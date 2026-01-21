СК возбудил уголовное дело после обрушения кровли торгового центра в Новосибирске

Следствие ведется по статье о нарушении безопасности услуг

21 января 2026, 19:05, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело после обрушения кровли на втором этаже торгового центра. Расследование ведется по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").

Напомним, в Первомайском районе Новосибирска произошло частичное обрушение крыши двухэтажного торгового центра. Инцидент случился на улице Наумова, 26, где расположены супермаркет "Ярче!", магазины "Бристоль" и "Планета". По предварительным данным, под завалами все еще может находиться мужчина.

На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий: опрашивают сотрудников магазина и очевидцев, устанавливают владельцев и балансодержателей здания, а также выясняют точное количество пострадавших. Цель следствия – установить все причины и обстоятельства, приведшие к обрушению конструкций.