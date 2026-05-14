В Краснодарском крае затопило детскую поликлинику, в открытии которой участвовал Путин

Медучреждение открыли в феврале текущего года

14 мая 2026, 18:39, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "Осторожно, новости"

В станице Павловской в Краснодарском крае затопило единственную детскую поликлинику, пишет Telegram-канал "Осторожно, новости".

Накануне в населенном пункте прошли ливни. Только на следующий день сотрудники медучреждения обнаружили, что здание оказалось затоплено.

«Вода поднялась до второго этажа. Предварительно, внутрь здания хлынула вода из-за сломанной системы отвода стоков с крыши», — говорится в публикации.

По данным канала, поликлинику начали строить в 2022 году. Стоимость работ превысила 1 млрд рублей, две трети от этой суммы были выделены из регионального бюджета. Отмечается, что на объекте зафиксировали несоблюдение графика и несоответствие качества строительных работ.

Открытие медучреждения состоялось в феврале текущего года. В том числе в церемонии принял участие президент Владимир Путин, присоединившийся по видеосвязи. Тогда губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену и оснащена по последнему слову техники.