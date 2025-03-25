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В Махачкале после взрыва загорелся салон связи

Количество пострадавших увеличилось до трех человек

25 марта 2025, 15:08, ИА Амител

Второй взрыв в Махачкале / Фото: Shot
Второй взрыв в Махачкале / Фото: Shot

Пожар начался после взрыва в салоне связи в Махачкале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Также стало известно, что количество пострадавших выросло до трех человек.

На месте работают полиция и экстренные службы.

Напомним, второй взрыв за день произошел в Махачкале на проспекте Имама Шамиля во вторник, 25 марта. Первый прогремел в многоэтажном доме на Гапцахской улице. Предварительно установлено, что пострадали два человека. В одной из квартир мог взорваться газ.

Взрыв частично повредил окна в пяти соседних многоэтажках и 50 автомобилей, припаркованных во дворе.

Взрыв газа в Махачкале / Фото: Shot

Дом в Махачкале, где произошел взрыв, не вводили в эксплуатацию

Стало известно, что заселять жильцов в многоэтажку было нельзя
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Комментарии 1

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Гость

15:12:30 25-03-2025

Айфоны начали взрываться?

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