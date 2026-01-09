В январе у россиян будет всего три рабочие недели

Первая рабочая неделя после новогодних каникул начнется 12 января

09 января 2026, 10:30, ИА Амител

Люди в офисе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Январь 2026 года станет для работающих россиян месяцем с минимальным количеством рабочих дней. Как рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская, после продолжительных новогодних каникул первая рабочая неделя начнется только 12 января, в понедельник. Таким образом, в течение всего месяца будет всего три полные рабочие недели.

Несмотря на длительный отдых, далеко не все граждане планируют полностью от него отказываться. Согласно исследованию сервиса "Работа.ру", работать в праздники собирались 36% россиян. Из них:

16% – на своем основном месте работы;

13% – совмещая основную работу с подработкой;

7% – планировали заниматься только подработкой.

Такой график позволяет эффективно использовать время для отдыха, в то время как часть населения использует праздничный период для дополнительного заработка.