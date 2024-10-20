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В Москве поймали 18-летнего барнаульца, который похитил у пенсионерки 8 млн рублей

Также задержали его подельника. Обоих парней заключили под стражу

20 октября 2024, 07:30, ИА Амител

Задержанный / Кадр из видео: МВД Медиа
Задержанный / Кадр из видео: МВД Медиа

В Москве задержали 18-летнего барнаульца и 19-летнего новосибирца, которые похитили крупную сумму денег у пенсионерки, сообщает МВД Медиа.

87-летней женщине несколько дней звонили в мессенджере мнимые сотрудники государственных и силовых структур, которые убеждали ее положить деньги на "безопасный счет". Москвичка в итоге сдалась, обналичила сбережения и передала двум разным курьерам около 8 млн рублей.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сыщики с разницей в несколько дней вышли на след обоих посыльных. Ими оказались 18-летний житель Барнаула и 19-летний житель Новосибирска. Молодые люди действовали по указанию своих кураторов и специально для этих целей прибыли в Москву. Похищенную наличность злоумышленники через платежный терминал перевели аферистам, так и не успев получить вознаграждение", – рассказали в полиции.

В отношении парней возбудили уголовное дело. Им уже предъявили обвинение, также их заключили под стражу.

Барнаул Москва Мошенники

Комментарии 6

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Гость

08:00:36 20-10-2024

Старуху нужно доросить , откуда у неёт8 лямов?

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Бдыщ...

08:44:57 20-10-2024

Неплохо в Москве пенсионеры живут.. Неплохо...

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Гость

09:00:56 20-10-2024

Радость родителям

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Гость

10:30:27 20-10-2024

Молодые люди действовали по указанию своих кураторов и специально для этих целей прибыли в Москву. Похищенную наличность злоумышленники через платежный терминал перевели аферистам, так и не успев получить вознаграждение", – рассказали в полиции./////////////// Мошенники обманули старушку и двух лохов-курьеров. Теперь "кураторов" искать не будут, всё повесят на 18-ти и 19-ти летних курьеров. Хитро!

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Гость

12:19:27 20-10-2024

Очередной король тупости

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Гость

12:27:31 20-10-2024

Испортила старуха жизнь молодежи. Зачем ей такие деньги? Ей осталось жить два понедельника, а ребятам нужнее.

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