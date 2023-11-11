В Исландии за 14 часов произошло 800 землетрясений

Власти страны объявили режим ЧС

11 ноября 2023, 17:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На юго-западе исландского полуострова Рейкьянес 10 ноября произошло 800 землетрясений за 14 часов, из них самое сильное – магнитудой 5,2, пишет The Guardian.

В связи с этим власти страны ввели режим чрезвычайной ситуации и подготовились эвакуировать жителей города Гриндавик, так как в ближайшие дни прогнозируется извержение вулкана.

Всего с конца октября на полуострове зафиксировали 24 тысячи подземных толчков.