В Махачкале после взрыва загорелся салон связи
Количество пострадавших увеличилось до трех человек
25 марта 2025, 15:08, ИА Амител
Второй взрыв в Махачкале / Фото: Shot
Пожар начался после взрыва в салоне связи в Махачкале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Также стало известно, что количество пострадавших выросло до трех человек.
На месте работают полиция и экстренные службы.
Напомним, второй взрыв за день произошел в Махачкале на проспекте Имама Шамиля во вторник, 25 марта. Первый прогремел в многоэтажном доме на Гапцахской улице. Предварительно установлено, что пострадали два человека. В одной из квартир мог взорваться газ.
Взрыв частично повредил окна в пяти соседних многоэтажках и 50 автомобилей, припаркованных во дворе.
15:12:30 25-03-2025
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