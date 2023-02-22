В Москве задержали поджигателя общежития, в котором погибли семь человек

Уроженца Белгородской области в ближайшее время доставят к следователям

22 февраля 2023, 21:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Москве задержали предполагаемого поджигателя общежития, где погибли семь человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка Следственного комитета.

"Задержан уроженец Белгородской области, который в ближайшее время будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий", – сказала она.

Напомним, что возгорание произошло вечером во вторник, 21 февраля. В результате происшествия семь человек, в том числе двое детей, погибли, ещё 11 пострадали. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, сотрудникам МЧС удалось спасти 50 жильцов. Как уточняли в пресс-службе столичного управления СК, все жертвы погибли от отравления угарным газом.

В Следственном комитете по Москве заявляли, что причиной происшествия стал поджог. По данным следствия, неустановленное лицо совершило поджог, действуя из личных неприязненных отношений к жильцам общежития. Сейчас следователи расследуют дело сразу по трём статьям Уголовного кодекса РФ.