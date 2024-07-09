В Госдуме предложили выплачивать 50 тысяч рублей за долгий брак

Инициатива направлена на сохранение верности традиционным семейным ценностям

09 июля 2024, 11:35, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Депутат Госдумы Ярослав Нилов отметил инициативу ЛДПР, предложившей выплачивать 50 тысяч рублей к 50-летнему юбилею совместной жизни. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее руководитель фракции ЛДПР в Курской областной Думе Владимир Федоров опубликовал в своем Telegram-канале региональный законопроект, в соответствии с которым супружеские пары, состоящие в браке более 50 лет, будут получать региональные выплаты в размере 50 тысяч рублей.

"Инициатива направлена на сохранение верности традиционным семейным ценностям, а также на поощрение крепких и длительных браков. Крепкая семья – это основа для благополучия не только для родителей и их детей, но и для всего государства. Подобные меры поддержки существуют в ряде регионов нашей страны. Будем надеяться, что и курские супружеские пары смогут получить от государства достойный подарок на золотую свадьбу", – пояснил Федоров.

Нилов отметил инициативу, подчеркнув необходимость ее появления на федеральном уровне.