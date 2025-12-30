В Госдуме отметили, что видеохостинг нарушает российское законодательство

30 декабря 2025, 09:25, ИА Амител

Значок YouTube / Фото: unsplash.com / Nik

В Сети активно обсуждают возможную блокировку видеохостинга YouTube на территории России. В Госдуме заявили, что работу платформы могут ограничить в 2026 году, потому что она не соблюдает федеральные законы. Россиянам посоветовали перейти на отечественные аналоги и продвигать контент там.

Правда ли, что YouTube в России полностью заблокируют и когда именно это произойдет, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что в России заблокируют YouTube и когда это случится? О блокировке платформы в России высказался зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Он заявил изданию "Абзац" , что YouTube в стране перестанет работать максимум через год, то есть в 2026-м. «YouTube в России будет полностью ограничен в течение 6-12 месяцев. Это связано с тем, что он по-прежнему продолжает игнорировать действующее российское законодательство. Определенные ограничения со стороны РКН также поступательно будут проводиться и впредь до полного выдавливания YouTube», – рассказал парламентарий. Однако Роскомнадзор пока не делал соответствующих заявлений. Поэтому утверждать, что YouTube на территории России заблокируют в 2026 году, нельзя.

2 А правда ли, что YouTube в России работает очень медленно? Официальной информации об этом нет. Однако еще с лета 2024 года российские пользователи массово жалуются на проблемы с доступом к платформе. Загрузка видео либо идет очень медленно, либо вообще не происходит. Согласно самой распространенной версии, серверы Google, находящиеся на территории РФ, с 2022 года никто не обслуживает. Из-за того, что оборудование изнашивается, российский сегмент YouTube деградирует. Именно такую причину назвал "Ростелеком", позже об этом заявил и Роскомнадзор. Впрочем, иначе о замедлении высказался Александр Хинштейн, который летом 2024 года возглавлял IT-комитет Госдумы. Он заранее предупредил о намеренной деградации YouTube и заявил, что видеосервис ведет антироссийскую политику.