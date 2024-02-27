В Госдуме заступились за учительницу, которой устроили травлю из-за фото
Депутат намерена выяснить, на каких основаниях беременную 25-летнюю учительницу заставили писать объяснительную после анонимной жалобы
27 февраля 2024, 11:00, ИА Амител
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила запрос в Рособрнадзор с просьбой разобраться в произошедшем с учительницей русского языка и литературы из Новосибирской области, пишет "Парламентская газета".
Накануне педагога обвинили в "распространении порнографических снимков". Снимки с мужем, в том числе свадебные на фоне храма, не понравились анониму, который написал жалобу в региональный Минобр. После этого учительницу заставили удалить все фотографии и написать объяснительную.
"Православная церковь не имеет претензий и не осуждает фотографии такого содержания. Более того, подобные фотографии демонстрируют приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям", – указала Лантратова.
Она также осудила решение местного Минобра провести с учительницей "профилактическую беседу с указанием недопустимости поведения, которое может поставить под сомнение личность учителя".
"Подобная ситуация, когда учитель заведомо оказывается виновен, – недопустима, поскольку подрывает статус российского педагога", – подчеркнула депутат.
Лантратова попросила главу Рособрнадзора "взять ситуацию на личный контроль и инициировать рассмотрение вопроса о правомерности действий представителей Министерства образования Новосибирской области, а в случае выявления нарушений принять необходимые меры реагирования".
Ранее сообщалось, что областная прокуратура проверит местного министра образования на превышение должностных полномочий.
11:17:32 27-02-2024
охота на ведьм
11:26:23 27-02-2024
Это православная церковь не против, а тожероссияне возмущены
11:35:29 27-02-2024
Гость (11:26:23 27-02-2024) Это православная церковь не против, а тожероссияне возмущены... Православный священник недавно в Братске, что ли, бегал по соцсетям за теми, кто воду на морозе на фоне церкви разливал (подозреваю, что они вообще не особо смотрели на то, что именно там на фоне). С угрозами суда за оскорблений чуйств. (Вода. Выплеснутая в воздух. На фоне чего-то. Оскорбляет.) Правда, ему свои же по шапке дали. Но это скорее редкость. Обычно "свои" поддерживают и мы имеем очередной трэш с оскорбленными.
11:32:17 27-02-2024
Какой прелестный жабогадюкинг. Сначала своими ручками принимаем кучу законов, по которым можно до столба докопаться, потом "ой, а кто же это все наделал". Отличный способ для кляузников - сначала пишешь кляузу на кого-то, а потом на чиновника, который на нее отреагировал) Теперь бояться будут все)
12:09:37 27-02-2024
Это было всегда, народ это назвал, заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет. Хоть что хорошее можно довести до абсурда. Можно это сделать в силу идиотизма, но можно и специально, чтобы дискредитировать идею. Например любой человек имеет право делать, что хочет, но он не имеет права какать в публичном месте. А можно ведь это и оспорить
12:36:01 27-02-2024
Гость (12:09:37 27-02-2024) Это было всегда, народ это назвал, заставь дурака богу молит... То есть злобные ЛГБТ и рядом проходившие типа производителей мороженого "Радуга" сами на себя пишут доносы, потом сами выхватывают, и все это за-ради того, чтобы опорочить идею традиционных ценностей? Интересно, а жалобы от оскорбленных верующих это тоже оно? Тоже враги пишут и по судам ходят?
14:09:24 27-02-2024
Гость (12:36:01 27-02-2024) То есть злобные ЛГБТ и рядом проходившие типа производителей... злобные ЛГБТ --- одно дело донос на ЛГБТ, другое дело донос на радугу. Типа, смотрите какие они идиоты, им радуга мешает. Такой донос может сделать и сочувствующий ЛГБТ, он знает, радуге все равно ничего не будет, но зато идея может быть дискредитирована
14:30:34 27-02-2024
Гость (14:09:24 27-02-2024) злобные ЛГБТ --- одно дело донос на ЛГБТ, другое дело донос ... Бггг... Депутаты: принимают закон, по которому "врагом" можно сделать любого - хоть условно чужого, хоть условно своего. Рандомный чел в интернете: не, закон отличный, его просто компрометируют. Везде враги, и те, кто против, и те, кто за. И да, по-вашему, глава Союза женщин России, сравнившая радугу со свастикой, она кто - враг или идиотка, по вашему же определению?)
