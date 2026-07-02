В Крыму четыре города и три района остались без света
Произошли технологические нарушения на магистральных сетях
02 июля 2026, 22:15, ИА Амител
Четыре города и три района в Республике Крым остались без электроэнергии. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
Временно прекратили подачу электроэнергии в Армянске, Красноперекопске, Джанкое и Джанкойском районе, Евпатории и городском округе, Черноморском и Сакском районах. Причиной тому стали технологические нарушения на магистральных сетях.
«Частичное возобновление электроснабжения потребителей в указанных регионах планируется осуществить в течение ближайших суток. В связи со сложностью восстановительных работ сроки могут быть скорректированы по объективным причинам», — заявил Юрий Гоцанюк.
В связи с необходимостью балансировки нагрузки в Бахчисарайском районе временно ограничено электроснабжение в формате "три часа через три часа".
22:45:09 02-07-2026
ну!? кто мне тут минусовал!? когда я писал об энергетическом локдауне...
первая ласточка... ждём новостей дальше...!
09:36:35 03-07-2026
Гость (22:45:09 02-07-2026) ну!? кто мне тут минусовал!? когда я писал об энергетическом...
Не знаю, кто минусовал, но всем давно это было известно, просто официальные СМИ не могли про это писать
22:30:27 03-07-2026
Гость (22:45:09 02-07-2026) ну!? кто мне тут минусовал!? когда я писал об энергетическом... А ты кто? Чем докажешь, что писал что - то?
10:00:46 03-07-2026
В ноябре 2015 года Украина взорвала лэп, идущую в Крым с Каховской ГЭС. Всю зиму значительная часть жителей Крыма были без электричества, воды и тепла.
Тогда даже те, кто относился к Украине нейтрально или положительно, сильно пересмотрели своё отношение к ним в худшую сторону.
Разговаривал с родственниками, получающими свет крайне редко, настроены оптимистично, "тогда пережили и сейчас переживем". Правда, дроны и взрывы добавились. Это усиливает среди жителей Крыма ненависть к Украине.