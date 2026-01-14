В Госдуме призвали россиян готовиться к "сложным временам"
Негативные тенденции сохраняются и в среднесрочной перспективе
14 января 2026, 09:30, ИА Амител
Депутат Государственной Думы Николай Арефьев заявил, что россиянам стоит готовиться к сложному периоду из-за неблагоприятной ситуации в экономике и отсутствия предпосылок для ее роста в ближайшее время. Об этом он сообщил в разговоре с RTVI.
По словам Николая Арефьева, российская экономика продолжает сокращаться, а говорить о полноценном росте по итогам года не приходится. Он обратил внимание на высокую зависимость страны от импорта и отметил, что даже официальные показатели не внушают оптимизма.
«Ситуация в экономике ни разу не нравится. Официальная инфляция под 6%, а роста экономики, можно сказать, никакого. Пока еще окончательных данных за год нет, но полпроцента – это не рост, это явно натянуто», – заявил парламентарий.
Депутат подчеркнул, что не видит перспектив улучшения экономической ситуации, и призвал граждан быть готовыми к трудным временам. По его оценке, негативные тенденции сохраняются и в среднесрочной перспективе.
Как отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, ожидать восстановления экономики в 2026 году также не приходится. Арефьев не исключил возможности рецессии, добавив, что 2025 год "оставил довольно плохое наследие" для последующих периодов.
09:34:53 14-01-2026
Как цензура пропустила высказывания этого депутата?
Он что не смотрит выступления самого и телевизор не смотрит?
Чую признают этого депутата инагентом и шатателем режима.
09:43:28 14-01-2026
Гость (09:34:53 14-01-2026) Как цензура пропустила высказывания этого депутата?Он чт...
как он смеет раскачивать лодку, когда страна уверенным маршем движется к победе?
10:19:27 14-01-2026
Гость (09:34:53 14-01-2026) Как цензура пропустила высказывания этого депутата?Он чт... Официально разрешили пошатать)
10:23:33 14-01-2026
Гость (09:34:53 14-01-2026) Как цензура пропустила высказывания этого депутата?Он чт... Ты депутата Делягина послушай, вот он похлеще "светлое" будущее предсказывает, а ЕР(жуликов и воров) так вообще в хвост и в гриву погоняет. Побольше бы таких, как Делягин, жить бы стали лучше, по моему мнению
10:47:18 14-01-2026
Гость (10:23:33 14-01-2026) Ты депутата Делягина послушай, вот он похлеще "светлое" буду... К сожалению, жулики и воры крышуются на самом верху, а на этих депутатов смотрят смеясь
09:35:43 14-01-2026
Так, погодите. Так у нас же было все зашибись, экономика росла небывалыми темпами все эти четыре года, инфляция снижалась, цены тоже. Что-то изменилось?..
10:31:58 14-01-2026
Гость (09:35:43 14-01-2026) Так, погодите. Так у нас же было все зашибись, экономика рос... Проснулись....
09:44:22 14-01-2026
А у нас когда-то были не сложные времена ? Каждый год одно и то же.
10:13:57 14-01-2026
Гость (09:44:22 14-01-2026) А у нас когда-то были не сложные времена ? Каждый год одно и... Если бы одно и то же, а то с каждым годом все хуже... *(
09:45:00 14-01-2026
Сначала они запретили пункт "против всех кандидатов", а потом пошло поехало.
Спасибо Дмитрию Анатольевичу, хороший был президент, смог Грузию за несколько дней победить, промилле сделал минимальное и время нормальное ввёл.
12:23:21 14-01-2026
Гость (09:45:00 14-01-2026) Сначала они запретили пункт "против всех кандидатов", а пото... А еще говорил - свобода лучше, чем не свобода.
09:46:04 14-01-2026
готовы с 90х по сей день, все стабильно ничего не меняется.
09:53:11 14-01-2026
Недавно вроде всë у нас колосилось, что случилось то, может санкции которые нам на пользу, или ещë что? 🧐
10:04:02 14-01-2026
Сергей😎 (09:53:11 14-01-2026) Недавно вроде всë у нас колосилось, что случилось то, может ... Холодильник как обычно победил телевизор) Видимо, даже у части депутатов дела не очень, раз пошла такая пьянка.
