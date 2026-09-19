В Новосибирске банда подростков избила второклассницу
Девочка получила черепно‑мозговую травму и ушибы
19 сентября 2026, 15:19, ИА Амител
В Новосибирске на улице 25 лет Октября группа девочек‑подростков напала на восьмилетнюю школьницу. Инцидент произошел 7 сентября, сообщает "КП-Новосибирск".
Второклассница гуляла возле дома, когда на нее набросились незнакомые ей подростки. Мать пострадавшей, Ольга, рассказала, что нападавших спугнул кто‑то из взрослых, после чего девочка прибежала домой в слезах.
На следующий день ребенка госпитализировали с закрытой черепно‑мозговой травмой, ушибами позвоночника и ссадинами. Состояние оценивалось как средней тяжести. Сейчас девочка уже выписана, а все медицинские документы переданы в полицию.
После случившегося Ольга обратилась в школу, департамент образования, к уполномоченному по правам ребенка и в прокуратуру. В учебном заведении провели беседу с подростками и их родителями: школьницы признали вину, но версии сторон расходятся.
По словам матери, спустя несколько дней те же девочки вновь появились во дворе и угрожали ее дочери, пообещав отомстить. Кроме того, выяснилось, что подростки неоднократно участвовали в избиениях, в том числе пожилых людей, и ранее уже попадали в поле зрения профильных служб.
В ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что сообщение зарегистрировано в отделе полиции № 4 "Калининский". Сейчас проводится проверка.
После завершения лечения потерпевшей выдадут направление на судебно‑медицинскую экспертизу — она позволит установить степень тяжести вреда здоровью, на основании чего будет принято процессуальное решение.
17:41:03 19-09-2026
А причем тут школа - оказывает образовательные услуги, а не воспитательные, так то и Местный сетевой магазин или детскую поликлинику можно обратится (банда девок точно их клиенты)
11:40:08 21-09-2026
Через школу их,вероятно, можно найти быстее всего
18:32:45 19-09-2026
В 1985 году одноклассник в началке пнул одноклассницу ногой по спине. Пацана после этого поставили на учет и перевели в спец.школу. Сейчас сложными подростками совсем не занимается полиция? Банду подростков давно пора изолировать от общества.
10:47:30 20-09-2026
Гость (18:32:45 19-09-2026) В 1985 году одноклассник в началке пнул одноклассницу ногой ... Брехня. Наказание не соответствует тяжести содеянного. Максимум родаков в школу вызвали бы на беседу.
15:43:47 20-09-2026
Гость (10:47:30 20-09-2026) Брехня. Наказание не соответствует тяжести содеянного. Макси... Брехня то же, в 85 пошел в 1 класс а в 86 одноклассничек в спецшколу поехал в конце 1 класса.
04:56:44 21-09-2026
Гость (10:47:30 20-09-2026) Брехня. Наказание не соответствует тяжести содеянного. Макси... Сам ты брехня. Это сейчас ничего не делают с драчунами. А тогда строго наказывали за драки. Не знаешь, так не обвиняй других во вранье. Так ты сам себя позоришь.
08:33:46 20-09-2026
Не помогают Разговоры о важном и еженедельные марши под Гимн?
15:45:49 20-09-2026
Гость (08:33:46 20-09-2026) Не помогают Разговоры о важном и еженедельные марши под Гимн... Я вам тайну открою, некоторым даже вожжи ( в курсе что это?) за конюшней не помогают.
11:56:07 21-09-2026
гость (15:45:49 20-09-2026) Я вам тайну открою, некоторым даже вожжи ( в курсе что это?)... плексиглазовая указка пабашке отлично справлялась с педагогическим наставлением
спецшколы сейчас вообще есть ?
отправляют на надомное обучение
если родители не могут воспитать чадо, то пусть сами на него и любуются
09:58:52 21-09-2026
Сделано все чтобы бесплатная школа себя дискредитировала и перестать тратить бюждет на образование, те кто хочет учиться/выучить своих детей должны пользоваться услугами частных школ - такая постановка вопроса