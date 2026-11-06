Барнаульский астролог Анастасия Табашникова составила рейтинг самых страстных знаков и рассказала об их совместимости

06 ноября 2026, 06:15, Анна Кольченко

Совместимость знаков зодиака / Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Можно ли по знаку зодиака определить сексуальные предпочтения человека? Чтобы сразу понимать, кто обожает эксперименты в постели, кому нужны романтика и нежность, а кто скрывает бурный темперамент за внешней холодностью.

Барнаульский эзотерик и ведический астролог Анастасия Табашникова рассказала amic.ru, какие интимные желания приписывают разным знакам зодиака, кто с кем совместим и почему даже сильное влечение не всегда гарантирует счастливые отношения.

Кто самый сексуальный и при чем тут планеты?

Для начала эзотерик предлагает разобраться, чем сексуальность отличается от любви и страсти.

"Человек может сводить окружающих с ума одним взглядом, но совершенно спокойно обходиться без интимной близости. Может испытывать сильнейшее физическое влечение к тому, кого никогда не выбрал бы для совместной жизни. А может искренне любить партнера, но годами не испытывать к нему сексуального желания", — объясняет эзотерик.

Эзотерик Анастасия Табашникова / Фото из архива героя публикации По словам эксперта, в ведической астрологии разные стороны сексуальности символически связывают с планетами. Так, Венера отвечает за удовольствие и чувственность, Марс — за страсть и инициативу, Луна — за эмоции и привязанность.

"Поэтому понятие «самый сексуальный знак зодиака» весьма условно. Сначала необходимо определиться, что именно мы измеряем: силу желания, способность соблазнять, чувственность или потребность в разнообразии", — отмечает Анастасия Табашникова.

Один виртуозно флиртует, другой умеет удивлять в постели, а третий способен подарить партнеру необыкновенную нежность. Но кто из них окажется лучшим любовником — вопрос индивидуальный.

Сексуальные секреты каждого знака зодиака

Овен — завоеватель, которому нужен огонь

По словам Анастасии Табашниковой, Овны любят азарт, флирт и первые шаги навстречу друг другу. Их заводят уверенность партнера, инициатива и неожиданные проявления желания. А вот холодность, неопределенность и манипуляции отказом быстро гасят интерес.

Но у этого страстного завоевателя есть и тайное желание — встретить человека, которому не придется постоянно доказывать свою привлекательность. В астрологической трактовке яркая химия у Овнов возможна со Львами и Стрельцами. С Раками могут не совпасть темпы сближения, а с Козерогами — представления о том, кто главный.

Совместимость знаков зодиака / Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT Телец — чувственный гурман, который никуда не спешит

Тельцы предпочитают качество количеству. Для них важны прикосновения, запахи, приятная атмосфера и возможность никуда не торопиться. Как объясняет эзотерик, представители этого знака любят наслаждаться процессом и не терпят давления, небрежности и сравнений с бывшими партнерами.

При этом за внешней консервативностью может скрываться желание попробовать что-то новое. Главное — доверять человеку рядом. Как объясняет астролог, Тельцы могут хорошо поладить с Раками и Девами. А вот с Близнецами иногда спорят из-за тяги к разнообразию, с Водолеями — из-за разных взглядов на свободу.

Близнецы — интеллектуальный соблазнитель

Близнецов, по мнению Анастасии, можно соблазнить не только прикосновением, но и удачной шуткой. Интеллект, флирт, переписка с намеками и неожиданные разговоры порой возбуждают их сильнее красивой внешности.

Главный враг этого знака — скука. Близнецам хочется разнообразия и возможности оставаться разными, не выслушивая обвинения в непостоянстве. Они плохо переносят ревнивый контроль и запреты на обсуждение интимных желаний.

В астрологии им приписывают хорошую совместимость с Весами и Водолеями. С Тельцами возможны разногласия из-за привычек, а со Скорпионами — из-за разных представлений об эмоциональной близости.

