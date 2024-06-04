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В Грузии решили внести в парламент законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ*

Пакет документов "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" внесли на рассмотрение сегодня, 4 июня

04 июня 2024, 22:30, ИА Амител

Флаг Грузии / Фото: unsplash.com
Флаг Грузии / Фото: unsplash.com

Правящая партия "Грузинская мечта" решила внести на рассмотрение в парламент Грузии законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ* и смены пола. Как сообщает ТАСС, об этом во время брифинга заявил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили.

По его словам, сегодня правящее большинство вынесло на рассмотрение пакет законопроектов "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних". Он состоит из одного основного документа и 18 вытекающих из него.

Законопроекты предлагают запретить регистрацию каких-либо браков, помимо союза мужчины и женщины, усыновление гомосексуалистами детей, операций по смене пола, указание в официальных документах пола, отличающегося от данного при рождении.

* Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Политика

Комментарии 8

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Гость

07:32:25 05-06-2024

Грузины вообще против гегемона поперли. Очень удивительно. Может что-то знают

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Гость

09:16:54 05-06-2024

Гость (07:32:25 05-06-2024) Грузины вообще против гегемона поперли. Очень удивительно. М... Видимо, пришло время осознать, что пендостан далеко...

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Алекс

08:48:15 05-06-2024

Вай нот? Нот бед, нот бед.

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Гость

09:38:22 05-06-2024

Алекс (08:48:15 05-06-2024) Вай нот? Нот бед, нот бед....
It'll drive you nuts.

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Гость

11:26:31 05-06-2024

пока грузины молодцы...
дальше будем посмотреть...

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Гость

12:27:11 05-06-2024

Да просто сами писать законы не умеют, что от нас передадут, то и принимают.

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Гость

13:09:47 05-06-2024

Гость (12:27:11 05-06-2024) Да просто сами писать законы не умеют, что от нас передадут,... Так про иноагентов закон придумали пиндосы. Мы у них переняли. Грузины тоже у америкосов, получается. С чего это залужники против теперь, непонятно. Или им можно, а всем остальным странам нельзя?

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Игнатий

12:48:26 05-06-2024

молодцы грузины, жгут не по детски. Наконец-то прозрели по поводу сиськи кормящей - скоро совсем людьми зажиточными станут

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