В Грузии решили внести в парламент законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ*

Пакет документов "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" внесли на рассмотрение сегодня, 4 июня

04 июня 2024, 22:30, ИА Амител

Флаг Грузии / Фото: unsplash.com

Правящая партия "Грузинская мечта" решила внести на рассмотрение в парламент Грузии законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ* и смены пола. Как сообщает ТАСС, об этом во время брифинга заявил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили.

По его словам, сегодня правящее большинство вынесло на рассмотрение пакет законопроектов "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних". Он состоит из одного основного документа и 18 вытекающих из него.

Законопроекты предлагают запретить регистрацию каких-либо браков, помимо союза мужчины и женщины, усыновление гомосексуалистами детей, операций по смене пола, указание в официальных документах пола, отличающегося от данного при рождении.

* Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.