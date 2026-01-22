В Новосибирске задержали собственника обрушившегося торгового комплекса
Рухнувшее строение являлось самовольной постройкой, которую владельцу ранее удалось узаконить через суд
22 января 2026, 11:45, ИА Амител
Правоохранительные органы задержали собственника торгово-административного здания, обрушившегося накануне в Первомайском районе Новосибирска, сообщили в прокуратуре региона. Мужчина задержан на 48 часов для установления всех обстоятельств произошедшего в порядке статьи 91 УПК РФ, передает "Интерфакс".
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что в городе локально введен режим повышенной готовности для профильных служб. По его словам, решением городской комиссии определен комплекс первоочередных мер: здание отключено от инженерных сетей, территория остается оцепленной, ведется постоянный мониторинг состояния конструкций и прилегающей зоны. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.
В мэрии уточнили, что рухнувшее строение являлось самовольной постройкой, которую собственнику ранее удалось узаконить через суд. В здании располагались магазины и суши-бар.
Обрушение произошло в среду, площадь разрушений составила около 600 квадратных метров. В результате ЧП погиб один человек, еще двое получили травмы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Разбор завалов на месте происшествия завершен.
11:59:57 22-01-2026
Суд узаконил. И суд задержал за это. У меня всё.
12:14:40 22-01-2026
Гость (11:59:57 22-01-2026) Суд узаконил. И суд задержал за это. У меня всё.... За такие комментарии ещё нет статьи?
12:50:28 22-01-2026
Сразу после новости про обрушение ТЦ первая мысль - от снега на крыше!
Как у нас обстоит с этим вопросом? Пока не настали крепкие морозы, надо срочно чистить кровли.
15:31:03 22-01-2026
Гость (12:50:28 22-01-2026) Сразу после новости про обрушение ТЦ первая мысль - от снега... что мешает? чисти!
16:02:02 22-01-2026
Гость (15:31:03 22-01-2026) что мешает? чисти!... Вы, любезный,прежде чем проявить свою глупость, поинтересуйтесь темой. Все строительные конструкции рассчитаны на снег.овую нагрузку.
19:06:01 22-01-2026
Гость (16:02:02 22-01-2026) Все строительные конструкции рассчитаны на снег.овую нагрузку.. Да, помним про то, как закрывали Ашан из-за прогнутой снегом крыши. Повезло, что совсем не обрушилась. А ведь кто-то рассчитывал строительную конструкцию!
20:37:11 22-01-2026
Неудобно с судом получилось - узаконил катастрофу. Кто виноват, когда суд не прав, даже в теории доказанной практикой? - народ виноват.
07:55:35 23-01-2026
а где всякие надзоры?кто то утвердил проект,а если нет проекта прошедшего экспертизу,как суд мог узаконить? судью рядом с владельцем на скамью...тут виновны много всяких манагеров,владелец не специалист-строитель,его то за что?