В МЧС рассказали, что осложняло тушение пожара на мебельной фабрике в Барнауле

Сейчас на месте пожара идет проливка и разбор завалов

30 сентября 2024, 12:27, ИА Амител

Тушение пожара на мебельной фабрике / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Тушение крупного пожара на мебельной фабрике в Барнауле осложняли ветер и скопление горючих веществ возле здания, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"Пожарным и спасателям удалось не допустить перехода пламени на хранилища с горючими веществами рядом с комбинатом – для этого все подразделения приложили огромные усилия и профессионализм", – рассказали в ведомстве.

Напомним, открытое горение ликвидировали сегодня утром в 07:30. Из-за предельно высоких температур во время пожара здание частично обрушилось.

Сейчас пожарные ведут проливку дымящихся конструкций. Для доступа к очагам тления спасатели приступили к разборке завалов. На месте работают 42 человека и 12 автоцистерн. Чтобы потушить возгорание, привлекали 141 человека и 54 единицы техники.

Причины и обстоятельства происшествия предстоит установить специалистам.