13:20:57 28-02-2024
Гость (14:30:34 27-02-2024) Бггг... Депутаты: принимают закон, по которому "врагом" можн... , глава Союза женщин России, сравнившая радугу со свастикой --- не слышал дословно, а написанное на заборе (зомбосайте) это не факт, возможно, что враг или идиот тот, кто так трактует ее слова. Можно понимать, сравнила радугу на небе, а можно понимать, сравнила радугу на радугоносце, это разное понимание
12:24:28 27-02-2024
Ну всё таки фото её не скромные. Перед храмом целуются по старинному обряду - чуть прикасаются губами 3 раза, а не в засос, как на фото и облапила жениха, как перед кексом
12:42:47 27-02-2024
Гость (12:24:28 27-02-2024) Ну всё таки фото её не скромные. Перед храмом целуются по ст... что за кекс? вам 10 лет что стесняетесь написать секс? иди в школу уже звонок звенит
12:46:19 27-02-2024
Гость (12:24:28 27-02-2024) Ну всё таки фото её не скромные. Перед храмом целуются по ст... А вы где на этих фото храм увидели, стесняюсь спросить? Перед храмом там было платье в пол и голова прикрыта. И да, за нескромные по мнению мимокрокодилов фото надо срочно посадить или что?
13:01:00 27-02-2024
Гость (12:24:28 27-02-2024) Ну всё таки фото её не скромные. Перед храмом целуются по ст... кекс вам бы не повредил, а то совсем особачились(((( А так гляди и фотографии вам покажутся нормальными)))
13:01:33 27-02-2024
Я вообще не понимаю, как всякие интимные снимки выставлять на обозрение всей планете? От недалекого ума? Даже если тебе 15 лет, мозги же должны быть. Совсем стыд потеряли.
13:36:14 27-02-2024
Гость (13:01:33 27-02-2024) Я вообще не понимаю, как всякие интимные снимки выставлять н... Стесняюсь спросить,а где там на фото интим,да и что вы подразумеваете под этим термином
14:00:19 27-02-2024
Гость (13:36:14 27-02-2024) Стесняюсь спросить,а где там на фото интим,да и что вы подра... Интимное - значит личное. Зачем выкладывать в сеть поцелую взасос? Похвастаться? Больше нечем?
14:02:30 27-02-2024
Гость (13:36:14 27-02-2024) Стесняюсь спросить,а где там на фото интим,да и что вы подра... Она на нём верхом сидит, он её попу обжимает - это нормально?
14:36:11 27-02-2024
Гость (14:02:30 27-02-2024) Она на нём верхом сидит, он её попу обжимает - это нормально... Зачем вы бегаете по личным страничкам людей, выискивая там то, что вам не нравится? Вас туда силком тянут? В сети ведь тоже каждый ищет то, что хочет найти. А если вам в фильме какие-то сцены не понравятся, вы тоже побежите стенать, что все стыд потеряли? А может, проще не ходить на этот фильм? (Здесь должна быть картинка "зачем вы привели детей ко мне в душ") Кстати, на месте учительницы я бы нашла хорошего юриста и затаскала по судам Минобр, который где-то нашел и слил в сеть удаленные (!) фото)
15:07:42 27-02-2024
Гость (14:36:11 27-02-2024) Зачем вы бегаете по личным страничкам людей, выискивая там т... Я впервые увидела фото здесь, в статье. И не надо путать яичницу с Божьим даром. Фильм - это фильм, а нормы морали никто не отменял. Но Вам, видимо, слово "мораль" ни о чём не говорит.
17:45:36 27-02-2024
Гость (15:07:42 27-02-2024) Я впервые увидела фото здесь, в статье. И не надо путать яич...
Ты сексом тоже только ради зачатия занимаешься?
18:01:08 27-02-2024
Гость (15:07:42 27-02-2024) Я впервые увидела фото здесь, в статье. И не надо путать яич... Нормы морали, о ужас, имеют свойство меняться с течением времени. Вы на улице тоже к целующимся парочкам цепляетесь, или только в этих ваших интернетах? А если девочка на коленях у мальчика сидит? Сразу бежите растаскивать? На пляже нормально полуголых людей лицезреть? А то купальные костюмы прошлого века уже давно не в моде. Беременные вас не напрягают случайно? А то ишь, животы повыставят и ходют. И фото своих животов на страничках выставляют. Стыда нет! А уж быть беременной учительнице - это ж вообще кошмар. Теперь все дети знают, чем она там с мужем занималась. И что под одеждой она голая.
14:38:36 27-02-2024
Гость (14:02:30 27-02-2024) Она на нём верхом сидит, он её попу обжимает - это нормально... Она на нём верхом сидит, он её попу обжимает - это нормально? --- это прекрасно. Если не фоне храма, конечно
00:17:40 29-02-2024
Гость (14:38:36 27-02-2024) Она на нём верхом сидит, он её попу обжимает - это нормально... а где написано что это запрещено и нельзя такого делать?