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В МЧС рассказали, что осложняло тушение пожара на мебельной фабрике в Барнауле

Сейчас на месте пожара идет проливка и разбор завалов

30 сентября 2024, 12:27, ИА Амител

Тушение пожара на мебельной фабрике / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Тушение крупного пожара на мебельной фабрике в Барнауле осложняли ветер и скопление горючих веществ возле здания, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"Пожарным и спасателям удалось не допустить перехода пламени на хранилища с горючими веществами рядом с комбинатом – для этого все подразделения приложили огромные усилия и профессионализм", – рассказали в ведомстве.

Напомним, открытое горение ликвидировали сегодня утром в 07:30. Из-за предельно высоких температур во время пожара здание частично обрушилось.

Сейчас пожарные ведут проливку дымящихся конструкций. Для доступа к очагам тления спасатели приступили к разборке завалов. На месте работают 42 человека и 12 автоцистерн. Чтобы потушить возгорание, привлекали 141 человека и 54 единицы техники.

Причины и обстоятельства происшествия предстоит установить специалистам.

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Комментарии 3

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Гость

13:42:39 30-09-2024

Тушение осложнял ветер? Вчера был ветер?

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Гость

18:52:08 30-09-2024

Гость (13:42:39 30-09-2024) Тушение осложнял ветер? Вчера был ветер?... там открытая местность и лес и ДА ветер

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Гость

20:47:33 30-09-2024

Что за бред, какой ветер, погода была идеальная, тишина, никакого сестра!?

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