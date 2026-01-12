Захват Мадуро, бунт в Иране, "Орешник" во Львове. Что вы могли пропустить за время каникул

Многие бурные события в мире были связаны с активностью президента США Трампа

Николас Мадуро по прибытии в Нью-Йорк / Фото: открытые источники

Несмотря на новогодние каникулы и связанное с ними спокойствие в общественной жизни России, в политической, социальной, экономической и иных сферах случилось немало бурных событий. Amic.ru напоминает, что произошло, пока россияне праздновали и расслаблялись.

Офис сменил начальника

В Швейцарии в результате пожара в новогоднюю ночь в баре Le Constellation на курорте Кранс-Монтана в Альпах погибли 40 человек и 116 получили ранения. Возгорание произошло после того, как бармены подожгли бутылки с фейерверками, от искр которых на потолке вспыхнула звукоизолирующая пена. Меньше чем за минуту пламя охватило все помещение.

После довольно продолжительного допроса в прокуратуре 9 января был арестован 49-летний владелец бара Жак Моретти, сообщила швейцарская газета 24 heures. Его подозревают в непредумышленном убийстве и причинении телесных повреждений, а также поджоге по неосторожности.

По информации посольства РФ, россиян среди пострадавших в результате пожара нет.

2 января Владимир Зеленский подписал указ о назначении возглавлявшего Главное управление разведки (ГУР) Кирилла Буданова* главой своего офиса. Как известно, предыдущий руководитель офиса Андрей Ермак был отправлен в отставку 28 ноября 2025 года на фоне мощного коррупционного скандала. Начальником ГУР стал Олег Иващенко.

Наблюдатели расценили назначение Буданова как вызов Москве и демонстрацию нежелания Киева завершать конфликт. По мнению военного эксперта, главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, этот шаг отражает не столько выбор Зеленского, сколько решение элит ЕС и Британии, которые "руками Буданова намерены полностью обнулить мирный план Трампа и все усилия 47-го президента США по урегулированию кризиса вокруг Украины политико-дипломатическими средствами".

«Украина окончательно, теперь уже без всяких условностей, становится террористическим государством с международными террористами во главе и со всеми вытекающими отсюда последствиями», – заявил Коротченко РИА Новости.

Венесуэльский блиц "Дельты"

3 января американские военные нанесли удары по территории Венесуэлы, после чего спецназ "Дельта" захватил президента страны Николаса Мадуро с супругой и вывез их в США.

Позднее хозяин Белого дома Дональд Трамп пояснил, что это было сделано в рамках борьбы с наркотрафиком, исходящим из этой латиноамериканской страны. Мадуро он объявил главой наркокартеля, который, по словам Трампа, предстанет перед судом.

Эта операция напомнила события 1989 года, когда лидер Панамы Мануэль Норьега отказался пересмотреть соглашение о передаче его контроля над Панамским каналом. Вашингтон настаивал, чтобы после 1999 года (срок действия договоренности) американцы продолжали контролировать эту важнейшую транспортную артерию. Норьегу обвинили в торговле наркотиками, в Панаму вторглись американские войска, свергли его и доставили в США, где он был приговорен к длительному тюремному заключению.

Что касается Мадуро, за несколько дней до боевой операции Трамп предлагал ему в телефонном разговоре добровольно оставить свой пост, но тот отказался.

4 января автозак с Николасом Мадуро с открытыми дверьми проехал по Нью-Йорку, кадры с сидящим внутри венесуэльским президентом и вооруженной охраной обошли мировые соцсети.

Иран в огне

Тем временем в Иране на фоне охвативших страну массовых протестных акций власти стали отключать интернет. Волнения в исламской республике разгорелись еще 28 декабря 2025 года – тогда началась забастовка предпринимателей в Тегеране, к которым вскоре присоединились студенты крупнейших вузов страны.

Участники протестов поначалу выражали недовольство ростом цен, коррупцией. Однако уже через несколько дней зазвучали радикальные политические лозунги, например, "Долой Хаменеи".

5 января правозащитная организация Human Rights Activists in Iran сообщила о 35 погибших и 1200 арестованных участников массовых волнений. По ее данным, протестные акции прошли в 88 городах страны, а также в 27 из 31 провинции. Иранские власти обвинили в провоцировании недовольства западные государства, прежде всего – США.

Наследник шахской династии Реза Пехлеви (живет в Лос-Анджелесе) призвал протестующих к захвату власти в стране.

Президент США Дональд Трамп поддержал участников беспорядков.

«Иран смотрит на свободу, возможно, как никогда раньше. США готовы помочь», – оставил он сообщение в своей соцсети Truth Social.

