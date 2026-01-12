В Госдуме заявили, что следующих 12-дневных новогодних каникул стоит ждать в 2032 году

Продолжительные новогодние каникулы уверенно вошли в российскую жизнь

12 января 2026, 12:15, ИА Амител

На работе перед Новым годом / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Следующий раз россияне смогут рассчитывать на столь же продолжительные новогодние каникулы, как в январе 2026-го, через шесть лет – в 2032 году. Об этом сообщила депутат Государственной Думы Светлана Бессараб, пишет ТАСС.

По словам парламентария, продолжительные новогодние каникулы уверенно вошли в российскую жизнь. Она отметила, что если на 2027 год можно предположить 11-дневный отдых (с учетом 31 декабря 2026 года), то наиболее длительные каникулы, по ее расчетам, ожидаются именно в 2032 году.

Январь 2026 года стал самым коротким в трудовом плане за последние пять лет – жители России в этом месяце будут работать всего 15 дней, а остальное время – отдыхать. Однако, как отмечают эксперты, "короткий" январь не повлияет на общее годовое соотношение рабочих и нерабочих дней, которое остается сбалансированным.