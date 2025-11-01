Деньги поступят на счета и карты раньше из-за трехдневных выходных

01 ноября 2025, 08:46, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В России изменили даты начисления детских пособий в ноябре. Срок поступления выплат на карты и счета перенесли с 3 ноября из-за выходных, приуроченных ко Дню народного единства. Об этом сообщили в Социальном фонде России.

Так, 1 ноября семьи с детьми получат следующие денежные компенсации:

единое пособие;

пособия по уходу за детьми до полутора лет неработающим родителям;

пособия на ребенка военнослужащего по призыву;

пособия на первого ребенка до трех лет.

7 ноября ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет начислят работающим родителям. Выплата из материнского капитала для семей с детьми до трех лет поступит по обычному графику – 5 ноября.

По почте деньги придут с 3 по 25 ноября, в зависимости от графика работы отделения.

«Напоминаем, что перечисления осуществляются в новом месяце за предыдущий. Это значит, что в ноябре вы получите пособия за октябрь», – пояснили в Соцфонде.

Отметим, что в России завершается шестидневная рабочая неделя. Такой график был связан с грядущими трехдневными выходными, приуроченными ко Дню народного единства, который в России отмечают 4 ноября. Чтобы оптимально использовать рабочее время, один выходной перенесли с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября. Россияне будут отдыхать три дня подряд – с воскресенья, 2 ноября, по вторник, 4 ноября.