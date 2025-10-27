После нее всех ожидают трехдневные выходные

27 октября 2025, 06:45, ИА Амител

Календарь на октябрь и ноябрь 2025 года / Фото: amic.ru

27 октября в России началась шестидневная рабочая неделя, которая продлится до 1 ноября. Соответствующее постановление ранее подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Такой график связан с грядущими трехдневными выходными, приуроченными ко Дню народного единства. Его в России отмечают 4 ноября.

Чтобы оптимально использовать рабочее время, один выходной перенесли с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября. Таким образом, россияне будут отдыхать три дня подряд – с воскресенья, 2 ноября, по вторник, 4 ноября.

А 5 ноября, в среду, стартует трехдневная рабочая неделя – самая короткая в этом месяце.

Отметим, что дополнительный выходной в ноябре никак не повлияет на размер зарплаты тех, кто получает оклад. Об этом рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Для сотрудников, работающих по часовым ставкам или сдельной системе, еще один выходной может незначительно отразиться на зарплате: все будет зависеть от общего числа отработанных часов в месяц. Работодатель, привлекающий сотрудника к труду в праздничный или выходной день, должен оплатить его в двойном размере либо предоставить другой день отдыха.

График выплаты пенсий в ноябре также скорректируют. Поскольку 2, 3 и 4 ноября объявлены нерабочими днями, Соцфонд России перенесет даты перечислений, чтобы пенсионеры получили деньги без задержек. Если дата выплаты приходится на праздник, она поступает в последний рабочий день перед выходными.

Так, выплаты, запланированные на начало месяца, россияне получат уже 1 ноября. Тем, кто получает пенсии на банковские карты, зачисления произведут не позднее 31 октября.