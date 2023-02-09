В Камне-на-Оби на карантин закрыта гимназия, корпус детсада и несколько групп

Ещё в одной школе учеников отправили на каникулы раньше положенного

09 февраля 2023, 10:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Камне-на-Оби на карантин закрыли гимназию № 5. Как сообщает газета "Каменские известия", также объявили о прекращении занятий в одном из корпусов детского сада № 27 и в некоторых группах дошкольных учреждений.

Ученики гимназии не посещают учебное заведение ещё с 3 февраля. По словам читателей издания, также раньше времени отпустили на каникулы учеников первых классов школы № 3. Поступает информация, что превышение эпидпорога наблюдается и в детском саду "Умка".

Глава управления образования Каменского района Оксана Иванова не стала комментировать информацию, сославшись на то, что для этого ей необходимо получить письменный запрос.

Напомним, что в связи с отсутствием более 20% детей из-за заболевания ОРВИ в Алтайском крае полностью закрыты две школы, частично закрыты 306 классов в 103 школах и 236 групп в 128 детских садах.