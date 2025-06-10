В Новосибирске оправдали экс-полицейских, обвиненных в убийстве школьницы

При этом их признали виновными в ДТП, но срок по этой статье вышел

10 июня 2025, 20:40, ИА Амител

Фото: Вадим Алексеев / Управление судебного департамента НСО / "КП-Новосибирск"

В Новосибирском суде завершились слушания по делу о смерти школьницы в марте 2010 года. На прениях бывшие полицейские Максим Кудрявцев и Евгений Бартоломей категорически отвергли свою причастность к преступлению, представив детальные алиби. Суд оправдал их. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Напомним, ситуация связана с исчезновением в 2010 году несовершеннолетней Наташи Матюхиной. В апреле 2023-го расследование неожиданно возобновили. Как выяснилось позже, появились новые улики. В июле задержали троих полицейских – двух бывших и одного действующего, после к ним добавился еще один действующий, который знал о расправе над Натальей. Кроме того, двоих из правоохранителей подозревают еще и в убийстве 26-летнего Владимира Поторокина в 2013 году. По одной из версий, он мог знать об убийстве девочки. При этом молодого человека, возможно, перед смертью пытали.

Трагедия случилась 15 лет назад, 2 марта 2010 года, когда Наташа Матюхина возвращалась с сельской дискотеки вместе с подругой. Последняя проводила школьницу до перекрестка – до дома оставалось около 150 метров. Но домой она так и не вернулась.

По версии следствия, школьницу сбила белая "Волга", в которой находились Кудрявцев и Бартоломей с пьяной пассажиркой. По первоначальным показаниям свидетельницы, она слышала удар, после чего мужчины погрузили что-то в багажник. В суде женщина отказалась от своих слов и заявила, что дала ложные показания, будучи пьяной.

Адвокаты подсудимых представили документальные подтверждения алиби полицейских, согласно которым Бартоломей в день происшествия находился на дежурстве, затем отвозил родственницу в соседнее село, а Кудрявцев, по свидетельствам коллег, в тот вечер находился в поселке Октябрьском, более чем в 100 км от места происшествия.

Экспертиза также не обнаружила следов преступления: волосы и кровь, найденные в багажнике "Волги", принадлежали животному. Защита обратила внимание на другие возможные следы: в ночь исчезновения возле магазина находилась группа молодых людей, один из которых нравился Наташе.

Подруга школьницы подтвердила, что на обратном пути не слышала шума аварии или посторонних машин.

10 июня суд оправдал бывших полицейских. При этом их признали виновными в ДТП, однако срок по этой статье вышел. Кудрявцева и Бартоломея освободили в зале суда.