В марте на территории Сибири ожидают избыток осадков

По словам синоптика, такой прогноз касается территории от Оби до восточной границы Сибирского федерального округа

28 февраля 2025, 10:45, ИА Амител

Следы на снегу / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

В марте избыток осадков прогнозируют в некоторых регионах Сибири, Урала и Северо-Западного федерального округа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Метеоролог отметил, что от западных границ России до Оби количество осадков будет в пределах нормы. На территории от Оби и до восточной границы Сибирского федерального округа будет отмечаться избыток осадков.

"То есть это вся Западная Сибирь, Таймыр, большая часть Красноярского края и север Урала", – уточнил Вильфанд.

Также он добавил, что избыток осадков коснется и тихоокеанского побережья России: Магаданской области, Хабаровского края, Амурской области, Приморского края и Сахалина.

Дефицит осадков прогнозируют на Чукотке, в Иркутской области, Бурятии, Забайкалье и на самом юге Якутии.