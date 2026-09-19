В Новосибирске банда подростков избила второклассницу

Девочка получила черепно‑мозговую травму и ушибы

19 сентября 2026, 15:19, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Новосибирске на улице 25 лет Октября группа девочек‑подростков напала на восьмилетнюю школьницу. Инцидент произошел 7 сентября, сообщает "КП-Новосибирск".

Второклассница гуляла возле дома, когда на нее набросились незнакомые ей подростки. Мать пострадавшей, Ольга, рассказала, что нападавших спугнул кто‑то из взрослых, после чего девочка прибежала домой в слезах.

На следующий день ребенка госпитализировали с закрытой черепно‑мозговой травмой, ушибами позвоночника и ссадинами. Состояние оценивалось как средней тяжести. Сейчас девочка уже выписана, а все медицинские документы переданы в полицию.

После случившегося Ольга обратилась в школу, департамент образования, к уполномоченному по правам ребенка и в прокуратуру. В учебном заведении провели беседу с подростками и их родителями: школьницы признали вину, но версии сторон расходятся.

По словам матери, спустя несколько дней те же девочки вновь появились во дворе и угрожали ее дочери, пообещав отомстить. Кроме того, выяснилось, что подростки неоднократно участвовали в избиениях, в том числе пожилых людей, и ранее уже попадали в поле зрения профильных служб.

В ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что сообщение зарегистрировано в отделе полиции № 4 "Калининский". Сейчас проводится проверка.

После завершения лечения потерпевшей выдадут направление на судебно‑медицинскую экспертизу — она позволит установить степень тяжести вреда здоровью, на основании чего будет принято процессуальное решение.