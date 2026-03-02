В Барнауле завод ЖБИ-100 могут продать за 220 млн рублей
Предприятие с 30-летней историей ищет нового владельца
02 марта 2026, 12:16, ИА Амител
В Барнауле может смениться владелец завода ЖБИ-100. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на несколько источников.
Предприятие, более 30 лет выпускающее железобетонные изделия, оказалось в центре деловых переговоров. На одном из сайтов объявлений появилась информация о продаже 100% доли компании "Бета" за 220 млн рублей.
В лот входят производственные и складские помещения по адресу проспект Энергетиков, 37а, — именно там расположен завод ЖБИ-100.
По данным издания, предложение направляли нескольким предпринимателям. Один из них, по слухам, уже внес задаток, однако сам бизнесмен от комментариев отказался, сославшись на незавершенность сделки. Официального подтверждения продажи пока нет.
12:34:24 02-03-2026
Если кто-то кое-где у нас порой
13:02:12 02-03-2026
Собственник устал или прибыль ни о чём - мне интересно.. комментарии будут?
15:45:09 02-03-2026
все по плану заводы цементные закрываются банкроты уже ну и эти туда же если не продажа то к концу года банкротство...