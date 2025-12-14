Экономист объяснила, как распознать синдром бедности
Внутренний страх дефицита денег может сохраняться даже при хорошей зарплате
14 декабря 2025, 16:30, ИА Амител
Синдром бедности – это психологическая установка, которая заставляет человека чувствовать финансовый дефицит даже при стабильном или высоком доходе. Как рассказала "Газете.ru" экономист Наталья Швецова, этот страх часто формируется в детстве под влиянием семейной модели поведения и сохраняется годами.
Ключевые симптомы синдрома бедности:
-
Выбор по цене, а не по потребности – в ресторане взгляд сначала падает на стоимость блюда, а не на его состав.
-
Тревога из-за небольших трат – даже разница в 20 тысяч рублей на отпуске кажется непреодолимым препятствием.
-
Невозможность расслабиться – постоянный подсчет чаевых, кешбэка и доплат мешает наслаждаться моментом.
-
Иррациональная экономия – поиск самого дешевого такси при экономии в 100-200 рублей или принос своего алкоголя в ресторан.
Как отмечает эксперт, такая модель поведения не делает жизнь богаче – она делает ее эмоционально беднее, заставляя человека постоянно жить в ожидании дефицита денег.
Однако синдром можно преодолеть через осознанный анализ своих установок, постепенное разрешение себе небольших комфортных трат и планирование расходов исходя из желаний, а не страхов.
Ранее в Госдуме спрогнозировали рост зарплат и доходов россиян в 2026 году.
17:00:26 14-12-2025
Судя по критериям: у нас пол страны такие
07:21:41 15-12-2025
Гость (17:00:26 14-12-2025) Судя по критериям: у нас пол страны такие... Это где у вас полстраны такие? С нормальными людьми знакомства завязывать надо, а не с нищебродами.
07:59:20 15-12-2025
Гость (07:21:41 15-12-2025) Это где у вас полстраны такие? С нормальными людьми знакомст... От вас нормальность так и брызжет во все стороны.
17:50:01 14-12-2025
Сэкономил - значит заработал. Еврейская мудрость
21:23:28 14-12-2025
Гость (17:50:01 14-12-2025) Сэкономил - значит заработал. Еврейская мудрость ... Все перечисленные пункты экономии приносят лицам еврейской национальности радость и удовольствие. А бездумные траты для них признак глупости.
19:23:35 14-12-2025
бред
таких синдромов нет
но есть мизерная пенсия и маленькая зарплата, что делают человека бедным без синдромов всяких
20:14:58 14-12-2025
гость (19:23:35 14-12-2025) бредтаких синдромов нетно есть мизерная пенсия и мал... И чувство незащищённости, когда знаешь, что случись что - и не будет ни какой зарплаты, и сбережения испарятся любые максимум за год, а то и за месяц. Это синдром трезвого осознания реальности.
21:26:00 14-12-2025
гость (19:23:35 14-12-2025) бредтаких синдромов нетно есть мизерная пенсия и мал... Это уже нищета.
22:14:38 14-12-2025
У меня такой. Самому смешно. Это когда на карте 2 млн, а я покупаю свиные ноги в светофоре по 50 рублей за кг.
07:47:05 15-12-2025
Гость (22:14:38 14-12-2025) У меня такой. Самому смешно. Это когда на карте 2 млн, а я п... кстати, когда человек балобол, это усугубляет синдром бедности, так что аккуратней.
07:24:19 15-12-2025
гость (19:23:35 14-12-2025) бредтаких синдромов нетно есть мизерная пенсия и мал... Пенсионеры - лишь одна из групп населения. Отчего вы с маниакальной упрямостью вечно точите пенсионерами? Они вообще не являются работающим населением. С чего вы взяли, что пенсы должны на Феррари раскатывать? Человек на пенсии пусть внуками занимается, а не околачивается в ТЦ.
07:38:10 15-12-2025
Гость (07:24:19 15-12-2025) Пенсионеры - лишь одна из групп населения. Отчего вы с маниа... У внуков есть родители. Мы, своих детей растили и воспитывали сами.
