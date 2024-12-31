В новогоднюю ночь в Алтайском крае резко похолодает

Местами температура опустится ниже 20 градусов

31 декабря 2024, 14:35, ИА Амител

Новый год в Барнауле / Фото: amic.ru

В новогоднюю ночь температура в Алтайском крае местами опустится ниже 20 градусов. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

Средняя температура по краю в ночь на 1 января составит -12...-17 градусов, однако местами она достигнет -19...-24 градусов. Осадков преимущественно не ожидается, лишь в предгорьях возможен небольшой снег. Местами изморозь, туман, а на дорогах местами гололедица.

Ветер ожидается юго-восточный, 2-7 м/с.

В Барнауле же в новогоднюю ночь температура составит -20...-22 градуса. Преимущественно без осадков. На дорогах также местами гололедица.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с.