В мэрии объяснили, почему барнаульцы не дождались автобуса № 99 на Новом рынке

Власти продолжают мониторинг пассажиропотока, чтобы при необходимости "донастроить" маршрут

06 ноября 2023, 12:50, ИА Амител

Фото: Barnaul22

Барнаульцы пожаловались, что утром 6 ноября не дождались автобуса по новому маршруту № 99. В Telegram-канале Barnaul22 жители краевой столицы рассказали, что на Новом рынке в 06:00 его не оказалось.

Как сообщает пресс-центр мэрии, в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи дополнительно объяснили, что рейс маршрута № 99 начинается в 06:00 утра с площади Спартака. В будние дни на маршруте организована работа четырех автобусов с интервалом движения девять минут, в выходные – двух, интервал – 18 минут. На остановку "Новый рынок" первый рейс приходит в 06:18.

"Мониторинг пассажиропотока на маршруте, в том числе утренние и вечерние часы, продолжается. В случае необходимости время работы автобусного маршрута № 99 будет скорректировано", – добавили в комитете.Напомним, что запуск данного направления связан с разбором трамвайного кольца возле ТРЦ "Пионер" – из-за этого временно прекратили движение трамваи № 1 и № 4. На маршруте действуют все виды транспортных карт и льготный проезд для отдельных категорий граждан, в том числе тариф "Электронный пересадочный проездной билет".