08:33:18 15-12-2025
Гость (07:24:19 15-12-2025) Пенсионеры - лишь одна из групп населения. Отчего вы с маниа... А что человек на пенсии ,по вашему,должен макарошки считать на каждый день?Люди отработали более сорока лет ,государство с них драло каждый месяц 22% зарпллаты,а они в мусорках должны копаться?Так по вашему?Нет ,милейший,такое бессовестное отношение к пожилым не пойдёт,похоже оно у нас только в нашей стране.
20:15:42 14-12-2025
Выбирают самое дорогое обычно те, у которых так называемые шальные деньги.
Ну и эпично про бедных в ресторанах. Туда и богатые не так часто ходят, а свой алкоголь там пить просто не дадут. Экономисту двойка за сочинение.
21:25:19 14-12-2025
" Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй"....
21:39:56 14-12-2025
Денег нет, но вы держитесь.
22:14:47 14-12-2025
Этот эксперт даже не представляет себе, что такое жить на 20 000р. Какие чаевые? Себе бы на чай хватило.
01:58:50 15-12-2025
Здравствуйте. Мне 33 года. Я никогда не была в ресторане, не в качестве работника, а как посетителя. Проесть ползарплаты за вечер, и месяц питаться макаронами из Мария-ра это не для меня. Это не синдром. Это логика. А синдрома бедных у богатых не наблюдается. У всех виллы, куча недвижимости в Мск и за рубежом. А я езжу на трамвае, радуясь, что завтра зп и после оплаты съёма жилья и коммуналки осталось на покушать и наконец- то купить зимнюю куртку. Накопила за 2,5 месяца.
07:30:33 15-12-2025
Гость (01:58:50 15-12-2025) Здравствуйте. Мне 33 года. Я никогда не была в ресторане, не... Вот просто уверен, что вы врете. Мне 52 года. В рестораны начал ходить еще при коммунистах, продолжил при либералах, и сейчас регулярно пользуюсь. Особенно интересно посещать вновь открываемые заведения. Вы говорите вам 33 года. И что, ни разу ни один молодой человек вас не водил в ресторан? Нет, есть вероятность что вы прямо очень своеобразная внешне, но даже на таких есть свои ценители. Вот прямо ни разу никто вас не водил в кабак?
08:02:43 15-12-2025
Гость (07:30:33 15-12-2025) В рестораны начал ходить еще при коммунистах, продолжил при либералах, и сейчас регулярно пользуюсь. Особенно интересно посещать вновь открываемые заведения. Расплескалась чешуя, расплескалась.
08:06:32 15-12-2025
Гость (07:30:33 15-12-2025) Вот просто уверен, что вы врете. Мне 52 года. В рестораны на... Гость, у Бога есть мудрость про кабаки и рестораны, там многие находят на попу приключения и если ты еще не получил их, то какие твои годы, все впереди.
07:45:56 15-12-2025
"Выбор по цене, а не по потребности – в ресторане взгляд сначала падает на стоимость блюда, а не на его состав." - дальше можно не читать, сразу видно писал дилетант, бедные люди в ресторан не пойдут. У них на это нет ЛИШНИХ средств чтобы переплачивать не за качество еды а за сервис.
08:24:43 15-12-2025
Нормально у меня всё со внешностью. Скорее те, кто приглашал "рожей" не вышли. И я не тарелочница. При походе в ресторан уже упразднили этикет,что платит тот,кто пригласил. То есть сама должна расчитывать,что заказывать и на что хватит. Сидеть с калькулятором в голове...Ну и зачем оно мне надо? Куплю цыпу маринованую, картохи и запеку в дома в духовке. И без головников.
09:02:53 15-12-2025
Гость (08:24:43 15-12-2025)Куплю цыпу маринованую Берите не маринованную. Дешевле будет)
09:11:59 15-12-2025
"Новогодний стол на семью в этом году обойдется россиянам в 10 тысяч рублей"
симптом 100%