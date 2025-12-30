Правда ли, что YouTube заблокируют в России с 2026 года?
В Госдуме отметили, что видеохостинг нарушает российское законодательство
30 декабря 2025, 09:25, ИА Амител
В Сети активно обсуждают возможную блокировку видеохостинга YouTube на территории России. В Госдуме заявили, что работу платформы могут ограничить в 2026 году, потому что она не соблюдает федеральные законы. Россиянам посоветовали перейти на отечественные аналоги и продвигать контент там.
Правда ли, что YouTube в России полностью заблокируют и когда именно это произойдет, – в материале amic.ru.
Правда ли, что в России заблокируют YouTube и когда это случится?
«YouTube в России будет полностью ограничен в течение 6-12 месяцев. Это связано с тем, что он по-прежнему продолжает игнорировать действующее российское законодательство. Определенные ограничения со стороны РКН также поступательно будут проводиться и впредь до полного выдавливания YouTube», – рассказал парламентарий.
А правда ли, что YouTube в России работает очень медленно?
Официальной информации об этом нет. Однако еще с лета 2024 года российские пользователи массово жалуются на проблемы с доступом к платформе. Загрузка видео либо идет очень медленно, либо вообще не происходит.
Согласно самой распространенной версии, серверы Google, находящиеся на территории РФ, с 2022 года никто не обслуживает. Из-за того, что оборудование изнашивается, российский сегмент YouTube деградирует. Именно такую причину назвал "Ростелеком", позже об этом заявил и Роскомнадзор.
Впрочем, иначе о замедлении высказался Александр Хинштейн, который летом 2024 года возглавлял IT-комитет Госдумы. Он заранее предупредил о намеренной деградации YouTube и заявил, что видеосервис ведет антироссийскую политику.
Где можно смотреть и выкладывать видео, если YouTube все-таки заблокируют?
«Все, кто пользуется этой площадкой для продвижения собственного контента, должны максимально быстро переходить на аналоги – это Rutube, "VK Видео" и другие. Свой контент нужно продвигать на российских площадках или тех, которые не осуществляют действий против РФ и наших граждан», – подчеркнул парламентарий.
13:15:00 19-12-2025
Второй раз? Теперь уже наверняка?
18:53:31 19-12-2025
Гость (13:15:00 19-12-2025) Второй раз? Теперь уже наверняка? ... Давно угрожают блокировать YouTube в России, ещë с 2012 года. И если в России заблокируют YouTube, то россияне выйдут митинговать и будут писать письма Президенту с требованием немедленно разблокировать YouTube в России.
10:28:38 30-12-2025
Андрей (18:53:31 19-12-2025) Давно угрожают блокировать YouTube в России, ещë с 2012 года... Слёзно просить, если точнее
13:26:16 19-12-2025
по правилам Ютюба - если не заходить в свой профиль больше 3-х лет, то канал удаляется...
13:47:13 19-12-2025
Смешно... Как будто бы сейчас мы можем посмотреть Ютуб. Типа ваще замедление работает как блокировка, если что. Ничего не грузит
13:51:47 19-12-2025
Качество работы и контент "отечественных аналогов" мягко говоря оставляет желать лучшего.
10:38:12 30-12-2025
Гость (13:51:47 19-12-2025) Качество работы и контент "отечественных аналогов" мягко го... особенно мне нравится реклама на рутуб, 6 овечек смотрят, и одна выдвигается, а ей в морду баннер "заплати *****, чтобы не было рекламы!" А смотреть то там нечего...
13:56:30 19-12-2025
Из рассказа стало ясно что законодательства всех развитых стран ЮтьЮб не нарушает, а нарушает только законы РФ ???
14:01:02 19-12-2025
Уже не работает. И по вотсапу не позвонить.
16:00:46 19-12-2025
Гость (14:01:02 19-12-2025) Уже не работает. И по вотсапу не позвонить.... поставь болгарский (на андроиде) и вперед. но не вздумайте обновлять. хотя работать будет до текущего"обновите" - тогда вс1, даже на эпплстор нет кнопки "обновить". жду всех в максе.