Совместимость знаков зодиака / Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT Рак — романтик, которому нужна нежность

Для Рака секс неразрывно связан с чувствами. Как отмечает барнаульский астролог, без доверия и эмоционального контакта даже привлекательный партнер может не вызывать желания.

Объятия, забота, нежные признания и ощущение собственной значимости для Рака важнее смелых экспериментов. При этом он сам мечтает получать заботу, а не только отдавать ее другим. Насмешки над чувствами, холодность и отстраненность после секса способны серьезно его ранить.

Лучшую эмоциональную связь эзотерик предполагает с Тельцами и Рыбами. С Овнами могут различаться темпы развития отношений, а с Водолеями — потребность в личном пространстве. Зато в атмосфере доверия внешне осторожный Рак способен удивить своей страстностью.

Лев — король соблазнения, который любит комплименты

Льву важно чувствовать себя желанным. Красивые ухаживания, комплименты и восхищенные взгляды помогают ему раскрыться. При этом, по словам Анастасии Табашниковой, за уверенностью нередко скрывается желание, чтобы его любили без необходимости постоянно соответствовать образу идеального любовника.

Равнодушие, унижение и критика внешности для Льва особенно болезненны. А вот искренняя похвала способна творить чудеса.

Яркие отношения астролог допускает со Стрельцами и Овнами, но в исходных характеристиках особо выделяет союз со Львами и Весами через взаимное восхищение и притяжение. Со Скорпионами возможна борьба за лидерство, с Козерогами — разногласия из-за эмоциональной сдержанности последних.

Совместимость знаков зодиака / Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Дева — скромница с неожиданной чувственностью

Если Дева кажется холодной, не стоит делать поспешные выводы. Ее сдержанность, как объясняет эксперт, чаще связана с избирательностью, наблюдательностью и стремлением все контролировать.

Девы замечают детали, тонко реагируют на поведение партнера и ценят тактичность. Их привлекают ухоженность, деликатные прикосновения и внимание к желаниям друг друга. А вот небрежность, нарушение гигиены, критика тела и давление с предложениями экспериментов неприемлемы.

Втайне Дева может мечтать перестать анализировать каждое движение и просто наслаждаться моментом. По астрологическим представлениям, ей комфортнее с Тельцом и Козерогом, а со Стрельцом и Близнецами возможны сложности из-за разного отношения к спонтанности.

Весы — мастера красивого соблазнения

Для Весов имеет значение не только то, что происходит в спальне, но и все, что этому предшествует. Романтическое свидание, атмосфера, флирт и взаимное внимание — уже часть удовольствия.

По мнению Анастасии, Весы умеют очаровывать, но иногда настолько стараются понравиться партнеру, что забывают о собственных желаниях. Поэтому их тайная мечта — открыто говорить о том, чего хочется, не пытаясь всегда быть идеальными.

Грубость, эгоизм и отсутствие взаимности быстро разрушают романтический настрой. Хорошее сочетание астролог видит с Близнецами и Львами. Со Скорпионами могут различаться эмоциональные потребности, а с Козерогами — способы выражать чувства.

Совместимость знаков зодиака / Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT Скорпион — страстный любовник с тайными желаниями

Скорпионам традиционно приписывают сильный сексуальный магнетизм. Но, как отмечает эзотерик, дело не только в физическом влечении. Для них важны глубокие переживания, искренность и особое доверие между партнерами.

Скорпиона привлекают сильные эмоции и готовность говорить о сокровенных фантазиях. Однако ложь, предательство и высмеивание интимных признаний он воспринимает особенно болезненно.

Самый неожиданный парадокс этого знака — стремясь все контролировать, в глубине души он мечтает полностью довериться другому человеку. По мнению эзотерика, наиболее глубокая эмоциональная связь возможна с Раками и Рыбами. С Близнецами могут возникнуть разногласия из-за отношения к исключительности, а со Львами — соперничество.

