:15:00 19-12-2025) Второй раз? Теперь уже наверняка? ... Давно угрожают блокировать YouTube в России, ещë с 2012 года. И если в России заблокируют YouTube, то россияне выйдут митинговать и будут писать письма Президенту с требованием немедленно разблокировать YouTube в России.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:28:38 30-12-2025

Андрей (18:53:31 19-12-2025) Давно угрожают блокировать YouTube в России, ещë с 2012 года... Слёзно просить, если точнее

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

13:26:16 19-12-2025

по правилам Ютюба - если не заходить в свой профиль больше 3-х лет, то канал удаляется...

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:47:13 19-12-2025

Смешно... Как будто бы сейчас мы можем посмотреть Ютуб. Типа ваще замедление работает как блокировка, если что. Ничего не грузит

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:51:47 19-12-2025

Качество работы и контент "отечественных аналогов" мягко говоря оставляет желать лучшего.

  47 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:38:12 30-12-2025

Гость (13:51:47 19-12-2025) Качество работы и контент "отечественных аналогов" мягко го... особенно мне нравится реклама на рутуб, 6 овечек смотрят, и одна выдвигается, а ей в морду баннер "заплати *****, чтобы не было рекламы!" А смотреть то там нечего...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:56:30 19-12-2025

Из рассказа стало ясно что законодательства всех развитых стран ЮтьЮб не нарушает, а нарушает только законы РФ ???

  32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:01:02 19-12-2025

Уже не работает. И по вотсапу не позвонить.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:00:46 19-12-2025

Гость (14:01:02 19-12-2025) Уже не работает. И по вотсапу не позвонить.... поставь болгарский (на андроиде) и вперед. но не вздумайте обновлять. хотя работать будет до текущего"обновите" - тогда вс1, даже на эпплстор нет кнопки "обновить". жду всех в максе.

  -30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:15:05 19-12-2025

Гость (16:00:46 19-12-2025) поставь болгарский (на андроиде) и вперед. но не вздумайте о... то фэйк.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:17:51 19-12-2025

Гость (14:01:02 19-12-2025) Уже не работает. И по вотсапу не позвонить.... Я звоню по вацапу .Зайдите в настройки и сменить русский язык на любой другой. Я сменила на английский и мои друзья. Перезваниемся без проблем

  -29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

14:52:11 19-12-2025

Правда ли, что YouTube заблокируют в России с 2026 года?... Да, это правда, он уже не работает.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:08:40 19-12-2025

ППШариков (14:52:11 19-12-2025) Правда ли, что YouTube заблокируют в России с 2026 года?... ...
Прекрасно работает. Медленнее конечно конечно из-за "устаревания серверов", но у кого есть желание, того остановить сложно.

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:59:03 19-12-2025

как ни странно я там что-то смотрела раза 2. не нужен от слова совсем. кому-как короч. Кому-то прям горе горькое.. бгг

  -64 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:55:20 19-12-2025

Гость (15:59:03 19-12-2025) как ни странно я там что-то смотрела раза 2. не нужен от сло... А книг Вы много читаете?

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Макс

03:52:58 20-12-2025

Гость (15:59:03 19-12-2025) как ни странно я там что-то смотрела раза 2. не нужен от сло... Согласен, скорее бы уже эту помойку ютубовскую заблокировали окончательно. У них во всём двойные стандарты, кого-то продвигают из блогеров, а кого-то нет. Алгоритмы позорнейшие для авторов контента, только гиганты и развиваются там

  -55 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:41:14 30-12-2025

Макс (03:52:58 20-12-2025) Согласен, скорее бы уже эту помойку ютубовскую заблокировали... пенсионерам отняли их возможность общения
ладно макс , скачали бабушке
а ютьюб ей чем заменить? она магомаева любит , джаз своей молодости , кобзона и пугачеву
этого нет ничего на рутьюбе
отняли у бабушки воспоминания и молодость

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:47:17 24-12-2025

Гость (15:59:03 19-12-2025) как ни странно я там что-то смотрела раза 2. не нужен от сло... Ну вы наверно просто не чего и не смотрите вот вам и не надо!Если говорить про вк и рутуб то там и сотой доли нет того что есть в ютуб.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

16:40:32 19-12-2025

Шинник (13:26:16 19-12-2025) по правилам Ютюба - если не заходить в свой профиль больше 3... кто-то я смотрю вообще не в теме, если "дизов" накидал...

