В последнее время число аварий с водителями без прав только растет

07 марта 2025, 07:00, ИА Амител

Автодорога в Барнауле / Фото: amic.ru

В 2024 году в Алтайском крае случилось 256 ДТП с участием водителей, не имеющих права управления транспортным средством, в них погибло 30 человек и 333 пострадали. В Госавтоинспекции отмечают, что число аварий с участием "бесправников" выросло на 12,9%, а количество погибших увеличилось на 16,5% относительно 2023 года. Наиболее остро ситуация складывается в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Amic.ru рассказывает, почему права всегда должны быть с собой и их не заменит ни скан, ни копия документа, а также разъясняет, что грозит водителям, у которых при себе нет водительского удостоверения.

Зачем иметь при себе водительское удостоверение?

Иметь при себе водительское удостоверение (ВУ) нужной категории на право управления транспортным средством обязывает пункт 2.1.1 Правил дорожного движения. По нему ВУ нужно предъявить сотрудникам Госавтоинспекции по требованию – иначе ваши действия расценят как езду без прав. В таком случае наказание зависит от причин, по которым у водителя нет соответствующего удостоверения.

Исключением может быть только учебная езда. В таком случае ученик без ВУ должен управлять специально оборудованным автомобилем. В остальных ситуациях водительское удостоверение должно быть в наличии у водителя, управляющего транспортным средством.

Причем водитель обязан иметь при себе именно оригинальный – бумажный – документ. Сейчас в России экспериментально внедряют электронное водительское удостоверение, однако обязанность иметь при себе оригинал сохраняется. Поэтому даже если показать копию удостоверения на "Госуслугах", инспектор вынесет наказание – правда, минимальное (предупреждение или штраф 500 рублей).

Автомобиль в Барнауле / Фото: amic.ru

Административная ответственность за езду без водительских прав

Административная ответственность за вождение без прав регулируется статьями 12.3 и 12.7 Кодекса об административных нарушениях (КоАП РФ).

По статье 12.3 КоАП РФ водителю, у которого при себе нет водительского удостоверения (например, он забыл его дома), грозит предупреждение или наложение штрафа в размере 500 рублей. А передача управления транспортным средством тому, у кого нет документов, доказывающих это право, наказывается штрафом в размере 3 тысячи рублей.

Согласно статье 12.7 КоАП РФ, без водительского удостоверения нельзя передвигаться на авто, если езда не является учебной. Закон предусматривает следующие наказания:

если у водителя нет прав, ему грозит административный штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Такое же наказание может получить водитель, управлявший авто, категория которого не открыта в его правах, либо же если водительское удостоверение просрочено или его действие прекращено;

если водителя лишили прав, а он продолжил ездить, то нарушителю грозит штраф 30 тысяч рублей либо до 15 суток административного ареста, либо же обязательные работы на срок от 100 до 200 часов;

если передать управление транспортным средством человеку, который не имеет прав или был лишен водительского удостоверения, то за это собственнику авто придется заплатить штраф 30 тысяч рублей;

повторное нарушение влечет штраф от 50 до 100 тысяч рублей либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов.

Автомобили в Барнауле/ Фото: amic.ru

Уголовная ответственность за ДТП для водителя без удостоверения

Уголовная ответственность регулируется по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Она гласит: если человек, не имеющий или лишенный водительских прав, по неосторожности причинил тяжкий вред здоровью человека, то он может получить до пяти лет принудительных работ или от трех до семи лет тюрьмы – все это с запретом работать на определенных должностях или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если действия водителя, не имеющего или лишенного прав, повлекли смерть человека по неосторожности, то виновнику аварии грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В случае, когда от действий водителя без прав погибло два или более лиц, то статья предусматривает от 8 до 15 лет тюрьмы с лишением права работать на определенных должностях или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сотрудники ГАИ в Барнауле/ Фото: amic.ru

Повторные нарушения

Бывают случаи, когда ездить продолжают водители, которые уже подверглись административному штрафу и были лишены права управления автомобилем. Их касаются две уголовные статьи, а именно ч. 1 статьи 264.2 и статья 264.3.

По ч. 1 статьи 264.3 УК РФ ("Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость") человека накажут за управление транспортным средством после лишения прав и после повторного административного нарушения. В таком случае водителя ждет одна из мер:

штраф от 150 до 250 тысяч рублей;

360 часов обязательных работ;

до года принудительных работ;

до одного года тюрьмы.

Все перечисленное – с лишением права занимать определенные должности на срок до двух лет.

Есть у статьи и вторая, более суровая часть. Она применяется, когда виновник уже имел судимость за ДТП, повлекшее смерть одного, двух или более человек. В таком случае преступнику грозит одно из наказаний:

штраф от 200 до 300 тысяч рублей;

до 480 часов обязательных работ;

до двух лет принудительных работ;

до двух лет лишения свободы.

Все перечисленное – с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Под ч. 1 статьи 264.2 попадают те "бесправники", которые лишились удостоверения за превышение скорости (части 4 или 5 ст. 12.9 КоАП РФ) или за повторный выезд на встречку (ст. 12.15 КоАП РФ) и кто снова попался на том же. В таком случае нарушителю грозит:

штраф от 200 до 300 тысяч рублей;

до 480 часов обязательных работ;

до двух лет принудительных работ;

до двух лет тюрьмы.

Каждая из мер – с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если водителя ранее лишили прав и привлекали к ответственности по статье 264.2, но он в течение года после этого, не имея водительского удостоверения, снова выезжает на встречку и превышает скорость на 60 км/ч и больше, то по ч. 2 ст. 264.2 ему грозит одно из наказаний:

штраф от 300 до 500 тысяч рублей;

до двух лет исправительных работ;

ограничение свободы на срок до трех лет;

до трех лет принудительных работ;

лишение свободы на срок до трех лет.

Автодорога в Барнауле / Фото: amic.ru

Все перечисленное – с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

При этом наказание по статье не применяется, если нарушение зафиксировано только на камеру, работающую в автоматическом режиме.

Что делает Госавтоинспекция?

Чтобы своевременно выявлять водителей, которые ездят без прав, Госавтоинспекция проводит профилактические рейды, в том числе привлекает участковых уполномоченных, рассказывал на пресс-конференции 14 февраля начальник управления краевой Госавтоинспекции Владислав Перцев. Рейды проводятся методом сплошных проверок: инспекторы тормозят все автомобили, которые проезжают определенный участок дороги.