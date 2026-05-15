В Минстрое рассказали, какие алтайские производители стройматериалов нарастили прибыль

Лишь три предприятия в 2025 году смогли увеличить доход

15 мая 2026, 09:15, ИА Амител

Строительные материалы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайские производители стройматериалов по итогам 2025 года получили почти полмиллиарда рублей чистой прибыли. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края Игорь Спивак на круглом столе, организованном Союзом строителей. При этом лишь три предприятия смогли увеличить доход в сравнении с 2024 годом.

Сейчас в регионе, по словам чиновника, работают 67 организаций, осуществляющих строительство жилья, 25 предприятий, выпускающих стройматериалы, 16 архитектурно-строительных компаний и четыре саморегулируемые организации. За 2025 год среднемесячная зарплата работника в сфере строительства составила 78 тыс. рублей. Рост к предыдущему периоду — 21%. В сфере производства стройматериалов среднемесячный доход — 65,7 тыс. рублей, что на 14,5% больше, чем в 2025 году.

«На крупных и средних предприятиях в сфере строительства средняя зарплата составила 113,74 тыс. рублей», — сказал Игорь Спивак.

Он также отметил, что в 2025 году объем строительных работ в крае был на уровне 140,7 млрд руб. В номинальных ценах (то есть без учета инфляции) это на 29% больше, чем в 2024 году (108,8 млрд рублей). При этом за январь — март 2026 года объем строительных работ составил 13,8 млрд рублей, что на 7,7% ниже, чем за аналогичный показатель 2025 года.

По итогам 2025 года предприятия привлекли 963,4 млн рублей кредитов, что на 23,7% больше, чем в 2024-м. Общая кредиторская задолженность предприятий достигла 1,5 млрд рублей.

А вот чистая прибыль производителей составила 552,4 млн рублей (снижение 3,3% по отношению к аналогичному периоду). Как отметил Игорь Спивак, из 15 крупнейших производителей (которые предоставили данные) рост чистой прибыли зафиксирован лишь у трех предприятий — завод "БКЖБИ №1 им. В.И. Мудрика", "Силикатчик", СК-ГБК. Из них наибольший доход — у БКЖБИ №1.

«При этом у БКЖБИ-2, наоборот, финансовый результат с убытком — 13,3 млн рублей. Хотя еще в 2024 году прибыль была порядка 51 млн рублей», — отметил Игорь Спивак.