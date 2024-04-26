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В Госдуму внесли законопроект, позволяющий губернаторам продлевать майские праздники

Решение о продлении должно приниматься на региональном референдуме

26 апреля 2024, 16:00, ИА Амител

Первомайские праздники / Фото: amic.ru
Первомайские праздники / Фото: amic.ru

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков внес на рассмотрение законопроект, позволяющий губернаторам продлевать майские праздники, если за это проголосует большинство жителей региона, сообщает РИА Новости.

"Предлагается предоставить полномочия главам регионов переносить часть выходных дней, предусмотренных новогодними каникулами, на другие дни в мае на основании решения, принятого на соответствующем референдуме в субъекте РФ", – говорится в пояснительной записке.

Даванков подчеркнул, что дополнительные выходные дни на майские праздники может увеличить турпоток на отечественные курорты.

Стоит отметить, что Даванков и в апреле 2023 года выступал с инициативой продлить майские праздники и сделать нерабочим период с 1 по 9 мая. Инициативу тоже внесли в Госдуму, однако там ее не поддержали

Пара на отдыхе / Фото: pixabay.com

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НОВОСТИОбщество

Законопроекты майские праздники
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Комментарии 2

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dok_CФ

21:25:25 26-04-2024

О работе надо думать.. некотрные о праздниках переживают.

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Гость

15:28:20 27-04-2024

Оставьте в покое уже эти праздники, пусть все остается как есть. В стране огромное количество проблем, реальных проблем, а эти носятся с праздниками. Не о том думаете, видимость заботы создаете только о людях.

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