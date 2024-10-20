В Москве поймали 18-летнего барнаульца, который похитил у пенсионерки 8 млн рублей

Также задержали его подельника. Обоих парней заключили под стражу

20 октября 2024, 07:30, ИА Амител

Задержанный / Кадр из видео: МВД Медиа

В Москве задержали 18-летнего барнаульца и 19-летнего новосибирца, которые похитили крупную сумму денег у пенсионерки, сообщает МВД Медиа.

87-летней женщине несколько дней звонили в мессенджере мнимые сотрудники государственных и силовых структур, которые убеждали ее положить деньги на "безопасный счет". Москвичка в итоге сдалась, обналичила сбережения и передала двум разным курьерам около 8 млн рублей.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сыщики с разницей в несколько дней вышли на след обоих посыльных. Ими оказались 18-летний житель Барнаула и 19-летний житель Новосибирска. Молодые люди действовали по указанию своих кураторов и специально для этих целей прибыли в Москву. Похищенную наличность злоумышленники через платежный терминал перевели аферистам, так и не успев получить вознаграждение", – рассказали в полиции.

В отношении парней возбудили уголовное дело. Им уже предъявили обвинение, также их заключили под стражу.