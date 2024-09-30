В МЧС рассказали, что осложняло тушение пожара на мебельной фабрике в Барнауле
Сейчас на месте пожара идет проливка и разбор завалов
30 сентября 2024, 12:27, ИА Амител
Тушение крупного пожара на мебельной фабрике в Барнауле осложняли ветер и скопление горючих веществ возле здания, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.
"Пожарным и спасателям удалось не допустить перехода пламени на хранилища с горючими веществами рядом с комбинатом – для этого все подразделения приложили огромные усилия и профессионализм", – рассказали в ведомстве.
Напомним, открытое горение ликвидировали сегодня утром в 07:30. Из-за предельно высоких температур во время пожара здание частично обрушилось.
Сейчас пожарные ведут проливку дымящихся конструкций. Для доступа к очагам тления спасатели приступили к разборке завалов. На месте работают 42 человека и 12 автоцистерн. Чтобы потушить возгорание, привлекали 141 человека и 54 единицы техники.
Причины и обстоятельства происшествия предстоит установить специалистам.
13:42:39 30-09-2024
Тушение осложнял ветер? Вчера был ветер?
18:52:08 30-09-2024
Гость (13:42:39 30-09-2024) Тушение осложнял ветер? Вчера был ветер?... там открытая местность и лес и ДА ветер
20:47:33 30-09-2024
Что за бред, какой ветер, погода была идеальная, тишина, никакого сестра!?