В Госдуме призвали россиян готовиться к "сложным временам"

Негативные тенденции сохраняются и в среднесрочной перспективе

14 января 2026, 09:30, ИА Амител

Доллар. Деньги. Курс валют / Фото: amic.ru
Доллар. Деньги. Курс валют / Фото: amic.ru

Депутат Государственной Думы Николай Арефьев заявил, что россиянам стоит готовиться к сложному периоду из-за неблагоприятной ситуации в экономике и отсутствия предпосылок для ее роста в ближайшее время. Об этом он сообщил в разговоре с RTVI.

По словам Николая Арефьева, российская экономика продолжает сокращаться, а говорить о полноценном росте по итогам года не приходится. Он обратил внимание на высокую зависимость страны от импорта и отметил, что даже официальные показатели не внушают оптимизма.

«Ситуация в экономике ни разу не нравится. Официальная инфляция под 6%, а роста экономики, можно сказать, никакого. Пока еще окончательных данных за год нет, но полпроцента – это не рост, это явно натянуто», – заявил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что не видит перспектив улучшения экономической ситуации, и призвал граждан быть готовыми к трудным временам. По его оценке, негативные тенденции сохраняются и в среднесрочной перспективе.

Как отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, ожидать восстановления экономики в 2026 году также не приходится. Арефьев не исключил возможности рецессии, добавив, что 2025 год "оставил довольно плохое наследие" для последующих периодов.

Комментарии 33

Avatar Picture
Гость

09:34:53 14-01-2026

Как цензура пропустила высказывания этого депутата?
Он что не смотрит выступления самого и телевизор не смотрит?
Чую признают этого депутата инагентом и шатателем режима.

  52 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:43:28 14-01-2026

Гость (09:34:53 14-01-2026) Как цензура пропустила высказывания этого депутата?Он чт...
как он смеет раскачивать лодку, когда страна уверенным маршем движется к победе?

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:19:27 14-01-2026

Гость (09:34:53 14-01-2026) Как цензура пропустила высказывания этого депутата?Он чт... Официально разрешили пошатать)

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:23:33 14-01-2026

Гость (09:34:53 14-01-2026) Как цензура пропустила высказывания этого депутата?Он чт... Ты депутата Делягина послушай, вот он похлеще "светлое" будущее предсказывает, а ЕР(жуликов и воров) так вообще в хвост и в гриву погоняет. Побольше бы таких, как Делягин, жить бы стали лучше, по моему мнению

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:47:18 14-01-2026

Гость (10:23:33 14-01-2026) Ты депутата Делягина послушай, вот он похлеще "светлое" буду... К сожалению, жулики и воры крышуются на самом верху, а на этих депутатов смотрят смеясь

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:35:43 14-01-2026

Так, погодите. Так у нас же было все зашибись, экономика росла небывалыми темпами все эти четыре года, инфляция снижалась, цены тоже. Что-то изменилось?..

  36 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:31:58 14-01-2026

Гость (09:35:43 14-01-2026) Так, погодите. Так у нас же было все зашибись, экономика рос... Проснулись....

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:44:22 14-01-2026

А у нас когда-то были не сложные времена ? Каждый год одно и то же.

  38 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:13:57 14-01-2026

Гость (09:44:22 14-01-2026) А у нас когда-то были не сложные времена ? Каждый год одно и... Если бы одно и то же, а то с каждым годом все хуже... *(

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:45:00 14-01-2026

Сначала они запретили пункт "против всех кандидатов", а потом пошло поехало.
Спасибо Дмитрию Анатольевичу, хороший был президент, смог Грузию за несколько дней победить, промилле сделал минимальное и время нормальное ввёл.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:23:21 14-01-2026

Гость (09:45:00 14-01-2026) Сначала они запретили пункт "против всех кандидатов", а пото... А еще говорил - свобода лучше, чем не свобода.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:46:04 14-01-2026

готовы с 90х по сей день, все стабильно ничего не меняется.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей😎

09:53:11 14-01-2026

Недавно вроде всë у нас колосилось, что случилось то, может санкции которые нам на пользу, или ещë что? 🧐

