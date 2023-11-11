В Исландии за 14 часов произошло 800 землетрясений
Власти страны объявили режим ЧС
11 ноября 2023, 17:31, ИА Амител
Фото: unsplash.com
На юго-западе исландского полуострова Рейкьянес 10 ноября произошло 800 землетрясений за 14 часов, из них самое сильное – магнитудой 5,2, пишет The Guardian.
В связи с этим власти страны ввели режим чрезвычайной ситуации и подготовились эвакуировать жителей города Гриндавик, так как в ближайшие дни прогнозируется извержение вулкана.
Всего с конца октября на полуострове зафиксировали 24 тысячи подземных толчков.
17:49:21 11-11-2023
Еще Флегрейские поля пучит. Это супервулкан в Италии. Уровень земли растет, это сопровождается небольшими землетрясениями. Варианта два, или опустится и успокоится, или будет извержение. И то и другое бывало неоднократно. В районе Флегрейских поляей живет более 2 млн человек.
23:20:37 11-11-2023
Гость (17:49:21 11-11-2023) Еще Флегрейские поля пучит. Это супервулкан в Италии. Уровен... Где Италия и где Исландия? Какие нафик поля? Там всю жизнь их пучит. Но домишки маленькие - не беспокоят.