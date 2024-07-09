НОВОСТИОбщество

В Госдуме предложили выплачивать 50 тысяч рублей за долгий брак

Инициатива направлена на сохранение верности традиционным семейным ценностям

09 июля 2024, 11:35, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

Депутат Госдумы Ярослав Нилов отметил инициативу ЛДПР, предложившей выплачивать 50 тысяч рублей к 50-летнему юбилею совместной жизни. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее руководитель фракции ЛДПР в Курской областной Думе Владимир Федоров опубликовал в своем Telegram-канале региональный законопроект, в соответствии с которым супружеские пары, состоящие в браке более 50 лет, будут получать региональные выплаты в размере 50 тысяч рублей.

"Инициатива направлена на сохранение верности традиционным семейным ценностям, а также на поощрение крепких и длительных браков. Крепкая семья – это основа для благополучия не только для родителей и их детей, но и для всего государства. Подобные меры поддержки существуют в ряде регионов нашей страны. Будем надеяться, что и курские супружеские пары смогут получить от государства достойный подарок на золотую свадьбу", – пояснил Федоров.

Нилов отметил инициативу, подчеркнув необходимость ее появления на федеральном уровне.

"Отличная инициатива! Полностью коррелирует с законопроектом, внесенным депутатами фракции ЛДПР на федеральном уровне. Так держать!" – подчеркнул Нилов.

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/857088

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НОВОСТИОбщество
Госдума выплаты инициативы

Комментарии 10

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Гость

11:51:31 09-07-2024

Вроде обещали тем, кто 30 лет в браке? Потом до 80 дойдет?

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Гость

11:51:41 09-07-2024

Дайте 25 за 25

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Гость

11:59:39 09-07-2024

Дожить бы. Государственная д_₽а в своём репертуаре

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Гость

12:02:36 09-07-2024

"Депутат Госдумы"..."региональные выплаты" )))

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Мусик

12:42:12 09-07-2024

да на цитрамон не хватит!

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Гость

14:01:54 09-07-2024

есть такая пословица "Любая проблема которую можно решить деньгами, проблемой не является"

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Гость

15:10:38 09-07-2024

А что можно купить за 50 000 рублей? Виза в Китай стоит 15 000 рублей. Если слетать в Китай семье нужна сумма только за визу 75000 рублей. Супруг Супруга Сын Сноха Внук 75 000 рублей. А ведь еще за самолет нужно отдать 150 0000 рублей. И за отели 300 000 рублей за неделю.

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Гость

15:22:10 09-07-2024

Много у нас кто 50 лет прожил ? Давали бы 500 или 1 млн ... И то на лям ничего не купишь - просто деньги разлетятся на мелочи

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Аннушка

19:18:42 09-07-2024

А чего не за 100 лет?
Это выплата не за брак, а за выживание, получается. 90 процентов не доживёт.

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Гость

21:37:29 09-07-2024

Смысла нет уже на таких сроках стимулировать. Популизм детектед.

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