В Барнауле завод ЖБИ-100 могут продать за 220 млн рублей

Предприятие с 30-летней историей ищет нового владельца

02 марта 2026, 12:16, ИА Амител

Завод могут продать / Фото: барнаульский ЖБИ-100

В Барнауле может смениться владелец завода ЖБИ-100. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на несколько источников.

Предприятие, более 30 лет выпускающее железобетонные изделия, оказалось в центре деловых переговоров. На одном из сайтов объявлений появилась информация о продаже 100% доли компании "Бета" за 220 млн рублей.

В лот входят производственные и складские помещения по адресу проспект Энергетиков, 37а, — именно там расположен завод ЖБИ-100.

По данным издания, предложение направляли нескольким предпринимателям. Один из них, по слухам, уже внес задаток, однако сам бизнесмен от комментариев отказался, сославшись на незавершенность сделки. Официального подтверждения продажи пока нет.