В Новосибирске суд обязал выплатить 30 тысяч рублей хозяйке кота, убитого в ветклинике

27 января 2026, 22:00, ИА Амител

Погибший кот Симба / Фото: "КП-Новосибирск"

В Новосибирске прекращено уголовное дело о гибели породистого кота Симбы, которого, по версии следствия, убила стажер в ветеринарной клинике. Привлечь девушку к уголовной ответственности не удалось, а хозяйке животного присудили компенсацию в размере 30 тысяч рублей вместо запрошенных 210 тысяч. Об этом "КП-Новосибирск" сообщил юрист Сергей Егоров, представлявший интересы потерпевшей.

Трагедия произошла 21 апреля 2023 года. Жительница Новосибирска Елизавета привезла своего пятилетнего кота Симбу в ветклинику с мочекаменной болезнью – животному требовалась срочная помощь. По словам хозяйки, утром она передала кота сотруднице клиники, которую раньше не видела.

«Она начала говорить: "Апартаменты готовы. Я тебя сейчас заговорю, котик, и ты болеть не будешь"», – рассказывала Елизавета. После этого женщина уехала.

Примерно через полтора часа ей позвонили из клиники и сообщили, что кот умер. «Сказали, что сердце не выдержало. Анестезиолог позже пояснила, что это была странная реакция на препарат», – вспоминала владелица животного. Она подписала документы на кремацию, но позже запросила записи с камер видеонаблюдения.

На записях, по словам Елизаветы, было видно, как стажер трижды делала коту уколы, находясь в кабинете одна. После первых двух инъекций Симбу удавалось реанимировать, но после третьей он погиб. Хозяйка утверждает, что в клинике практикантка призналась в произошедшем и просила не сообщать о случившемся в колледж. Тем не менее Елизавета обратилась в полицию. Позже девушку отчислили из учебного заведения, комментировать ситуацию она отказалась.

Как рассказал юрист Сергей Егоров, уголовное дело возбудили лишь спустя шесть месяцев после подачи заявления. По словам защитника, следственные действия проводились только после его жалоб.

«Вынесено постановление о прекращении уголовного дела, привлечь к уголовной ответственности виновное лицо не представляется возможным. Все расследование носило формальный характер», – заявил он.

Юрист подчеркивает, что ключевой проблемой стало затягивание сроков.

«Пока дела не было, человека даже не опросили. После возбуждения дела ее ни разу не допросили – ни как подозреваемую, ни как свидетеля. За два года с ней вообще ничего не сделали», – отметил Егоров.

По его данным, за это время девушка свободно выезжала за границу, в том числе не менее десяти раз – в Казахстан.

Летом 2024 года зоозащитники обнаружили новый аккаунт девушки в соцсетях, где она сообщала о планах приехать в Новосибирск.

«Я предлагал полиции организовать встречу и задержать ее, но никаких действий предпринято не было», – рассказал юрист.

Впоследствии девушка снова уехала в Казахстан, а затем, по имеющейся информации, переехала в Сочи. Диплом она так и не получила – в Казахстане ее тоже отчислили.

Уголовное дело было прекращено в мае 2025 года в связи с истечением сроков давности.

«По закону это означает: лицо признано виновным, но освобождено от наказания», – пояснил Егоров.

После этого сторона потерпевшей обратилась в суд с иском о компенсации за нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства. 23 января 2026 года Новосибирский областной суд постановил выплатить Елизавете 30 тысяч рублей из заявленных 210 тысяч.