Кроме того, на пресс-конференции Трамп пригрозил стрельбой иранским властям, если те станут жестко подавлять протесты.

«Если они начнут убивать людей, как делали это в прошлом, мы вмешаемся. Это не значит, что нужно высаживать войска, но это значит, что нужно нанести им очень, очень сильный удар по больным местам», – заявил американский лидер.

Пираты Атлантического океана

6 января американские военные начали преследование танкера "Маринера", который ранее назывался Bella 1 и ходил под флагом Гайаны. Судно находилось под американскими санкциями за перевозку иранской нефти. В декабре он сменил флаг на российский.

7 января танкер был задержан военными США в Северной Атлантике, среди членов его экипажа оказались граждане РФ и Украины. Россияне вскоре после задержания были отпущены. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что судно "только притворялось российским".

7 января стало известно о смерти в американской тюрьме (города Терре-Хот, штат Индиана) Олдрича Эймса – пожалуй, самого известного советского и российского агента в ЦРУ. Начал работать на СССР в 1985 году. Был арестован в 1994-м и приговорен к пожизненному заключению. Благодаря ему советская контрразведка сумела обезвредить большое количество "кротов" – исследователи называют от нескольких десятков до нескольких сотен человек.

Обмен Касаткина

8 января ФСБ сообщила, что в Россию вернулся задержанный ранее во Франции баскетболист Даниил Касаткин, экстрадиции которого требовали Соединенные Штаты. Согласно официальной информации, спортсмен вернулся в рамках обмена, в ходе которого из российской тюрьмы был выпущен французский гражданин Лоран Винатье**, приговоренный в 2024 году к трем годам лишения свободы за шпионаж и неисполнение обязанностей по предоставлению документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов. Перед освобождением он был помилован указом президента РФ Владимира Путина.

Касаткина задержали в июне 2025 года в парижском аэропорту по подозрению в участии в деятельности хакерской сети, якобы атаковавшей около 900 организаций, включая два федеральных учреждения США. 29 октября 2025 года французский суд принял решение экстрадировать баскетболиста в США. Российское посольство тогда осудило решение судебной инстанции Пятой республики.

Львовский прилет

9 января Минобороны РФ сообщило, что по критически важным целям на Украине нанесен удар ракетой "Орешник". Это стало вторым применением нового оружия, которое, как утверждают российские власти, невозможно сбить существующими системами ПРО и ПВО.

Удар был нанесен по целям в городе Львове. Военное ведомство России ограничилось констатацией факта, не приведя никаких подробностей атаки. Согласно поступившим комментариям, целями могли быть Львовский бронетанковый завод (занимается ремонтом и модернизацией бронетехники) и Львовский авиаремонтный завод. Впрочем, некоторые наблюдатели предположили, что "Орешник" поразил подземное газовое хранилище.

Позднее российские представители пояснили, что ракета прилетела во Львов в ответ на удары ВСУ по новгородской резиденции президента РФ Владимира Путина, произведенные 29 декабря 2025 года. Тогда атака украинских дронов продолжалась в общей сложности 13 часов. Российские военные расшифровали данные одного из сбитых беспилотников и передали их представителю посольства США в Москве.

Евросоюз готовит санкционные меры против США на случай попытки захватить Гренландию, написала 10 января британская газета Telegraph.

«ЕС составляет планы санкций против американских компаний на случай, если Трамп откажется от предложения о развертывании сил НАТО», – пишет издание, подразумевая, что американский президент может предпочесть аннексию этой датской территории.

В материале сообщается, что Лондон готовит предложение разместить в Гренландии войска альянса взамен перехода острова под американскую юрисдикцию.

Не пришлось скучать и россиянам. 10-11 января в аэропортах многих крупных городов страны (прежде всего Москвы) произошел настоящий коллапс – были задержаны и отменены многие рейсы. Причина – угроза атак беспилотников и неблагоприятные погодные условия, связанные с балканским циклоном "Фрэнсис".

В частности, перенесены и отменены как внутрироссийские, так и международные рейсы во Внуково, Шереметьево, Домодедово, питерском аэропорту Пулково и др.

По информации на полдень (по московскому времени) 10 января, в аэропортах столицы было отменено 35 рейсов, а 78 задержаны более чем на два часа. Пассажиры, не сумевшие вылететь, вынуждены были спать прямо на полу, тем более что желающим выдавали коврики и надувные матрасы. Чтобы скрасить напряженное ожидание, в Шереметьево людям организовали доставку более 43 тысяч бутылок воды и свыше 10 тысяч сэндвичей и бутербродов.

В общем, российские новогодние каникулы выдались политически жаркими для остального мира и в некоторых моментах напряженными для нашей страны. Следим за событиями.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов

**Признан в РФ иноагентом