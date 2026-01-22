НОВОСТИОбщество

В Новосибирске задержали собственника обрушившегося торгового комплекса

Рухнувшее строение являлось самовольной постройкой, которую владельцу ранее удалось узаконить через суд

22 января 2026, 11:45, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Правоохранительные органы задержали собственника торгово-административного здания, обрушившегося накануне в Первомайском районе Новосибирска, сообщили в прокуратуре региона. Мужчина задержан на 48 часов для установления всех обстоятельств произошедшего в порядке статьи 91 УПК РФ, передает "Интерфакс".

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что в городе локально введен режим повышенной готовности для профильных служб. По его словам, решением городской комиссии определен комплекс первоочередных мер: здание отключено от инженерных сетей, территория остается оцепленной, ведется постоянный мониторинг состояния конструкций и прилегающей зоны. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.

В мэрии уточнили, что рухнувшее строение являлось самовольной постройкой, которую собственнику ранее удалось узаконить через суд. В здании располагались магазины и суши-бар.

Обрушение произошло в среду, площадь разрушений составила около 600 квадратных метров. В результате ЧП погиб один человек, еще двое получили травмы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Разбор завалов на месте происшествия завершен.

Новосибирская область полиция

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

11:59:57 22-01-2026

Суд узаконил. И суд задержал за это. У меня всё.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:14:40 22-01-2026

Гость (11:59:57 22-01-2026) Суд узаконил. И суд задержал за это. У меня всё.... За такие комментарии ещё нет статьи?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:50:28 22-01-2026

Сразу после новости про обрушение ТЦ первая мысль - от снега на крыше!
Как у нас обстоит с этим вопросом? Пока не настали крепкие морозы, надо срочно чистить кровли.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:31:03 22-01-2026

Гость (12:50:28 22-01-2026) Сразу после новости про обрушение ТЦ первая мысль - от снега... что мешает? чисти!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:02:02 22-01-2026

Гость (15:31:03 22-01-2026) что мешает? чисти!... Вы, любезный,прежде чем проявить свою глупость, поинтересуйтесь темой. Все строительные конструкции рассчитаны на снег.овую нагрузку.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:06:01 22-01-2026

Гость (16:02:02 22-01-2026) Все строительные конструкции рассчитаны на снег.овую нагрузку.. Да, помним про то, как закрывали Ашан из-за прогнутой снегом крыши. Повезло, что совсем не обрушилась. А ведь кто-то рассчитывал строительную конструкцию!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

20:37:11 22-01-2026

Неудобно с судом получилось - узаконил катастрофу. Кто виноват, когда суд не прав, даже в теории доказанной практикой? - народ виноват.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:55:35 23-01-2026

а где всякие надзоры?кто то утвердил проект,а если нет проекта прошедшего экспертизу,как суд мог узаконить? судью рядом с владельцем на скамью...тут виновны много всяких манагеров,владелец не специалист-строитель,его то за что?

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров