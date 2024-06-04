В Грузии решили внести в парламент законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ*
Пакет документов "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" внесли на рассмотрение сегодня, 4 июня
04 июня 2024, 22:30, ИА Амител
Правящая партия "Грузинская мечта" решила внести на рассмотрение в парламент Грузии законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ* и смены пола. Как сообщает ТАСС, об этом во время брифинга заявил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили.
По его словам, сегодня правящее большинство вынесло на рассмотрение пакет законопроектов "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних". Он состоит из одного основного документа и 18 вытекающих из него.
Законопроекты предлагают запретить регистрацию каких-либо браков, помимо союза мужчины и женщины, усыновление гомосексуалистами детей, операций по смене пола, указание в официальных документах пола, отличающегося от данного при рождении.
* Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
07:32:25 05-06-2024
Грузины вообще против гегемона поперли. Очень удивительно. Может что-то знают
09:16:54 05-06-2024
Гость (07:32:25 05-06-2024) Грузины вообще против гегемона поперли. Очень удивительно. М... Видимо, пришло время осознать, что пендостан далеко...
08:48:15 05-06-2024
Вай нот? Нот бед, нот бед.
09:38:22 05-06-2024
Алекс (08:48:15 05-06-2024) Вай нот? Нот бед, нот бед....
It'll drive you nuts.
11:26:31 05-06-2024
пока грузины молодцы...
дальше будем посмотреть...
12:27:11 05-06-2024
Да просто сами писать законы не умеют, что от нас передадут, то и принимают.
13:09:47 05-06-2024
Гость (12:27:11 05-06-2024) Да просто сами писать законы не умеют, что от нас передадут,... Так про иноагентов закон придумали пиндосы. Мы у них переняли. Грузины тоже у америкосов, получается. С чего это залужники против теперь, непонятно. Или им можно, а всем остальным странам нельзя?
12:48:26 05-06-2024
молодцы грузины, жгут не по детски. Наконец-то прозрели по поводу сиськи кормящей - скоро совсем людьми зажиточными станут