Стрелец — любитель экспериментов и приключений

Стрельцу нравится пробовать новое, действовать спонтанно и сохранять ощущение свободы. Юмор, смелость партнера и готовность к приключениям могут оказаться для него сильными афродизиаками.

При этом, подчеркивает астролог, стремление к независимости вовсе не означает неспособность хранить верность. Просто Стрельцу важно, чтобы отношения не превращались в систему запретов и постоянных проверок.

Его тайное желание — сильно привязаться к человеку, не потеряв себя. Согласно астрологическим трактовкам, Стрельцу подходят Овен и Водолей. С Девой и Тельцом могут возникнуть споры из-за разного отношения к стабильности и неожиданным переменам.

Совместимость знаков зодиака / Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT Козерог — внешне холодный, но страстный внутри

Не стоит путать сдержанность Козерога с отсутствием желания. Он не привык сразу раскрывать чувства и предпочитает постепенно сближаться с партнером.

По словам Анастасии Табашниковой, Козерогов привлекают зрелость, надежность и уважение личных границ. Они не терпят давления, эмоционального шантажа и публичного обсуждения своей интимной жизни.

А главное тайное желание этого знака несколько неожиданно: человеку, который привык всегда принимать решения, иногда очень хочется передать инициативу другому. В астрологии наиболее гармоничными для него считаются отношения с Тельцом и Девой. Со Львом могут различаться потребности во внимании, а с Овном — скорость сближения.

Водолей — экспериментатор, который не любит рамки

Для Водолея сексуальность начинается с интереса к личности. Его привлекают необычное мышление, откровенные разговоры и нестандартные сценарии близости.

Как объясняет барнаульский эзотерик, представители этого знака ценят свободу и не любят, когда им навязывают правила, традиционные роли или ограничения. Но за внешней независимостью может скрываться желание встретить человека, который поймет их лучше остальных.

Ревнивый контроль и собственничество для Водолея практически табу. Общий язык ему проще найти с Близнецами и Стрельцами. С Тельцом и Раком могут возникать разногласия из-за разных потребностей в близости и личном пространстве.

Совместимость знаков зодиака / Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT Рыбы — романтики с богатой фантазией

Музыка, нежность, доверие и подходящая атмосфера — для Рыб все это имеет огромное значение. В астрологической трактовке представители знака воспринимают секс не только как физическое удовольствие, но и как способ почувствовать особую эмоциональную связь.

По словам Анастасии Табашниковой, Рыбы обладают богатым воображением, но не всегда готовы открыто обсуждать фантазии из страха столкнуться с осуждением. Им важно чувствовать себя в безопасности. Грубость, цинизм и насмешки над чувствами могут полностью разрушить желание.

Наиболее глубокое взаимопонимание астролог предполагает с Раком и Скорпионом. С Девой возможны различия между рациональным и романтическим взглядом на близость, с Водолеем — между стремлением быть вместе и потребностью в независимости.

Рейтинг сексуальности

Если объединить астрологические характеристики, получится своеобразный рейтинг сексуальных особенностей. Анастасия Табашникова выделяет сразу несколько категорий:

самые страстные — Овен и Скорпион;



самые чувственные — Телец и Рыбы;



самые раскрепощенные — Близнецы и Стрелец;



самые романтичные — Рак, Весы и Рыбы;



самые склонные к экспериментам — Близнецы, Водолей и Стрелец;



самые загадочные — Скорпион, Козерог и Дева.

"Однако этот рейтинг представляет собой интерпретацию астрологических архетипов, а не результат измерения сексуальности реальных людей", — подчеркивает Анастасия Табашникова.

По словам эзотерика, даже идеальная совместимость по гороскопу не гарантирует гармонии в постели. Партнеры могут испытывать сильное влечение, но при этом иметь совершенно разные желания, темпераменты и представления о близости.

"Даже если два человека очень страстные, это не значит, что они идеально подходят друг другу в постели. Гораздо важнее понимать желания партнера, открыто говорить о своих и уважать границы друг друга", — подытожила Анастасия Табашникова.