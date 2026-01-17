Алтайский биолог выпустил фильм, как искал уникальных пауков в Новой Гвинее. О чем он?
Очередная интересная поездка ученого из АлтГУ Александра Фомичева
17 января 2026, 08:05, ИА Амител
В социальной сети "ВКонтакте" в группе "Сибирские аборигены" выставлен фильм об увлекательной экспедиции в Папуа – Новую Гвинею. Участие в экспедиции принял кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и физиологии АлтГУ Александр Фомичев, который уже много лет изучает уникальных пауков и змей.
О чем фильм?
Фильм о путешествии подготовил товарищ Александра – учитель истории из Новосибирска Василий Сергеев. Картина состоит из двух частей. Первая посвящена так называемому "холодному тропическому лесу", расположенному на склонах вулкана Хаген. Вторая рассказывает о более привычных, теплых и насыщенных жизнью джунглях Варираты.
Съемки велись с помощью экшен-камер от первого лица, благодаря чему зритель сможет буквально погрузиться в атмосферу Папуа – Новой Гвинеи и почувствовать себя участником экспедиции. А кадры с воздуха позволяют увидеть остров с необычного ракурса и в полной мере оценить красоту его природы, разнообразие флоры и фауны.
Зачем Фомичев ездил в Новую Гвинею?
Экспедиция проходила с 31 июля по 4 сентября. В нее вошли несколько ведущих ученых со всей страны. Возглавлял экспедицию арахнолог Михаил Омелько-младший из Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН (Владивосток). Участники поездки встретились в Пекине, откуда вылетели в Манилу, столицу Филиппин. Далее путь лежал через юго-западную часть Тихого океана, в город Порт-Морсби, столицу ПНГ. Исследования проводились в высокогорных и непроходимых джунглях. Климат одновременно холодный и влажный. Однако результаты поездки впечатляющие.
Александр Фомичев – арахнолог, поэтому главной целью поездки стало изучение пауков. Папуа – Новая Гвинея когда-то входила в состав древнего континента Сахул, а после отделения вместе с Австралией оказалась изолированной на десятки миллионов лет. Это привело к формированию уникальных эндемичных видов. При этом, как отмечал ученый, фауна пауков острова до сих пор изучена крайне фрагментарно.
Помимо пауков, алтайский ученый исследовал рептилий и амфибий. Удалось сфотографировать 35 видов, в том числе несколько видов змей, некоторые из них опасны для человека. Наиболее опасная из добытых змей – новогвинейская смертельная змея (Acanthophislaevis), обладающая смертельным для человека нейротоксическим ядом. Это представитель семейства аспидовых (Elapidae), группы, включающей кобр и тайпанов, внешне похожий на членов семейства гадюковых (Viperidae), которые отсутствуют в Новой Гвинее и Австралии.
Кто такой Александр Фомичев?
09:53:07 17-01-2026
Ну наверное о том как искать уникальных пауков в новой Гвинее...?
Я так думаю...
11:39:10 17-01-2026
Какая реальная польза от этого? Проездом на Суматру бабочек ловить?
19:42:55 17-01-2026
какая глупость...поясните мне пользу для человечества в этих развлечениях?! новые лекарства?? материалы?? ЧТО?! зачем эти люди там шарятся и зачем нам это рекламируют
21:29:45 17-01-2026
Гость (19:42:55 17-01-2026) какая глупость...поясните мне пользу для человечества в этих...
В школу вернись, к нормальным учителям. Может смогут объяснить! Как и "писателю выше". Ужасно, что вы даже не стыдитесь своей глупости! Вы ею гордитесь.
09:32:23 18-01-2026
Гость (19:42:55 17-01-2026) какая глупость...поясните мне пользу для человечества в этих...
Басню Крылова "Мартышка и очки" перечитай, умник.
22:23:27 17-01-2026
Этак он и тараканов в голове начнет искать. Но для Алтайского края это значимо, да даже для Папуа-Новой Гвинеи - найти нового паука или аспида. Вот же "темные" аборигены жили и не знали, что вокруг них такая живность. Не иначе современный алтайский Миклухо Маклай.
17:24:22 18-01-2026
Не зря говорится: ученым свет, а бездарей тьма.