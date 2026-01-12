НОВОСТИОбщество

В Госдуме заявили, что следующих 12-дневных новогодних каникул стоит ждать в 2032 году

Продолжительные новогодние каникулы уверенно вошли в российскую жизнь

12 января 2026, 12:15, ИА Амител

На работе перед Новым годом / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
На работе перед Новым годом / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Следующий раз россияне смогут рассчитывать на столь же продолжительные новогодние каникулы, как в январе 2026-го, через шесть лет – в 2032 году. Об этом сообщила депутат Государственной Думы Светлана Бессараб, пишет ТАСС.

По словам парламентария, продолжительные новогодние каникулы уверенно вошли в российскую жизнь. Она отметила, что если на 2027 год можно предположить 11-дневный отдых (с учетом 31 декабря 2026 года), то наиболее длительные каникулы, по ее расчетам, ожидаются именно в 2032 году.

Январь 2026 года стал самым коротким в трудовом плане за последние пять лет – жители России в этом месяце будут работать всего 15 дней, а остальное время – отдыхать. Однако, как отмечают эксперты, "короткий" январь не повлияет на общее годовое соотношение рабочих и нерабочих дней, которое остается сбалансированным.

Николас Мадуро по прибытии в Нью-Йорк / Фото: открытые источники

Захват Мадуро, бунт в Иране, "Орешник" во Львове. Что вы могли пропустить за время каникул

Многие бурные события в мире были связаны с активностью президента США Трампа
НОВОСТИОбщество

праздники Работа выходные

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

15:18:59 12-01-2026

Побольше бы таких позитивных новостей! Пусть работодатели работу свою работают, а мы ,бездельники, будем отдыхать)))

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:19:32 12-01-2026

лучше бы на май перенесли эти дни. Раньше выходили 03 января на работу и никто не парился

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:33:39 12-01-2026

Гость (16:19:32 12-01-2026) лучше бы на май перенесли эти дни. Раньше выходили 03 января... Лопатострадалец, вы всегда можете взять отпуск в мае. Вам никто это сделать не мешает.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:03:11 12-01-2026

Что то не верится, что Дума будет существовать в 2032 году - столько не живут.

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров