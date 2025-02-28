В марте на территории Сибири ожидают избыток осадков
По словам синоптика, такой прогноз касается территории от Оби до восточной границы Сибирского федерального округа
28 февраля 2025, 10:45, ИА Амител
В марте избыток осадков прогнозируют в некоторых регионах Сибири, Урала и Северо-Западного федерального округа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Метеоролог отметил, что от западных границ России до Оби количество осадков будет в пределах нормы. На территории от Оби и до восточной границы Сибирского федерального округа будет отмечаться избыток осадков.
"То есть это вся Западная Сибирь, Таймыр, большая часть Красноярского края и север Урала", – уточнил Вильфанд.
Также он добавил, что избыток осадков коснется и тихоокеанского побережья России: Магаданской области, Хабаровского края, Амурской области, Приморского края и Сахалина.
Дефицит осадков прогнозируют на Чукотке, в Иркутской области, Бурятии, Забайкалье и на самом юге Якутии.
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