17:15:05 19-12-2025
Гость (16:00:46 19-12-2025) поставь болгарский (на андроиде) и вперед. но не вздумайте о... то фэйк.
19:17:51 19-12-2025
Гость (14:01:02 19-12-2025) Уже не работает. И по вотсапу не позвонить.... Я звоню по вацапу .Зайдите в настройки и сменить русский язык на любой другой. Я сменила на английский и мои друзья. Перезваниемся без проблем
14:52:11 19-12-2025
Правда ли, что YouTube заблокируют в России с 2026 года?... Да, это правда, он уже не работает.
18:08:40 19-12-2025
ППШариков (14:52:11 19-12-2025) Правда ли, что YouTube заблокируют в России с 2026 года?... ...
Прекрасно работает. Медленнее конечно конечно из-за "устаревания серверов", но у кого есть желание, того остановить сложно.
15:59:03 19-12-2025
как ни странно я там что-то смотрела раза 2. не нужен от слова совсем. кому-как короч. Кому-то прям горе горькое.. бгг
16:55:20 19-12-2025
Гость (15:59:03 19-12-2025) как ни странно я там что-то смотрела раза 2. не нужен от сло... А книг Вы много читаете?
03:52:58 20-12-2025
Гость (15:59:03 19-12-2025) как ни странно я там что-то смотрела раза 2. не нужен от сло... Согласен, скорее бы уже эту помойку ютубовскую заблокировали окончательно. У них во всём двойные стандарты, кого-то продвигают из блогеров, а кого-то нет. Алгоритмы позорнейшие для авторов контента, только гиганты и развиваются там
09:41:14 30-12-2025
Макс (03:52:58 20-12-2025) Согласен, скорее бы уже эту помойку ютубовскую заблокировали... пенсионерам отняли их возможность общения
ладно макс , скачали бабушке
а ютьюб ей чем заменить? она магомаева любит , джаз своей молодости , кобзона и пугачеву
этого нет ничего на рутьюбе
отняли у бабушки воспоминания и молодость
18:47:17 24-12-2025
Гость (15:59:03 19-12-2025) как ни странно я там что-то смотрела раза 2. не нужен от сло... Ну вы наверно просто не чего и не смотрите вот вам и не надо!Если говорить про вк и рутуб то там и сотой доли нет того что есть в ютуб.
16:40:32 19-12-2025
Шинник (13:26:16 19-12-2025) по правилам Ютюба - если не заходить в свой профиль больше 3... кто-то я смотрю вообще не в теме, если "дизов" накидал...
18:07:25 19-12-2025
Шинник (16:40:32 19-12-2025) кто-то я смотрю вообще не в теме, если "дизов" накидал......
Если вы не знаете способ зайти в Ютуб сейчас, то здесь вам точно об этом не расскажут
03:28:02 20-12-2025
Люди добрые, да что ж это делается? Ну сколько можно? Запретить,запретить,запретить... этот рутуб конченый и алгоритмы его га_но. У меня соседи сверху затопили, свет пропал. Я не электрик,ни разу. Сняла люстру и патрон, пыталась найти причину, обращалась и к рутубу и вк, говорила модель патрона, как он выглядит, как его подсоеденить и тд. По советам рутуба купила не тот патрон, потом пыталась собрать из того информационного поля, предоставленного мне рутубом и вк что-то похожее на патрон. Но ничего не получалось. Алгоритмы этого г- на не работают. Пришлось вызывать электрика за денежку, чтобы узнать какой патрон и как поставить(уже самой). Не работает это ничего. НЕ РАБОТАЕТ!!!! На вк одна реклама всякой чуши , коей раньше ни разу не было. И ,главное, подписан на 25 групп, в 20 из них реклама на одно и тоже в течение всего дня.И это не всё, для сна раньше на ютубе включаешь ютуб с каналом космо, и спишь спокойно до утра под мелодичный голос. Включаешь тоже самое на рутуб, плей лист, в 4 утра начинает орать детский канал либо циферки,либо цвета, либо буковки, и оно прям ОРЕТ, а как так мы с космической темы на детскую передачу перешли?
