В Урюпинске загорелась нефтебаза из-за падения обломков БПЛА

Жителей близлежащих домов эвакуируют

14 декабря 2025, 08:40, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
В Волгоградской области произошли взрывы в небе, предположительно, связанные с работой систем ПВО. По данным Telegram-канала Shot, регион подвергся атаке беспилотников.

В результате падения обломков БПЛА на нефтебазе в городе Урюпинске возник сильный пожар. На месте работают пожарные и оперативные службы.

Из домов, прилегающих к нефтебазе, проводится эвакуация жителей, для них развернут пункт временного размещения в местной гостинице.

По предварительной информации, пострадавших нет. 

Происшествия Беспилотники

