В Крыму четыре города и три района остались без света

Произошли технологические нарушения на магистральных сетях

02 июля 2026, 22:15, ИА Амител

Лампочка в темноте / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Четыре города и три района в Республике Крым остались без электроэнергии. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Временно прекратили подачу электроэнергии в Армянске, Красноперекопске, Джанкое и Джанкойском районе, Евпатории и городском округе, Черноморском и Сакском районах. Причиной тому стали технологические нарушения на магистральных сетях.

«Частичное возобновление электроснабжения потребителей в указанных регионах планируется осуществить в течение ближайших суток. В связи со сложностью восстановительных работ сроки могут быть скорректированы по объективным причинам», — заявил Юрий Гоцанюк.

В связи с необходимостью балансировки нагрузки в Бахчисарайском районе временно ограничено электроснабжение в формате "три часа через три часа".