10:04:02 14-01-2026
С царского режима, дореволюционного ничего не изменилось, только названия меняются.
10:12:01 14-01-2026
Что-то вообще непонятное и страшное грядет видимо. Второй день на этом ресурсе новости о том, что не везде у нас всё шикарно. И вот уже оказывается , что экономика не растёт рекордными темпами, а продолжает сокращаться.
Вчерашние новости про В.В вообще из головы не идут. Последние лет 10 не видел в СМИ даже подобия сомнений в теснейшем.
Давайте лучше опять новости про Маргариту или кто там у них в семье ещё остался
10:41:47 14-01-2026
Гость (10:12:01 14-01-2026) Что-то вообще непонятное и страшное грядет видимо. Второй де... Что за новость про В.В?
11:19:59 14-01-2026
Гость (10:41:47 14-01-2026) Что за новость про В.В?...
Корешился с Ираном, обещал сотрудничество и военную помощь. Антиправительственные протесты.
Корешился с Венесуэллой, обещал сотрудничество и военную помощь. Президента украли.
Обещал страшные кары за захват кораблей из теневого флота. Заявление МИД в СМИ об озабоченности
10:12:58 14-01-2026
Николай Арефьев сохранился? Он не смотрит, че по первому каналу говорят, в том числе наш главный7 Рост экономики не прекращается же, мы же как никогда растем. Пусть телевизор то купит )))))
10:17:03 14-01-2026
Рост цен постоянно. Какая экономика.
10:22:02 14-01-2026
А до этого прям все прекрасно было.
10:28:34 14-01-2026
экономику профукали. два десятка лет высоких цен на нефть газ.
я две трети жизни прожил, а мои дети только жить начали, но будущее у них украдено.
молодцы, спасибо, хорошо поработали.
10:35:05 14-01-2026
Кто готов тот приготовился еще в 2022 году. Дачи скупались бешенным темпом. Если до Ковида дача например стоила 200 тыс рублей. В Ковид был скачок до 500 тыс руб. С начала СВО дачи такого типа подоражали до 800-1 млн. И это не те дачи где можно жить прописавшись. это развалюхи как правило.
10:39:43 14-01-2026
Не паникуйте. Азию газифицируют и отстраивают рекордными темпами. Значит средств хватает. В 90-е кричали что тоже денег нет, а газпром дворец гигант в подмосковье вон какой отстроил с котеджами и бросил.
11:06:30 14-01-2026
Не забываем, в 2026 году будут выборы депутатов Госдумы. Поэтому будем готовы к разнообразным высказываниям и призывам! А потом проголосуем "как надо"!
13:11:03 14-01-2026
Гостья (11:06:30 14-01-2026) Не забываем, в 2026 году будут выборы депутатов Госдумы. Поэ... Не как надо, а как скажут. Хотя пора бы уже головой думать, где крестики ставить.
14:49:24 14-01-2026
Гость (13:11:03 14-01-2026) Не как надо, а как скажут. Хотя пора бы уже головой думать, ... Так "как надо" в кавычках и написано. Надо было ещё "проголосуем" закавычить.
11:13:09 14-01-2026
Живем как в сказке, чем дальше в лес, тем страшнее.
11:59:36 14-01-2026
Иванна (11:13:09 14-01-2026) Живем как в сказке, чем дальше в лес, тем страшнее....
Чем дальше в лес, тем толще депутаты
12:21:19 14-01-2026
Когда в колхозе в амбаре последняя мышь повесилась, то колхозники собирали собрание и гнали председателя.
16:06:07 14-01-2026
Напомните, кому пришла в голову гениальная мысль о "мягкой посадке" (т.е. в переводе на русский язык - удушении) экономики? И это во время небывалых санкций! Кто же этот гений?
18:13:47 14-01-2026
Они у нас сложные с 1985 года. Ни один год простым с тех пор не был.
14:49:37 15-01-2026
Сколько же здесь ботов набежало, которые критикуют правительство и возвышают своими минусами либералов, это просто ппц. Аж страшно становится