В Краснодарском крае затопило детскую поликлинику, в открытии которой участвовал Путин
Медучреждение открыли в феврале текущего года
14 мая 2026, 18:39, ИА Амител
В станице Павловской в Краснодарском крае затопило единственную детскую поликлинику, пишет Telegram-канал "Осторожно, новости".
Накануне в населенном пункте прошли ливни. Только на следующий день сотрудники медучреждения обнаружили, что здание оказалось затоплено.
«Вода поднялась до второго этажа. Предварительно, внутрь здания хлынула вода из-за сломанной системы отвода стоков с крыши», — говорится в публикации.
По данным канала, поликлинику начали строить в 2022 году. Стоимость работ превысила 1 млрд рублей, две трети от этой суммы были выделены из регионального бюджета. Отмечается, что на объекте зафиксировали несоблюдение графика и несоответствие качества строительных работ.
Открытие медучреждения состоялось в феврале текущего года. В том числе в церемонии принял участие президент Владимир Путин, присоединившийся по видеосвязи. Тогда губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену и оснащена по последнему слову техники.
21:00:16 14-05-2026
Не в Алтайском крае. Чего сплетни собирать. Про Санниково напишите, где Медведев газовую котельную построил, теперь жителям дорого платить, разорились.
21:32:22 14-05-2026
Гость (21:00:16 14-05-2026) Не в Алтайском крае. Чего сплетни собирать. Про Санниково на... И это тоже фиаско, бро.
21:45:50 14-05-2026
Хочу представить такое при ИВС.