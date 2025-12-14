НОВОСТИОбщество

Экономист объяснила, как распознать синдром бедности

Внутренний страх дефицита денег может сохраняться даже при хорошей зарплате

14 декабря 2025, 16:30, ИА Амител

Банкрот / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Банкрот / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Синдром бедности – это психологическая установка, которая заставляет человека чувствовать финансовый дефицит даже при стабильном или высоком доходе. Как рассказала "Газете.ru" экономист Наталья Швецова, этот страх часто формируется в детстве под влиянием семейной модели поведения и сохраняется годами.

Ключевые симптомы синдрома бедности:

  1. Выбор по цене, а не по потребности – в ресторане взгляд сначала падает на стоимость блюда, а не на его состав.

  2. Тревога из-за небольших трат – даже разница в 20 тысяч рублей на отпуске кажется непреодолимым препятствием.

  3. Невозможность расслабиться – постоянный подсчет чаевых, кешбэка и доплат мешает наслаждаться моментом.

  4. Иррациональная экономия – поиск самого дешевого такси при экономии в 100-200 рублей или принос своего алкоголя в ресторан.

Как отмечает эксперт, такая модель поведения не делает жизнь богаче – она делает ее эмоционально беднее, заставляя человека постоянно жить в ожидании дефицита денег.

Однако синдром можно преодолеть через осознанный анализ своих установок, постепенное разрешение себе небольших комфортных трат и планирование расходов исходя из желаний, а не страхов. 

Ранее в Госдуме спрогнозировали рост зарплат и доходов россиян в 2026 году.

Комментарии 25

Avatar Picture
Гость

17:00:26 14-12-2025

Судя по критериям: у нас пол страны такие

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:21:41 15-12-2025

Гость (17:00:26 14-12-2025) Судя по критериям: у нас пол страны такие... Это где у вас полстраны такие? С нормальными людьми знакомства завязывать надо, а не с нищебродами.

  -29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:59:20 15-12-2025

Гость (07:21:41 15-12-2025) Это где у вас полстраны такие? С нормальными людьми знакомст... От вас нормальность так и брызжет во все стороны.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:50:01 14-12-2025

Сэкономил - значит заработал. Еврейская мудрость

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:23:28 14-12-2025

Гость (17:50:01 14-12-2025) Сэкономил - значит заработал. Еврейская мудрость ... Все перечисленные пункты экономии приносят лицам еврейской национальности радость и удовольствие. А бездумные траты для них признак глупости.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:23:35 14-12-2025

бред
таких синдромов нет
но есть мизерная пенсия и маленькая зарплата, что делают человека бедным без синдромов всяких

  58 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:14:58 14-12-2025

гость (19:23:35 14-12-2025) бредтаких синдромов нетно есть мизерная пенсия и мал... И чувство незащищённости, когда знаешь, что случись что - и не будет ни какой зарплаты, и сбережения испарятся любые максимум за год, а то и за месяц. Это синдром трезвого осознания реальности.

  37 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:26:00 14-12-2025

гость (19:23:35 14-12-2025) бредтаких синдромов нетно есть мизерная пенсия и мал... Это уже нищета.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:14:38 14-12-2025

У меня такой. Самому смешно. Это когда на карте 2 млн, а я покупаю свиные ноги в светофоре по 50 рублей за кг.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:47:05 15-12-2025

Гость (22:14:38 14-12-2025) У меня такой. Самому смешно. Это когда на карте 2 млн, а я п... кстати, когда человек балобол, это усугубляет синдром бедности, так что аккуратней.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:24:19 15-12-2025

гость (19:23:35 14-12-2025) бредтаких синдромов нетно есть мизерная пенсия и мал... Пенсионеры - лишь одна из групп населения. Отчего вы с маниакальной упрямостью вечно точите пенсионерами? Они вообще не являются работающим населением. С чего вы взяли, что пенсы должны на Феррари раскатывать? Человек на пенсии пусть внуками занимается, а не околачивается в ТЦ.

