Врач рассказал, когда закончится эпидемия гриппа

Причиной массового распространения болезни в этом году стала тёплая зима

05 февраля 2023, 15:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Кандидат медицинских наук, эксперт медицинского факультета Университета "Синергия" Евгений Машковский рассказал о том, что эпидемия гриппа может завершиться в марте. Его слова передаёт URA.ru.

По словам специалиста, спад начнётся уже после длительных февральских праздников.

"В этом году из-за тёплой зимы вирусы чувствуют себя более комфортно. Потому что при низких температурах они менее активны, а при температуре около нуля вирусы лучше распространяются. Плюс люди меньше уделяют внимание мерам профилактики, тёплой одежде", – отметил Машковский.

Он добавил, что, помимо гриппа, в воздухе "гуляют" и другие респираторные инфекции.