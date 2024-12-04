В Конго 143 человека умерли из-за вспышки неизвестного вируса
Болезнь сопровождается симптомами ковида и гриппа
04 декабря 2024, 13:10, ИА Амител
Фото: Annie Spratt / unsplash.com
В Демократической Республике Конго в ноябре умерло 143 человека от неизвестной болезни, пишет РБК.
Вспышка произошла в провинции на юго-западе страны. У заболевших наблюдаются симптомы гриппа и ковида: люди жалуются на высокую температуру и сильную головную боль.
Болезнь распространилось в сельской местности, где сложно достать лекарства. А сильнее всего ей подвержены женщины и дети.
Число инфицированных тем временем продолжает расти. В регион направили группу медиков для сбора образцов. ВОЗ уже в курсе ситуации.
15:53:16 04-12-2024
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