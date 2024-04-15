Уровень воды в Камне-на-Оби превысил опасную отметку на 15 см
Ситуацию контролируют спасатели
15 апреля 2024, 14:00, ИА Амител
В городе Камне-на-Оби уровень воды в реке Оби на 11 утра 15 апреля увеличился до 715 см. Это на 15 см выше критического.
Как сообщили в правительстве Алтайского края, аэромобильная группировка МЧС и спасатели УГОЧС и ПБ установили 800-метровую водоналивную дамбу в месте возможного подтопления. С помощью беспилотников ведется постоянный мониторинг ледохода. Также работает оперативная группа из Барнаула.
"Ситуация находится на контроле", – подчеркнули в МЧС.
Всего на 15 апреля в крае подтоплены 23 дома и 65 приусадебных участков в трех населенных пунктах одного района. Действует один пункт временного размещения в селе Хабары, в нем два человека. Введены ограничения на трех участках автодорог, в том числе затоплен один низководный мост.
Ранее жителей Камня-на-Оби призвали спасать имущество из-за надвигающегося подтопления.
15:57:19 15-04-2024
Надо было приложить фотку, где так называемая насыпная "дамба" совершенно не помогла)
17:15:11 15-04-2024
Гость (15:57:19 15-04-2024) Надо было приложить фотку, где так называемая насыпная "дамб... Какая ещё насыпная дамба?