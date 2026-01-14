В Госдуме призвали россиян готовиться к "сложным временам"

Негативные тенденции сохраняются и в среднесрочной перспективе

Депутат Государственной Думы Николай Арефьев заявил, что россиянам стоит готовиться к сложному периоду из-за неблагоприятной ситуации в экономике и отсутствия предпосылок для ее роста в ближайшее время. Об этом он сообщил в разговоре с RTVI.

По словам Николая Арефьева, российская экономика продолжает сокращаться, а говорить о полноценном росте по итогам года не приходится. Он обратил внимание на высокую зависимость страны от импорта и отметил, что даже официальные показатели не внушают оптимизма.

«Ситуация в экономике ни разу не нравится. Официальная инфляция под 6%, а роста экономики, можно сказать, никакого. Пока еще окончательных данных за год нет, но полпроцента – это не рост, это явно натянуто», – заявил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что не видит перспектив улучшения экономической ситуации, и призвал граждан быть готовыми к трудным временам. По его оценке, негативные тенденции сохраняются и в среднесрочной перспективе.

Как отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, ожидать восстановления экономики в 2026 году также не приходится. Арефьев не исключил возможности рецессии, добавив, что 2025 год "оставил довольно плохое наследие" для последующих периодов.

