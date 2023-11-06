В мэрии объяснили, почему барнаульцы не дождались автобуса № 99 на Новом рынке
Власти продолжают мониторинг пассажиропотока, чтобы при необходимости "донастроить" маршрут
06 ноября 2023, 12:50, ИА Амител
Барнаульцы пожаловались, что утром 6 ноября не дождались автобуса по новому маршруту № 99. В Telegram-канале Barnaul22 жители краевой столицы рассказали, что на Новом рынке в 06:00 его не оказалось.
Как сообщает пресс-центр мэрии, в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи дополнительно объяснили, что рейс маршрута № 99 начинается в 06:00 утра с площади Спартака. В будние дни на маршруте организована работа четырех автобусов с интервалом движения девять минут, в выходные – двух, интервал – 18 минут. На остановку "Новый рынок" первый рейс приходит в 06:18.
"Мониторинг пассажиропотока на маршруте, в том числе утренние и вечерние часы, продолжается. В случае необходимости время работы автобусного маршрута № 99 будет скорректировано", – добавили в комитете.Напомним, что запуск данного направления связан с разбором трамвайного кольца возле ТРЦ "Пионер" – из-за этого временно прекратили движение трамваи № 1 и № 4. На маршруте действуют все виды транспортных карт и льготный проезд для отдельных категорий граждан, в том числе тариф "Электронный пересадочный проездной билет".
13:28:17 06-11-2023
Сложно запускать в 6-00 сразу с противоположных сторон автобусы? Что за объяснение, там что один автобус в 6-00 ?
15:38:31 06-11-2023
О какой донастройке речь, как 25 нормально не ходил так и не ходит. Наверное донастройку в головах произвести необходимо.
16:01:20 06-11-2023
сегодня утром часиков в 10 в 2гис решил посмотреть как эти автобусы бегают... на линии не показывало ни одного...
11:02:15 07-11-2023
]Это было ожидаемо. Ибо прибыль всему голова. После восьми вечера в цивилизованном современном обществе, в отличии от жуткого совка, доехать из точки А в точку Б проблематично. При отсталом совке до 12 ночи транспорт ходил.
08:43:54 07-11-2023
Это Антон из мэрии козни строит.
09:06:13 07-11-2023
2гис показывает 1 автобус на линии. Где ещё обещанные 3?