  -26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:07:25 19-12-2025

Шинник (16:40:32 19-12-2025) кто-то я смотрю вообще не в теме, если "дизов" накидал......
Если вы не знаете способ зайти в Ютуб сейчас, то здесь вам точно об этом не расскажут

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

03:28:02 20-12-2025

Люди добрые, да что ж это делается? Ну сколько можно? Запретить,запретить,запретить... этот рутуб конченый и алгоритмы его га_но. У меня соседи сверху затопили, свет пропал. Я не электрик,ни разу. Сняла люстру и патрон, пыталась найти причину, обращалась и к рутубу и вк, говорила модель патрона, как он выглядит, как его подсоеденить и тд. По советам рутуба купила не тот патрон, потом пыталась собрать из того информационного поля, предоставленного мне рутубом и вк что-то похожее на патрон. Но ничего не получалось. Алгоритмы этого г- на не работают. Пришлось вызывать электрика за денежку, чтобы узнать какой патрон и как поставить(уже самой). Не работает это ничего. НЕ РАБОТАЕТ!!!! На вк одна реклама всякой чуши , коей раньше ни разу не было. И ,главное, подписан на 25 групп, в 20 из них реклама на одно и тоже в течение всего дня.И это не всё, для сна раньше на ютубе включаешь ютуб с каналом космо, и спишь спокойно до утра под мелодичный голос. Включаешь тоже самое на рутуб, плей лист, в 4 утра начинает орать детский канал либо циферки,либо цвета, либо буковки, и оно прям ОРЕТ, а как так мы с космической темы на детскую передачу перешли?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:43:18 20-12-2025

Гость (03:28:02 20-12-2025) Люди добрые, да что ж это делается? Ну сколько можно? Запрет... То есть купить по образцу патрона б/у ума то не хватило? Пришлось обращаться к информационным полям? Сильно!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:34:51 30-12-2025

Гость (09:43:18 20-12-2025) То есть купить по образцу патрона б/у ума то не хватило? При... хоть провода 220 лизнуть не додумалась.
ж - они все в рот тянут как дети малые.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:42:34 30-12-2025

Гость (09:43:18 20-12-2025) То есть купить по образцу патрона б/у ума то не хватило? При... на ютубе есть все
даже коня можно заездить по рекомендациям и ремонт сделать
также торты и самогон
все подробно

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:18:55 30-12-2025

Гость (09:43:18 20-12-2025) То есть купить по образцу патрона б/у ума то не хватило? При... Так и рутуб ей не подсказал, что надо взять старый патрон и с ним идти в магаз. То есть в рутубе такие же, которым ума не хватает. Поэтому хотим ютуб, чтобы давали правильные советы по ремонту. Там контента в разы больше, опыт со всего света. Например, надо было собрать диван. Посмотрели ролики, делали, не срослось, отверстия оказались смещенными. Потом попался видос китайца, по его примеру всё получилось. На рутубе китайцев нет(((

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:55:04 30-12-2025

Гость (03:28:02 20-12-2025) Люди добрые, да что ж это делается? Ну сколько можно? Запрет... Блин, какой бред, если в голове пусто, то тут уже ничего не поможет

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:47:42 30-12-2025

Т.е. наконец-то хватило духу назвать вещи своими именами, не прикрываясь стыдливо расплывчатыми фразами про блокировку, якобы устаревшее оборудование и т.п. Он и так уже не работает, большинство пользователей, кто далек от тем с VPN, уже отвалились.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:52:26 30-12-2025

Я не хочу ничего выкладывать, я хочу смотреть научпоп

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:03:46 30-12-2025

В советское время тоже работали глушилки на "вражьи голоса" на коротких волнах, чтобы никто не мог их слушать по радио. Но запретный плод сладок". И закончилось всё развалом страны. Ужас в том, что уроки истории никого ничему не научили. Так что готовимся!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:25:11 30-12-2025

Гость (10:03:46 30-12-2025) В советское время тоже работали глушилки на "вражьи голоса" ... нет, давайте подойдем к теме взвешенно.
вместо расстрелов может направим на копание метро?

  -23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:22:14 30-12-2025

Эти голоса в советское время никому никуда не уперлись и страна развалилась не от них, а от прогнившей верхушки

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:37:46 30-12-2025

Гость (10:22:14 30-12-2025) страна развалилась не от них, а от прогнившей верхушки"Верхушка" всегда и при любом строе гниёт, когда нет её сменяемости, ответственности перед народом, а у народа нет свободы выбора и слова, чтобы критиковать зарвавшуюся и гниющую "верхушку". Это объективные законы истории.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:23:30 30-12-2025

Отобрать, запретить. Ничему жизнь дураков не учит...

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:36:24 30-12-2025

Сколько можно мусолить одно и то же?
Не знаете достоверно- отстаньте от темы!

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

11:17:11 30-12-2025

Соотечественники вы выручат.
Начиная с 13 августа 2025 года, компания Starlink официально начала предоставлять услуги спутникового интернета на территории Республики Казахстан.

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:23:39 30-12-2025

Олег (11:17:11 30-12-2025) Соотечественники вы выручат.Начиная с 13 августа 2025 го... Ага, Рубцовску повезло. Барнаулу и Бийску -нет

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

11:20:10 30-12-2025

С двух сторон блокируют русского человека - Автокад не работает из-за американцев, А Ютуб из -за депутатов. Найдем выход.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:00:56 30-12-2025

Да пусть блокируют, лишь бы на воздух налог не вводили.

  -17 Нравится
Ответить
