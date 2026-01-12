В Госдуме заявили, что следующих 12-дневных новогодних каникул стоит ждать в 2032 году
Продолжительные новогодние каникулы уверенно вошли в российскую жизнь
12 января 2026, 12:15, ИА Амител
Следующий раз россияне смогут рассчитывать на столь же продолжительные новогодние каникулы, как в январе 2026-го, через шесть лет – в 2032 году. Об этом сообщила депутат Государственной Думы Светлана Бессараб, пишет ТАСС.
По словам парламентария, продолжительные новогодние каникулы уверенно вошли в российскую жизнь. Она отметила, что если на 2027 год можно предположить 11-дневный отдых (с учетом 31 декабря 2026 года), то наиболее длительные каникулы, по ее расчетам, ожидаются именно в 2032 году.
Январь 2026 года стал самым коротким в трудовом плане за последние пять лет – жители России в этом месяце будут работать всего 15 дней, а остальное время – отдыхать. Однако, как отмечают эксперты, "короткий" январь не повлияет на общее годовое соотношение рабочих и нерабочих дней, которое остается сбалансированным.
15:18:59 12-01-2026
Побольше бы таких позитивных новостей! Пусть работодатели работу свою работают, а мы ,бездельники, будем отдыхать)))
16:19:32 12-01-2026
лучше бы на май перенесли эти дни. Раньше выходили 03 января на работу и никто не парился
16:33:39 12-01-2026
Гость (16:19:32 12-01-2026) лучше бы на май перенесли эти дни. Раньше выходили 03 января... Лопатострадалец, вы всегда можете взять отпуск в мае. Вам никто это сделать не мешает.
18:03:11 12-01-2026
Что то не верится, что Дума будет существовать в 2032 году - столько не живут.