09:43:18 20-12-2025
Гость (03:28:02 20-12-2025) Люди добрые, да что ж это делается? Ну сколько можно? Запрет... То есть купить по образцу патрона б/у ума то не хватило? Пришлось обращаться к информационным полям? Сильно!
09:34:51 30-12-2025
Гость (09:43:18 20-12-2025) То есть купить по образцу патрона б/у ума то не хватило? При... хоть провода 220 лизнуть не додумалась.
ж - они все в рот тянут как дети малые.
09:42:34 30-12-2025
Гость (09:43:18 20-12-2025) То есть купить по образцу патрона б/у ума то не хватило? При... на ютубе есть все
даже коня можно заездить по рекомендациям и ремонт сделать
также торты и самогон
все подробно
11:18:55 30-12-2025
Гость (09:43:18 20-12-2025) То есть купить по образцу патрона б/у ума то не хватило? При... Так и рутуб ей не подсказал, что надо взять старый патрон и с ним идти в магаз. То есть в рутубе такие же, которым ума не хватает. Поэтому хотим ютуб, чтобы давали правильные советы по ремонту. Там контента в разы больше, опыт со всего света. Например, надо было собрать диван. Посмотрели ролики, делали, не срослось, отверстия оказались смещенными. Потом попался видос китайца, по его примеру всё получилось. На рутубе китайцев нет(((
09:55:04 30-12-2025
Гость (03:28:02 20-12-2025) Люди добрые, да что ж это делается? Ну сколько можно? Запрет... Блин, какой бред, если в голове пусто, то тут уже ничего не поможет
09:47:42 30-12-2025
Т.е. наконец-то хватило духу назвать вещи своими именами, не прикрываясь стыдливо расплывчатыми фразами про блокировку, якобы устаревшее оборудование и т.п. Он и так уже не работает, большинство пользователей, кто далек от тем с VPN, уже отвалились.
09:52:26 30-12-2025
Я не хочу ничего выкладывать, я хочу смотреть научпоп
10:03:46 30-12-2025
В советское время тоже работали глушилки на "вражьи голоса" на коротких волнах, чтобы никто не мог их слушать по радио. Но запретный плод сладок". И закончилось всё развалом страны. Ужас в том, что уроки истории никого ничему не научили. Так что готовимся!
10:25:11 30-12-2025
Гость (10:03:46 30-12-2025) В советское время тоже работали глушилки на "вражьи голоса" ... нет, давайте подойдем к теме взвешенно.
вместо расстрелов может направим на копание метро?
10:22:14 30-12-2025
Эти голоса в советское время никому никуда не уперлись и страна развалилась не от них, а от прогнившей верхушки
10:37:46 30-12-2025
Гость (10:22:14 30-12-2025) страна развалилась не от них, а от прогнившей верхушки"Верхушка" всегда и при любом строе гниёт, когда нет её сменяемости, ответственности перед народом, а у народа нет свободы выбора и слова, чтобы критиковать зарвавшуюся и гниющую "верхушку". Это объективные законы истории.
10:23:30 30-12-2025
Отобрать, запретить. Ничему жизнь дураков не учит...
10:36:24 30-12-2025
Сколько можно мусолить одно и то же?
Не знаете достоверно- отстаньте от темы!
11:17:11 30-12-2025
Соотечественники вы выручат.
Начиная с 13 августа 2025 года, компания Starlink официально начала предоставлять услуги спутникового интернета на территории Республики Казахстан.
12:23:39 30-12-2025
Олег (11:17:11 30-12-2025) Соотечественники вы выручат.Начиная с 13 августа 2025 го... Ага, Рубцовску повезло. Барнаулу и Бийску -нет
11:20:10 30-12-2025
С двух сторон блокируют русского человека - Автокад не работает из-за американцев, А Ютуб из -за депутатов. Найдем выход.
12:00:56 30-12-2025
Да пусть блокируют, лишь бы на воздух налог не вводили.