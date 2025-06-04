Защита новосибирских экс-полицейских назвала несостыковки в деле об исчезновении школьницы

По словам адвокатов, правоохранители не виновны в произошедшем

04 июня 2025, 18:15, ИА Амител

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ / Управление судебного департамента НСО / "КП-Новосибирск"

В Новосибирске экс-полицейские на судебных прениях заявили о невиновности в убийстве школьницы в селе Яркуль 14 лет назад. "КП-Новосибирск" рассказал, на какие несостыковки указывают подсудимые.

Напомним, ситуация связана с исчезновением в 2010 году несовершеннолетней Наташи Матюхиной. В апреле 2023-го расследование неожиданно возобновили. Как выяснилось позже, появились новые улики. В июле задержали троих полицейских – двух бывших и одного действующего, после к ним добавился еще один действующий, который знал о расправе над Натальей. Кроме того, двоих из правоохранителей подозревают еще и в убийстве 26-летнего Владимира Поторокина в 2013 году. По одной из версий, он мог знать об убийстве девочки. При этом молодого человека, возможно, перед смертью пытали.

По версии следствия, Наташу Матюхину сбила белая "Волга", в которой находились экс-полицейские Максим Кудрявцев и Евгений Бартоломей. В машине с ними была пьяная девушка: она согласилась покататься с мужчинами. Сначала свидетельница заявляла, что не выходила из машины, но поняла, что они кого-то сбили. Правоохранители погрузили кого-то в багажник и долго ругались. Девушку позднее высадили, пригрозив, чтобы она молчала.

Через три года девушка уехала в другой город и заявила отчиму, что сидела в машине, сбившей Наташу Матюхину. В 2023 году ее допросили снова, ее показания легли в основу дела. На суде она отказалась от своих слов, извинилась перед подсудимыми и призналась, что сказала о произошедшем отчиму, поскольку была пьяна.

"Другие допрошенные свидетели поясняли, что слухи о причастности полицейских к исчезновению Наташи Матюхиной исходили именно от этой девушки", – рассказала на суде адвокат Евгения Бартоломея.

Также экс-полицейские заявили, что у обоих подсудимых есть алиби: Бартоломей был на дежурстве. Его явку подтвердил дежурный. Адвокаты представили на суде детализацию звонков с мобильного.

"2 марта Евгению Бартоломею позвонил родственник и попросил отвезти тещу в село Яркуль-Матюшкино, в 60 км от села Яркуль. Бартоломей сообщил дежурному, что нужно отвезти тещу, далее мобильная связь отсутствовала. Высадив женщину, он поехал обратно в Усть-Тарку, остановился на АЗС и сразу позвонил дежурному, сообщил, что вернулся в село. Сделал несколько звонков, написал несколько сообщений, приехал домой, где оставался всю ночь с семьей. Утром ему позвонил дежурный и сообщил, что в селе Зеленая Роща угнали трактор, он поехал туда с оперативной группой", – рассказал адвокат.

У Кудрявцева тоже есть алиби: в тот день он находился в поселке Октябрьском, вдалеке от места происшествия.

А найденные в багажнике той самой белой "Волги" волосы принадлежат животному. Саму "Волгу", на которой, по версии следствия, сбили девочку, он вскоре продал знакомому, тот спрашивал Кудрявцева о небольшой трещине на бампере. Хозяин авто пояснил, что сбил по дороге лису.

Вместе с тем у адвокатов нет ответа на вопрос, кто мог убить Наташу Матюхину. Экс-полицейские Евгений Бартоломей и Максим Кудрявцев поддержали своих адвокатов и ничего не добавили к их словам. Оглашение последнего слова обвиняемых назначено на 4 июня.