В Конго 143 человека умерли из-за вспышки неизвестного вируса

Болезнь сопровождается симптомами ковида и гриппа

04 декабря 2024, 13:10, ИА Амител

Фото: Annie Spratt / unsplash.com

В Демократической Республике Конго в ноябре умерло 143 человека от неизвестной болезни, пишет РБК.

Вспышка произошла в провинции на юго-западе страны. У заболевших наблюдаются симптомы гриппа и ковида: люди жалуются на высокую температуру и сильную головную боль.

Болезнь распространилось в сельской местности, где сложно достать лекарства. А сильнее всего ей подвержены женщины и дети.

Число инфицированных тем временем продолжает расти. В регион направили группу медиков для сбора образцов. ВОЗ уже в курсе ситуации.