  -23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:38:10 15-12-2025

Гость (07:24:19 15-12-2025) Пенсионеры - лишь одна из групп населения. Отчего вы с маниа... У внуков есть родители. Мы, своих детей растили и воспитывали сами.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

08:33:18 15-12-2025

Гость (07:24:19 15-12-2025) Пенсионеры - лишь одна из групп населения. Отчего вы с маниа... А что человек на пенсии ,по вашему,должен макарошки считать на каждый день?Люди отработали более сорока лет ,государство с них драло каждый месяц 22% зарпллаты,а они в мусорках должны копаться?Так по вашему?Нет ,милейший,такое бессовестное отношение к пожилым не пойдёт,похоже оно у нас только в нашей стране.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:15:42 14-12-2025

Выбирают самое дорогое обычно те, у которых так называемые шальные деньги.
Ну и эпично про бедных в ресторанах. Туда и богатые не так часто ходят, а свой алкоголь там пить просто не дадут. Экономисту двойка за сочинение.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:25:19 14-12-2025

" Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй"....

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

21:39:56 14-12-2025

Денег нет, но вы держитесь.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:14:47 14-12-2025

Этот эксперт даже не представляет себе, что такое жить на 20 000р. Какие чаевые? Себе бы на чай хватило.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:58:50 15-12-2025

Здравствуйте. Мне 33 года. Я никогда не была в ресторане, не в качестве работника, а как посетителя. Проесть ползарплаты за вечер, и месяц питаться макаронами из Мария-ра это не для меня. Это не синдром. Это логика. А синдрома бедных у богатых не наблюдается. У всех виллы, куча недвижимости в Мск и за рубежом. А я езжу на трамвае, радуясь, что завтра зп и после оплаты съёма жилья и коммуналки осталось на покушать и наконец- то купить зимнюю куртку. Накопила за 2,5 месяца.

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:30:33 15-12-2025

Гость (01:58:50 15-12-2025) Здравствуйте. Мне 33 года. Я никогда не была в ресторане, не... Вот просто уверен, что вы врете. Мне 52 года. В рестораны начал ходить еще при коммунистах, продолжил при либералах, и сейчас регулярно пользуюсь. Особенно интересно посещать вновь открываемые заведения. Вы говорите вам 33 года. И что, ни разу ни один молодой человек вас не водил в ресторан? Нет, есть вероятность что вы прямо очень своеобразная внешне, но даже на таких есть свои ценители. Вот прямо ни разу никто вас не водил в кабак?

  -23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:02:43 15-12-2025

Гость (07:30:33 15-12-2025) В рестораны начал ходить еще при коммунистах, продолжил при либералах, и сейчас регулярно пользуюсь. Особенно интересно посещать вновь открываемые заведения. Расплескалась чешуя, расплескалась.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:06:32 15-12-2025

Гость (07:30:33 15-12-2025) Вот просто уверен, что вы врете. Мне 52 года. В рестораны на... Гость, у Бога есть мудрость про кабаки и рестораны, там многие находят на попу приключения и если ты еще не получил их, то какие твои годы, все впереди.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:45:56 15-12-2025

"Выбор по цене, а не по потребности – в ресторане взгляд сначала падает на стоимость блюда, а не на его состав." - дальше можно не читать, сразу видно писал дилетант, бедные люди в ресторан не пойдут. У них на это нет ЛИШНИХ средств чтобы переплачивать не за качество еды а за сервис.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:24:43 15-12-2025

Нормально у меня всё со внешностью. Скорее те, кто приглашал "рожей" не вышли. И я не тарелочница. При походе в ресторан уже упразднили этикет,что платит тот,кто пригласил. То есть сама должна расчитывать,что заказывать и на что хватит. Сидеть с калькулятором в голове...Ну и зачем оно мне надо? Куплю цыпу маринованую, картохи и запеку в дома в духовке. И без головников.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:02:53 15-12-2025

Гость (08:24:43 15-12-2025)Куплю цыпу маринованую Берите не маринованную. Дешевле будет)

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:11:59 15-12-2025

"Новогодний стол на семью в этом году обойдется россиянам в 10 тысяч рублей"
симптом 100%

  -4 Нравится
Ответить
