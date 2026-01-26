В приюте Хабаровского края десятки кошек сварились заживо из-за коммунальной аварии

Выжившим животным потребовалась срочная ветеринарная помощь

26 января 2026, 14:00, ИА Амител

Кошки в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В приюте для животных в поселке Горьком Хабаровского края в результате коммунальной аварии погибли десятки кошек. По данным Telegram-канала Amur Mash, животные оказались под струей кипятка, хлынувшего в помещения, где их содержали.

Как сообщается, волонтеры разместили 36 бродячих кошек и четырех собак в подвале и на цокольном этаже одного из многоквартирных домов. Для приюта использовались четыре помещения. Летом прошлого года управляющая компания провела замену труб, однако, как утверждается, обновили не все стояки. Накануне происшествия генерирующая организация повысила температуру воды в системе.

В результате труба не выдержала нагрузки, и кипяток начал поступать прямо в помещения с животными. По имеющейся информации, спасти удалось не всех: 20 кошек погибли. Собаки в результате аварии выжили.

Пострадавшим животным потребовалась срочная ветеринарная помощь и обследование. Местные жители и волонтеры организовали сбор средств для их лечения и поддержки.

Ранее сообщалось, что депутаты Алтайского краевого Заксобрания хотят наделить муниципалитеты правом предоставлять землю под приюты для животных. Народные избранники надеются, что это увеличит количество объектов содержания безнадзорных животных в стране.