Экономист объяснила, как распознать синдром бедности

Внутренний страх дефицита денег может сохраняться даже при хорошей зарплате

14 декабря 2025, 16:30, ИА Амител

Синдром бедности – это психологическая установка, которая заставляет человека чувствовать финансовый дефицит даже при стабильном или высоком доходе. Как рассказала "Газете.ru" экономист Наталья Швецова, этот страх часто формируется в детстве под влиянием семейной модели поведения и сохраняется годами.

Ключевые симптомы синдрома бедности:

Выбор по цене, а не по потребности – в ресторане взгляд сначала падает на стоимость блюда, а не на его состав. Тревога из-за небольших трат – даже разница в 20 тысяч рублей на отпуске кажется непреодолимым препятствием. Невозможность расслабиться – постоянный подсчет чаевых, кешбэка и доплат мешает наслаждаться моментом. Иррациональная экономия – поиск самого дешевого такси при экономии в 100-200 рублей или принос своего алкоголя в ресторан.

Как отмечает эксперт, такая модель поведения не делает жизнь богаче – она делает ее эмоционально беднее, заставляя человека постоянно жить в ожидании дефицита денег.

Однако синдром можно преодолеть через осознанный анализ своих установок, постепенное разрешение себе небольших комфортных трат и планирование расходов исходя из желаний, а не страхов.

