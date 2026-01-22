В Новосибирске задержали собственника обрушившегося торгового комплекса

Рухнувшее строение являлось самовольной постройкой, которую владельцу ранее удалось узаконить через суд

Правоохранительные органы задержали собственника торгово-административного здания, обрушившегося накануне в Первомайском районе Новосибирска, сообщили в прокуратуре региона. Мужчина задержан на 48 часов для установления всех обстоятельств произошедшего в порядке статьи 91 УПК РФ, передает "Интерфакс".

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что в городе локально введен режим повышенной готовности для профильных служб. По его словам, решением городской комиссии определен комплекс первоочередных мер: здание отключено от инженерных сетей, территория остается оцепленной, ведется постоянный мониторинг состояния конструкций и прилегающей зоны. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.

В мэрии уточнили, что рухнувшее строение являлось самовольной постройкой, которую собственнику ранее удалось узаконить через суд. В здании располагались магазины и суши-бар.

Обрушение произошло в среду, площадь разрушений составила около 600 квадратных метров. В результате ЧП погиб один человек, еще двое получили травмы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Разбор завалов на месте происшествия завершен.