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:04:02 14-01-2026

Сергей😎 (09:53:11 14-01-2026) Недавно вроде всë у нас колосилось, что случилось то, может ... Холодильник как обычно победил телевизор) Видимо, даже у части депутатов дела не очень, раз пошла такая пьянка.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:04:02 14-01-2026

С царского режима, дореволюционного ничего не изменилось, только названия меняются.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:12:01 14-01-2026

Что-то вообще непонятное и страшное грядет видимо. Второй день на этом ресурсе новости о том, что не везде у нас всё шикарно. И вот уже оказывается , что экономика не растёт рекордными темпами, а продолжает сокращаться.
Вчерашние новости про В.В вообще из головы не идут. Последние лет 10 не видел в СМИ даже подобия сомнений в теснейшем.
Давайте лучше опять новости про Маргариту или кто там у них в семье ещё остался

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:41:47 14-01-2026

Гость (10:12:01 14-01-2026) Что-то вообще непонятное и страшное грядет видимо. Второй де... Что за новость про В.В?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:19:59 14-01-2026

Гость (10:41:47 14-01-2026) Что за новость про В.В?...
Корешился с Ираном, обещал сотрудничество и военную помощь. Антиправительственные протесты.
Корешился с Венесуэллой, обещал сотрудничество и военную помощь. Президента украли.
Обещал страшные кары за захват кораблей из теневого флота. Заявление МИД в СМИ об озабоченности

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:12:58 14-01-2026

Николай Арефьев сохранился? Он не смотрит, че по первому каналу говорят, в том числе наш главный7 Рост экономики не прекращается же, мы же как никогда растем. Пусть телевизор то купит )))))

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:17:03 14-01-2026

Рост цен постоянно. Какая экономика.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:22:02 14-01-2026

А до этого прям все прекрасно было.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:28:34 14-01-2026

экономику профукали. два десятка лет высоких цен на нефть газ.
я две трети жизни прожил, а мои дети только жить начали, но будущее у них украдено.
молодцы, спасибо, хорошо поработали.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:35:05 14-01-2026

Кто готов тот приготовился еще в 2022 году. Дачи скупались бешенным темпом. Если до Ковида дача например стоила 200 тыс рублей. В Ковид был скачок до 500 тыс руб. С начала СВО дачи такого типа подоражали до 800-1 млн. И это не те дачи где можно жить прописавшись. это развалюхи как правило.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:39:43 14-01-2026

Не паникуйте. Азию газифицируют и отстраивают рекордными темпами. Значит средств хватает. В 90-е кричали что тоже денег нет, а газпром дворец гигант в подмосковье вон какой отстроил с котеджами и бросил.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гостья

11:06:30 14-01-2026

Не забываем, в 2026 году будут выборы депутатов Госдумы. Поэтому будем готовы к разнообразным высказываниям и призывам! А потом проголосуем "как надо"!

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:11:03 14-01-2026

Гостья (11:06:30 14-01-2026) Не забываем, в 2026 году будут выборы депутатов Госдумы. Поэ... Не как надо, а как скажут. Хотя пора бы уже головой думать, где крестики ставить.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гостья

14:49:24 14-01-2026

Гость (13:11:03 14-01-2026) Не как надо, а как скажут. Хотя пора бы уже головой думать, ... Так "как надо" в кавычках и написано. Надо было ещё "проголосуем" закавычить.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

11:13:09 14-01-2026

Живем как в сказке, чем дальше в лес, тем страшнее.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:59:36 14-01-2026

Иванна (11:13:09 14-01-2026) Живем как в сказке, чем дальше в лес, тем страшнее....
Чем дальше в лес, тем толще депутаты

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:21:19 14-01-2026

Когда в колхозе в амбаре последняя мышь повесилась, то колхозники собирали собрание и гнали председателя.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:06:07 14-01-2026

Напомните, кому пришла в голову гениальная мысль о "мягкой посадке" (т.е. в переводе на русский язык - удушении) экономики? И это во время небывалых санкций! Кто же этот гений?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:13:47 14-01-2026

Они у нас сложные с 1985 года. Ни один год простым с тех пор не был.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:49:37 15-01-2026

Сколько же здесь ботов набежало, которые критикуют правительство и возвышают своими минусами либералов, это просто ппц. Аж страшно становится

  0 Нравится
Ответить
